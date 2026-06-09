Ce se întâmplă cu salariile bugetarilor. Eugen Tomac, nemulţumit de legea salarizării, una dintre primele provocări pentru premier

„Este o problemă serioasă, însă indiscutabil că nu sunt de acord cu această formulă de a crește doar unor categorii salariile, iar persoanelor angajate în instituțiile publice să le stagneze în continuare salariile”, a declarat Eugen Tomac.

Critici la adresa actualei forme a legii

Premierul desemnat consideră că legea nu a fost construită corespunzător și nici explicată suficient populației, motiv pentru care au apărut numeroase nemulțumiri în rândul angajaților din sistemul public.

Potrivit acestuia, scopul inițial al reformei nu era acordarea unor majorări salariale generale, ci eliminarea dezechilibrelor dintre diferite categorii profesionale și armonizarea grilelor de salarizare.

„Această lege a fost amânată ani la rând din rațiuni fie de pandemie, fie electorale. Nu a fost făcută bine, nu a fost explicată și nu trebuia să ajungem în situația în care oamenii sunt nemulțumiți”, a spus Tomac.

De asemenea, el a precizat că își dorește găsirea unui compromis care să permită adoptarea legii fără a crea noi nedreptăți.

„Nu sunt dispus să lăsăm pe cineva în urmă sau să nedreptățim. Ceea ce este foarte important este că această lege își propune ca cei care au veniturile cele mai mici să le crească salariile, dar legea nu are ca obiectiv majorarea de salarii”, a explicat premierul desemnat.

Optimism privind negocierile cu partidele și Comisia Europeană

Deși admite că situația este complicată, Eugen Tomac spune că există motive pentru optimism, deoarece toate partidele implicate și-au asumat adoptarea reformei, iar eventualele nemulțumiri pot fi corectate în procesul legislativ.

„Partidele politice și-au asumat adoptarea acestei legi, corectând evident nemulțumirile justificate, și sunt absolut convins că și în relația cu Comisia putem găsi mai multă flexibilitate cu privire la o serie de constrângeri”, a declarat acesta.

Tomac a subliniat că întotdeauna a fost atras de obiectivele considerate imposibile și a oferit ca exemplu proiectul prin care a contribuit la deschiderea unui studio teritorial al Radio România în Republica Moldova, după zeci de ani în care o astfel de inițiativă părea imposibil de realizat.

Copilăria din Basarabia care i-a marcat destinul

Dincolo de provocările politice și economice, Eugen Tomac a vorbit și despre povestea sa de viață, una care l-a emoționat până la lacrimi.

Premierul desemnat s-a născut în comuna Babele, din sudul Basarabiei, la doar 12 kilometri de granița cu România. El a ținut să precizeze că provine dintr-o familie de români și că este nedrept ca locul nașterii să fie folosit pentru a-i fi contestată apartenența la România.