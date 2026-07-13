ChatGPT și alte AI-uri pot greși când vine vorba de bani. De ce avertizează experții să nu ai încredere oarbă în răspunsurile lor
Inteligența artificială a devenit pentru mulți utilizatori primul loc în care caută răspunsuri, inclusiv atunci când trebuie să ia decizii financiare importante. De la pensii și investiții până la taxe sau economii, chatbot-urile AI oferă explicații rapide și bine structurate. Totuși, specialiștii avertizează că un răspuns formulat convingător nu este întotdeauna și unul corect.
Un studiu recent atrage atenția că tot mai mulți oameni iau decizii financiare bazându-se exclusiv pe recomandările unui chatbot, iar în unele cazuri acest lucru s-a tradus prin pierderi de bani. Problema nu este că inteligența artificială greșește întotdeauna, ci că poate părea sigură pe ea chiar și atunci când oferă informații incomplete sau nepotrivite pentru situația utilizatorului, scrie The Conversation.
Tot mai mulți oameni cer sfaturi financiare de la AI
Utilizarea chatbot-urilor bazate pe inteligență artificială a crescut spectaculos în ultimii ani. Un sondaj realizat de Pew Research Center în 2025 arăta că peste o treime dintre adulții americani folosiseră deja ChatGPT, iar în rândul persoanelor sub 30 de ani procentul depășea jumătate din populație.
O parte dintre acești utilizatori au început să ceară și recomandări privind administrarea banilor. Potrivit unui sondaj realizat de platforma Pearl.com în rândul a 2.000 de adulți din SUA, 19% dintre respondenți au declarat că au pierdut peste 100 de dolari după ce au urmat sfaturile unui chatbot AI. În cazul investitorilor din generația Z, procentul a urcat la 27%.
Aceste rezultate sugerează că încrederea acordată inteligenței artificiale poate avea consecințe financiare reale atunci când recomandările sunt aplicate fără o verificare suplimentară.
De ce pot introduce în eroare răspunsurile AI-ului
Profesorii și cercetătorii din domeniul finanțelor spun că unul dintre cele mai mari riscuri este tendința oamenilor de a confunda un răspuns bine formulat cu unul corect.
Modelele AI sunt foarte bune la explicarea conceptelor generale, precum modul de funcționare al dobânzii compuse, diferențele dintre acțiuni și obligațiuni sau noțiunile de bază privind economisirea și investițiile.
Problemele apar însă atunci când utilizatorii solicită recomandări personalizate. Situații precum alegerea momentului optim pentru pensionare, plata taxelor, retragerea banilor din fondurile de pensii, împărțirea bunurilor în urma unui divorț sau exercitarea opțiunilor pe acțiuni depind de numeroase detalii personale pe care un chatbot poate să nu le cunoască sau să nu le ia în calcul. În aceste cazuri, un răspuns aparent logic poate omite informații esențiale și poate conduce la decizii costisitoare.
Cea mai periculoasă greșeală este cea pe care nu o observi
Autorul analizei subliniază că adevăratul pericol nu îl reprezintă răspunsurile evident greșite, deoarece acestea îi determină pe utilizatori să caute o a doua opinie.
Mai problematică este situația în care AI oferă un răspuns coerent, convingător și aparent complet, dar care conține erori subtile. În multe domenii financiare, efectele unei decizii greșite pot deveni vizibile abia după luni sau chiar ani, ceea ce înseamnă că utilizatorul nu își dă seama că a fost sfătuit incorect.
Din acest motiv, pierderile raportate în sondaje ar putea reprezenta doar o parte dintre cazurile reale.
AI-ul este util, dar nu trebuie să înlocuiască un specialist
Experții nu recomandă evitarea completă a chatbot-urilor. Din contră, acestea pot fi instrumente excelente pentru învățare, pentru înțelegerea termenilor financiari sau pentru pregătirea întrebărilor înaintea unei întâlniri cu un consultant.
În schimb, atunci când sunt implicate sume importante de bani, implicații fiscale, decizii ireversibile sau situații personale complexe, utilizatorii sunt sfătuiți să consulte un specialist în domeniu.
Inteligența artificială poate explica reguli generale și poate sintetiza rapid informații, însă nu poate înlocui analiza personalizată realizată de un consultant financiar care are acces la toate detaliile relevante ale situației unui client.