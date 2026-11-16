Scandal la un liceu din Timișoara. Elevii și părinții cer explicații după revenirea unui coleg care a pozat cu un cuțit

Familiile susțin că problemele nu se limitează la fotografia publicată în octombrie. În sesizările adresate conducerii liceului, părinții reclamă agresiuni fizice și verbale repetate asupra colegilor și cer evaluarea riscurilor.

Într-o solicitare din 23 octombrie, aceștia au cerut măsuri concrete pentru prevenirea unui eventual act de violență și suspendarea elevului până la identificarea soluțiilor. Au solicitat și consiliere școlară și sprijin psihologic atât pentru copilul implicat și familia sa, cât și pentru elevii afectați.

În urma incidentului, elevul a primit o sancțiune de suspendare de la cursuri pentru cinci zile și i-a fost scăzută nota la purtare. Părinții colegilor consideră însă că măsurile aplicate nu oferă suficiente garanții de siguranță.

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Fotografia din sala de clasă a ajuns pe TikTok

Incidentul semnalat autorităților s-a produs pe 21 octombrie 2026, în incinta liceului. Elevul s-a fotografiat ținând un cuțit în mână, iar imaginea a fost publicată ulterior pe o rețea de socializare, însoțită de un mesaj pe care Inspectoratul Școlar Timiș l-a descris drept unul „cu potențial intimidant”.

Conducerea școlii a aflat despre situație printr-o petiție anonimă și a sesizat poliția. A fost deschis un dosar penal pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, iar împrejurările incidentului sunt verificate.

În timpul verificărilor, băiatul a susținut că obiectul era o jucărie și că îi aparținea colegului care îl fotografiase. Obiectul nu a fost găsit, astfel că natura acestuia și circumstanțele în care a ajuns în clasă fac parte din verificările autorităților.