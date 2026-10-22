Ce a făcut elevul din Pitești după ce și-a atacat colegii cu o macetă. “Elevii erau panicați, tremurau”. Ce măsură cere urgent ministrul Educației
Elevul de 15 ani suspectat că și-a atacat colegii la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” din Pitești s-a întors în sala de clasă după incident, de unde a fost preluat de polițiști. Profesorii au aflat despre agresiune de la doi elevi care au venit speriați la cancelarie. După noul caz de violență, ministrul Educației, Sorin Costreie, a anunțat că va cere suplimentarea pazei din școli cu 1.000 de posturi.
Elevul se întorsese în clasă când profesorii au ajuns la toaletă
Atacul s-a produs joi, 22 octombrie, în prima pauză, în toaleta băieților. Doi elevi de clasa a XI-a au mers la cancelarie pentru a alerta cadrele didactice, iar trei profesori s-au deplasat spre grupul sanitar.
Relatarea consilierului educativ Margareta Diaconeasa arată că adolescentul suspectat de agresiune plecase deja din toaletă. Profesorii au găsit acolo un elev rănit la mână, care a fost condus la cabinetul medical.
„Am mers împreună cu ei să ne arate unde este elevul respectiv și ce s-a întâmplat. Am găsit la toaletă un singur băiat care era tăiat pe mână”, a povestit consilierul educativ.
Cadrele didactice au sunat la 112 și au încercat să îi țină pe ceilalți copii departe de zona incidentului.
Între timp, băiatul de 15 ani revenise în sala de clasă.
„Poliția a reușit să-l identifice, l-au ridicat din clasă și au plecat la secție cu el”, a declarat Margareta Diaconeasa.
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„Erau panicați, tremurau și noi tremuram alături de ei”
Consilierul educativ a descris starea celor doi elevi care ceruseră ajutor. Aceștia spuneau că un băiat îi amenință cu o macetă și aveau dificultăți să explice ce se întâmplase.
„Erau panicați, tremurau, nu ne spuneau decât că este un băiat cu o macetă care vrea să ne taie, că ne amenință și tremurau încontinuu și noi tremuram alături de ei.”
Profesorii le-au cerut celorlalți elevi să rămână în clase.
„Am asigurat siguranța celorlalți elevi, le-am spus să nu iasă din clasă, să încerce să rămână și să nu se plimbe pe coridor”, a explicat Margareta Diaconeasa.
Directoarea adjunctă Andreea Grosaru a precizat că adolescentul nu le-a oferit profesorilor explicații despre incident.
„Copilul nu a spus și nu a vorbit absolut nimic despre situație.”
Elevii implicați sunt în clasa a IX-a, iar cadrele didactice îi cunosc de la începutul acestui an școlar.
Ce știau profesorii despre comportamentul adolescentului
Consilierul școlar Niculina Ungureanu a afirmat că, din discuțiile cu profesorii și colegii băiatului, nu reieșiseră manifestări violente anterioare. Adolescentul nu fusese prezent la întâlnirea pe care aceasta o avusese cu elevii clasei pe 28 septembrie.
„Era un coleg liniștit, nu a ieșit în evidență era introvertit și nu a dat semne de comportament violent, recalcitrant”, a declarat consilierul școlar.
După atac, nu a discutat cu el, deoarece se afla deja în custodia Poliției.
Directoarea adjunctă a vorbit despre posibile „glume între ei”, fără să poată preciza natura acestora. Polițiștii cercetează împrejurările agresiunii, inclusiv dacă existaseră sesizări anterioare sau indicii privind un risc.
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Sorin Costreie vrea încă 1.000 de posturi de paznici
Ministrul Educației a declarat că va solicita suplimentarea numărului de paznici la întâlnirea de la Guvern privind rectificarea bugetară, programată vineri, 23 octombrie. Propunerea vizează 1.000 de posturi la nivel național, direcționate către locurile considerate prioritare.
„Măsuri concrete: chiar mâine vrem să cerem, pentru că o primă măsură foarte rapidă ar fi suplimentarea numărului de paznici. Adică cererea noastră, vom vedea, n-am apucat să vorbesc cu domnul prim-ministru. Ar fi de o 1000 de posturi care, la nivelul țării nu sunt mulți, dar să se ducă în locuri cheie”, a spus Sorin Costreie într-un interviu la Euronews.
Ministrul a indicat și consilierea drept o direcție de intervenție, susținând creșterea numărului de specialiști care lucrează cu elevii. Cererea pentru posturile de paznici urmează să fie discutată în Guvern, fiind o propunere anunțată după incident.