Elevul care și-a înjunghiat profesoara ar fi pregătit atacul 8 luni. Ce s-ar putea schimba acum pentru cadrele didactice
Elevul de 13 ani care a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, ar fi pregătit agresiunea timp de opt luni și s-ar fi inspirat din curente extremiste din Rusia și Statele Unite, potrivit informațiilor relatate de Antena 3 CNN. Copilul este internat la psihiatrie infantilă în Cluj-Napoca, iar ministrul interimar al Educației cere schimbări legislative pentru protejarea profesorilor.
Băiatul și-ar fi anunțat intențiile înaintea agresiunii
Informațiile despre pregătirea atacului și posibilele influențe extremiste sunt atribuite unor surse citate de postul de televiziune. Într-un mesaj publicat înaintea agresiunii, copilul ar fi afirmat chiar el că pregătea acest moment de opt luni.
Băiatul s-ar fi filmat în baia școlii, după ce ajunsese în incinta unității, și ar fi publicat imaginile pe o rețea socială. Avea o cagulă, o cască de motocicletă și un briceag.
„Pregăteam asta de 8 luni de zile! Ne vedem în Valhalla! O fac! Habar nu au cât sunt de periculos!”, este mesajul atribuit elevului în relatarea despre postările sale.
Potrivit noilor informații, băiatul ar fi urmărit să se răzbune pe colegi cu care avusese conflicte. În timpul atacului au fost răniți profesoara de matematică, în vârstă de 28 de ani, și un elev de 12 ani care intervenise în ajutorul acesteia.
Rudele îl descriu ca pe un copil liniștit, care nu reușise să se integreze în colectiv. Familia susține că fusese victima bullyingului și că situația ar fi fost semnalată la școală.
Citește și: Cine este elevul suspectat de atacul cu cuțitul din Bistrița. Ce ar fi postat pe TikTok înainte să ajungă la școală. Foto
Elevul este evaluat la psihiatrie, iar profesoara primește sprijin psihologic
Copilul a fost transferat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca, unde este evaluat. Potrivit relatării Antena 3 CNN, este supus unei expertize psihiatrice, ale cărei concluzii vor conta în stabilirea intervențiilor ulterioare.
La 13 ani, elevul nu răspunde penal, conform articolului 113 din Codul penal, indiferent de rezultatul evaluării privind discernământul. Expertiza nu schimbă pragul de vârstă stabilit de lege.
Legea nr. 272/2004 permite măsuri de protecție pentru copiii care comit fapte prevăzute de legea penală și nu răspund penal, inclusiv supraveghere specializată și consiliere. În condițiile legii, măsurile pot fi stabilite de comisia pentru protecția copilului cu acordul părinților sau de instanță în lipsa acestuia.
Între timp, starea profesoarei este bună, potrivit noilor informații comunicate despre evoluția sa. Aceasta beneficiază și de consiliere psihologică după agresiunea pentru care a fost operată de urgență.
Elevul de 12 ani rănit în timp ce o apăra a fost externat cu recomandări medicale. Pe lângă cele două victime, alte 14 persoane, dintre care 13 minori și un adult, au fost evaluate după ce au suferit atacuri de panică.
Protecție penală specială și asistență juridică pentru profesori
După atac, Mihai Dimian a cerut susținerea parlamentarilor pentru completarea cadrului legal privind siguranța școlară. Una dintre direcțiile propuse vizează personalul amenințat sau agresat în exercitarea atribuțiilor ori în legătură cu acestea.
Ministrul solicită „o protecție penală specială explicită pentru personalul din învățământ amenințat sau agresat în exercitarea atribuțiilor ori în legătură cu acestea, precum și asistență juridică finanțată și sprijin psihologic acordate prompt, fără a aștepta finalizarea procesului”. Măsurile reprezintă propuneri pentru modificarea legislației.
„Disciplina și exigența la ore presupun întărirea autorității profesorului și protejarea sa împotriva amenințărilor, agresiunilor și presiunilor. Profesorii trebuie să poată cere respectarea regulilor și să intervină pentru protejarea elevilor, având sprijinul conducerii școlii și al instituțiilor statului”, a declarat acesta.
Ministerul a anunțat că va sprijini victimele prin inspectoratul școlar și conducerea unității de învățământ. Sprijinul psihologic trebuie acordat și celorlalți copii și profesori afectați de incident.
Citește și: Arest preventiv după agresarea unui profesor în timpul orei, la Timișoara. Fapta „deosebit de gravă” s-a petrecut în fața elevilor
Restricții de acces și intervenție rapidă la amenințările online
O altă propunere privește posibilitatea restricționării rapide și proporționale a accesului în școală și a contactului cu persoanele amenințate. Deciziile ar trebui să fie motivate și contestabile, iar pentru elevii vizați trebuie asigurată continuarea educației în siguranță.
Ministrul cere și mecanisme mai clare de semnalare și intervenție pentru amenințări, inclusiv cele publicate online. În cazul mesajelor atribuite elevului din Bistrița, solicită verificarea eventualelor semnale care ar fi permis intervenția înaintea atacului.
„Platformele de socializare au, la rândul lor, responsabilitatea de a reacționa prompt la raportările privind amenințările și conținutul care încurajează violența”, a transmis Mihai Dimian.
El a cerut cooperare între școală, familie, poliție și serviciile de protecție a copilului.
Separat, Bogdan Ivan a anunțat intenția de a propune interzicerea accesului copiilor sub 14 ani la rețelele sociale. Pentru adolescenții mai mari, inițiativa ar presupune verificarea vârstei, acord parental și mecanisme de control parental.