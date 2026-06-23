După câte luni de neplată a întreținerii poate fi dat în judecată un proprietar. Ce drepturi are asociația de proprietari

Dacă suma afișată pe lista de plată nu este achitată la termen, proprietarul devine restant. Din acel moment, asociația poate începe procedurile interne de recuperare.

După câte luni poate fi dat în judecată

Legea nr. 196/2018 prevede că asociația, prin președinte, are dreptul să acționeze în instanță proprietarul vinovat de neplata cotelor de contribuție. În practică, acțiunea poate fi pornită după acumularea unei restanțe importante, termenul folosit frecvent fiind de 90 de zile de la scadență, respectiv aproximativ trei luni de neplată.

Înainte de acest pas, administratorul trebuie să notifice proprietarul în scris și să informeze președintele și comitetul executiv despre restanțe. Această notificare este importantă, pentru că dovedește că datornicul a fost anunțat și a avut timp să achite suma.

Pe lângă suma principală, asociația poate aplica penalități pentru întârziere. Potrivit legii, acestea nu pot depăși 0,2% pentru fiecare zi de întârziere și se aplică numai după 30 de zile de la termenul scadent. Totalul penalităților nu poate depăși suma asupra căreia au fost calculate.

De exemplu, dacă un proprietar are o datorie de 1.000 de lei, penalitățile nu pot ajunge la mai mult de 1.000 de lei, indiferent cât timp trece.

Ce poate face asociația de proprietari

Asociația poate trimite notificări, poate calcula penalități, poate cere plata datoriei în instanță și, după obținerea unei hotărâri, poate merge mai departe către executare silită. Asta poate însemna poprire pe conturi, poprire pe venituri sau alte măsuri legale.

Pentru proprietar, cel mai important este să nu ignore notificările. Chiar și o eșalonare discutată cu asociația poate evita un proces și costuri suplimentare.