Scandal la un liceu din Timișoara. Elevii și părinții cer explicații după revenirea unui coleg care a pozat cu un cuțit
Elevii unei clase a VIII-a de la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara au refuzat să intre la ore luni, 16 noiembrie, după revenirea colegului care s-a fotografiat cu un cuțit în sala de clasă. Părinții au protestat alături de copii și cer măsuri pentru siguranța acestora. Inspectorul școlar general Aura Danielescu a anunțat o întâlnire cu reprezentanții familiilor, ai liceului și ai instituțiilor implicate, pentru ora 14:00.
Părinții spun că elevii nu se simt în siguranță
Protestul a început luni dimineață, odată cu întoarcerea elevului la cursuri. Părinții colegilor săi au rămas alături de copii în zona școlii și au refuzat să îi lase să participe la ore, solicitând o soluție pentru situația din clasă.
Familiile susțin că problemele nu se limitează la fotografia publicată în octombrie. În sesizările adresate conducerii liceului, părinții reclamă agresiuni fizice și verbale repetate asupra colegilor și cer evaluarea riscurilor.
Într-o solicitare din 23 octombrie, aceștia au cerut măsuri concrete pentru prevenirea unui eventual act de violență și suspendarea elevului până la identificarea soluțiilor. Au solicitat și consiliere școlară și sprijin psihologic atât pentru copilul implicat și familia sa, cât și pentru elevii afectați.
În urma incidentului, elevul a primit o sancțiune de suspendare de la cursuri pentru cinci zile și i-a fost scăzută nota la purtare. Părinții colegilor consideră însă că măsurile aplicate nu oferă suficiente garanții de siguranță.
Citește și: Un nou incident într-o școală din România. Un băiat de 13 ani a venit cu un cuțit în clasă și s-a fotografiat cu el
Fotografia din sala de clasă a ajuns pe TikTok
Incidentul semnalat autorităților s-a produs pe 21 octombrie 2026, în incinta liceului. Elevul s-a fotografiat ținând un cuțit în mână, iar imaginea a fost publicată ulterior pe o rețea de socializare, însoțită de un mesaj pe care Inspectoratul Școlar Timiș l-a descris drept unul „cu potențial intimidant”.
Conducerea școlii a aflat despre situație printr-o petiție anonimă și a sesizat poliția. A fost deschis un dosar penal pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, iar împrejurările incidentului sunt verificate.
În timpul verificărilor, băiatul a susținut că obiectul era o jucărie și că îi aparținea colegului care îl fotografiase. Obiectul nu a fost găsit, astfel că natura acestuia și circumstanțele în care a ajuns în clasă fac parte din verificările autorităților.
Inspectoratul a anunțat o întâlnire cu părinții și instituțiile implicate
Aura Danielescu a transmis luni dimineață că pentru ora 14:00 era programată o întâlnire cu reprezentanți ai părinților, ai liceului și ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Discuțiile anunțate vizează identificarea unor soluții pentru siguranța celor din școală.
„Ne îngrijorează ce se întâmplă, însă încercăm cu toată puterea noastră să identificăm soluții astfel încât toată lumea să fie în siguranță”, a precizat inspectorul școlar general.
În comunicatul transmis după incidentul din octombrie, ISJ Timiș a arătat că liceul a sesizat agentul de proximitate și Biroul de Siguranță Școlară. Reprezentantul legal al elevului a fost chemat la școală și informat de conducere și de polițiști.
A fost contactat și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș. Specialiștii au mers în aceeași zi la liceu, au realizat o evaluare inițială, au desfășurat activități de consiliere și au formulat recomandări pentru conducerea unității.
Citește și: Profesorii cer reguli mai stricte în școli. Ce măsuri vor pentru combaterea violenței și a bullying-ului
Ce măsuri a cerut ISJ Timiș după incident
Inspectoratul a precizat că stabilirea circumstanțelor faptei și a eventualei răspunderi juridice revine organelor abilitate. Instituția a transmis însă că măsurile administrative și de siguranță pot fi aplicate independent de finalizarea anchetei.
„Într-o școală, un cuțit nu este niciodată un obiect oarecare, iar o fotografie cu un cuțit nu este niciodată o glumă”, se arată în comunicatul ISJ Timiș. Inspectoratul a subliniat că incidentul este tratat cu gravitate, indiferent de intenția invocată ulterior.
Conducerii liceului i-a fost cerută o informare completă despre împrejurările incidentului, procedurile de acces și supraveghere și modul în care personalul și-a exercitat atribuțiile. Totodată, inspectoratul a anunțat reanalizarea procedurilor de siguranță în toate unitățile de învățământ din județ.
Măsurile comunicate includ intensificarea activităților de prevenție, utilizarea responsabilă a rețelelor sociale și identificarea timpurie a comportamentelor de risc. ISJ a anunțat și sprijin psihologic pentru elevii care au asistat la incident, precum și pentru copilul implicat.