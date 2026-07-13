ChatGPT și alte AI-uri pot greși când vine vorba de bani. De ce avertizează experții să nu ai încredere oarbă în răspunsurile lor

Tot mai mulți oameni cer sfaturi financiare de la AI

Utilizarea chatbot-urilor bazate pe inteligență artificială a crescut spectaculos în ultimii ani. Un sondaj realizat de Pew Research Center în 2025 arăta că peste o treime dintre adulții americani folosiseră deja ChatGPT, iar în rândul persoanelor sub 30 de ani procentul depășea jumătate din populație.

O parte dintre acești utilizatori au început să ceară și recomandări privind administrarea banilor. Potrivit unui sondaj realizat de platforma Pearl.com în rândul a 2.000 de adulți din SUA, 19% dintre respondenți au declarat că au pierdut peste 100 de dolari după ce au urmat sfaturile unui chatbot AI. În cazul investitorilor din generația Z, procentul a urcat la 27%.

Aceste rezultate sugerează că încrederea acordată inteligenței artificiale poate avea consecințe financiare reale atunci când recomandările sunt aplicate fără o verificare suplimentară.

De ce pot introduce în eroare răspunsurile AI-ului

Profesorii și cercetătorii din domeniul finanțelor spun că unul dintre cele mai mari riscuri este tendința oamenilor de a confunda un răspuns bine formulat cu unul corect.

Modelele AI sunt foarte bune la explicarea conceptelor generale, precum modul de funcționare al dobânzii compuse, diferențele dintre acțiuni și obligațiuni sau noțiunile de bază privind economisirea și investițiile.

Problemele apar însă atunci când utilizatorii solicită recomandări personalizate. Situații precum alegerea momentului optim pentru pensionare, plata taxelor, retragerea banilor din fondurile de pensii, împărțirea bunurilor în urma unui divorț sau exercitarea opțiunilor pe acțiuni depind de numeroase detalii personale pe care un chatbot poate să nu le cunoască sau să nu le ia în calcul. În aceste cazuri, un răspuns aparent logic poate omite informații esențiale și poate conduce la decizii costisitoare.

Cea mai periculoasă greșeală este cea pe care nu o observi

Autorul analizei subliniază că adevăratul pericol nu îl reprezintă răspunsurile evident greșite, deoarece acestea îi determină pe utilizatori să caute o a doua opinie.