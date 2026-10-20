Elevul care și-a înjunghiat profesoara ar fi pregătit atacul 8 luni. Ce s-ar putea schimba acum pentru cadrele didactice

Băiatul s-ar fi filmat în baia școlii, după ce ajunsese în incinta unității, și ar fi publicat imaginile pe o rețea socială. Avea o cagulă, o cască de motocicletă și un briceag.

„Pregăteam asta de 8 luni de zile! Ne vedem în Valhalla! O fac! Habar nu au cât sunt de periculos!”, este mesajul atribuit elevului în relatarea despre postările sale.

Potrivit noilor informații, băiatul ar fi urmărit să se răzbune pe colegi cu care avusese conflicte. În timpul atacului au fost răniți profesoara de matematică, în vârstă de 28 de ani, și un elev de 12 ani care intervenise în ajutorul acesteia.

Rudele îl descriu ca pe un copil liniștit, care nu reușise să se integreze în colectiv. Familia susține că fusese victima bullyingului și că situația ar fi fost semnalată la școală.

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Elevul este evaluat la psihiatrie, iar profesoara primește sprijin psihologic

Copilul a fost transferat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca, unde este evaluat. Potrivit relatării Antena 3 CNN, este supus unei expertize psihiatrice, ale cărei concluzii vor conta în stabilirea intervențiilor ulterioare.

La 13 ani, elevul nu răspunde penal, conform articolului 113 din Codul penal, indiferent de rezultatul evaluării privind discernământul. Expertiza nu schimbă pragul de vârstă stabilit de lege.

Legea nr. 272/2004 permite măsuri de protecție pentru copiii care comit fapte prevăzute de legea penală și nu răspund penal, inclusiv supraveghere specializată și consiliere. În condițiile legii, măsurile pot fi stabilite de comisia pentru protecția copilului cu acordul părinților sau de instanță în lipsa acestuia.