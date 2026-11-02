Schimbările pe care noul ministru al Educației le vrea în școli. Prioritățile anunțate de Sorin Costreie după prima săptămână de mandat

„Cu toții trebuie să ne gândim la binele copilului și să ne conjugăm forțele și cunoașterea pentru a avea o școală mai sigură și mai relevantă. Când vorbim despre educație ca întreg, situația este mult, mult mai complexă și trebuie să ne coordonăm, spre binele copilului”, a afirmat ministrul, citat de Digi24.ro.

În relația dintre profesori și elevi, oficialul a pus accent pe disponibilitatea de a se asculta reciproc. El a prezentat această nevoie drept una dintre concluziile importante ale discuțiilor din ultima săptămână.

„Cu profesorii și cu elevii am ajuns la această concluzie importantă: trebuie să ne vedem unii pe alții, trebuie să ne ascultăm. Sunt lucruri firești”, a spus Sorin Costreie.

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Schimbările trebuie să privească și mentalitățile din sistem

Ministrul a legat autonomia școlilor de o schimbare mai amplă în educație. În mesajul său, modificarea legilor și a organizării sistemului apare alături de felul în care cei implicați colaborează în activitatea de zi cu zi.

„Vrem școli mult mai puternice și autonome. Schimbările privesc nu doar legile, nu doar sistemul ca atare, ci și mentalitățile. Și aici trebuie să conlucrăm”, a transmis acesta.

Sorin Costreie a adresat mesajul atât colegilor din sistem, cât și elevilor și părinților. Obiectivul exprimat este ca școala să ofere un cadru sigur în care activitatea educațională să se poată desfășura.

„Mesajul pe care vrem să-l transmitem tuturor, colegilor noștri, elevilor și părinților, este că vrem să avem școli cât mai sigure, în care să se facă educație. Vrem să facem tot ce se poate în această direcție”, a declarat ministrul.

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Mai puține sarcini administrative pentru profesori

Mesajul continuă direcțiile prezentate de Costreie pe 29 octombrie, când a indicat descentralizarea și debirocratizarea drept două priorități ale mandatului. Atunci, ministrul a explicat că școlile ar trebui să se poată adapta mai bine comunităților, iar profesorii să petreacă mai mult timp făcând educație.