Ce a făcut elevul din Pitești după ce și-a atacat colegii cu o macetă. “Elevii erau panicați, tremurau”. Ce măsură cere urgent ministrul Educației

Relatarea consilierului educativ Margareta Diaconeasa arată că adolescentul suspectat de agresiune plecase deja din toaletă. Profesorii au găsit acolo un elev rănit la mână, care a fost condus la cabinetul medical.

„Am mers împreună cu ei să ne arate unde este elevul respectiv și ce s-a întâmplat. Am găsit la toaletă un singur băiat care era tăiat pe mână”, a povestit consilierul educativ.

Cadrele didactice au sunat la 112 și au încercat să îi țină pe ceilalți copii departe de zona incidentului.

Între timp, băiatul de 15 ani revenise în sala de clasă.

„Poliția a reușit să-l identifice, l-au ridicat din clasă și au plecat la secție cu el”, a declarat Margareta Diaconeasa.

Citește și: Un nou caz de violență într-o școală din România. Un elev a fost atacat cu o macetă la un colegiu din Pitești

„Erau panicați, tremurau și noi tremuram alături de ei”

Consilierul educativ a descris starea celor doi elevi care ceruseră ajutor. Aceștia spuneau că un băiat îi amenință cu o macetă și aveau dificultăți să explice ce se întâmplase.

„Erau panicați, tremurau, nu ne spuneau decât că este un băiat cu o macetă care vrea să ne taie, că ne amenință și tremurau încontinuu și noi tremuram alături de ei.”

Profesorii le-au cerut celorlalți elevi să rămână în clase.

„Am asigurat siguranța celorlalți elevi, le-am spus să nu iasă din clasă, să încerce să rămână și să nu se plimbe pe coridor”, a explicat Margareta Diaconeasa.

Directoarea adjunctă Andreea Grosaru a precizat că adolescentul nu le-a oferit profesorilor explicații despre incident.