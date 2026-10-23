Ce se schimbă în școli după atacurile din ultimele zile. Guvernul anunță șapte măsuri: mai multă pază, consilieri și sancțiuni mai dure. Update

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Ministerul cere 1.000 de posturi pentru pază

Pe termen scurt, ministerul urmărește deblocarea a 1.000 de posturi de personal de pază. Solicitarea fusese anunțată și de ministrul Educației, Sorin Costreie, care a spus că posturile ar trebui direcționate către „locuri cheie”.

„Sigur că la Ministerul Educației Naționale discutăm în acest moment, ca o măsură pe termen scurt sau ca o măsură reparatorie, ca 1.000 de posturi de personal de pază, de portar sau de paznici, cum vreți să le spunem, să fie deblocate în cel mai scurt timp, astfel încât să avem cât mai puține școli în care să nu existe acest om care să fie în mijlocul copiilor”, a declarat Sorin Ionescu.

O altă direcție este extinderea serviciilor de consiliere școlară. Ministrul delegat a indicat o medie actuală de aproximativ 700 de copii pentru un consilier și obiectivul de a reduce acest raport la 500.

„Pe de altă parte, și prin programul de guvernare ne-am propus să ajungem la 500 de copii pentru un consilier școlar. Media în momentul de față este undeva în jur de 700. Spuneați și dumneavoastră, la Pitești era un consilier școlar la 1.000 de elevi”, a precizat acesta.

Protecție pentru profesori și informarea părinților

Inițiativa legislativă pregătită de minister ar urma să includă și măsuri pentru protejarea cadrelor didactice. Sorin Costreie a anunțat intenția de a modifica legislația penală astfel încât agresiunile împotriva profesorilor să fie sancționate mai sever.

Sorin Ionescu a insistat asupra colaborării dintre școală, instituțiile de ordine publică și serviciile de protecție a copilului. „Școala singură nu poate rezolva toate aceste probleme”, a spus ministrul delegat, explicând necesitatea implicării instituțiilor cu atribuții în siguranța copiilor.

Oficialul susține și reglementarea accesului minorilor la rețelele sociale, alături de campanii de informare pentru părinți. El a atras atenția asupra felului în care adulții interpretează timpul petrecut de copii în fața ecranelor.

„Eu cred că trebuie să avem în vedere și o serie de campanii de informare în rândul părinților. Pentru că, de foarte multe ori, părinții cred că dacă un copil stă cu un telefon sau o tabletă, e un copil cuminte”, a declarat Sorin Ionescu.

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