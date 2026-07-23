Situații greu de explicat în noua lege a salarizării. Șoferii unor instituții ar putea depăși profesorii la salariu

Potrivit proiectului analizat, un medic primar ATI sau UPU, aflat la gradația 0, are în prezent un salariu net de 13.528 de lei, însă acesta ar urma să scadă la 11.513 lei, ceea ce înseamnă o diminuare de 2.015 lei. Guvernul susține că această diferență ar urma să fie acoperită prin sume compensatorii, astfel încât venitul efectiv să nu scadă, însă reprezentanții sistemului medical se întreabă cât de sigure vor fi aceste compensații pe termen lung, mai ales într-o perioadă în care autoritățile vorbesc despre restricții bugetare și măsuri de austeritate.

Nici pentru toate celelalte categorii din sănătate situația nu este favorabilă. De exemplu, un asistent medical principal cu gradația 5 ar urma să piardă aproximativ 320 de lei lunar, iar în cazul unor medici chirurgi creșterile sunt aproape simbolice. Un chirurg de la Spitalul de Urgență București ar urma să primească doar 34 de lei net în plus față de salariul actual.

Și în educație apar situații similare. Un profesor universitar cu peste 25 de ani vechime ar urma să beneficieze de o majorare de doar 8 lei net, practic o creștere aproape insesizabilă, conform Antena 3 CNN.

Comparația care a atras cele mai multe critici

Una dintre cele mai comentate prevederi este diferența dintre coeficienții de salarizare ai unor funcții. Potrivit proiectului, un șofer de la Administrația Prezidențială are un coeficient de salarizare de 1,53, ceea ce corespunde unui salariu net estimat de aproximativ 4.600 de lei.

În același timp, un profesor debutant are un coeficient de 1,2, ceea ce înseamnă un salariu de aproximativ 4.300 de lei net.

Această comparație a alimentat acuzațiile privind lipsa unei ierarhii bazate pe nivelul studiilor, responsabilitatea profesională și importanța socială a unor profesii.

Demnitarii, printre marii câștigători

În timp ce pentru numeroase categorii majorările sunt reduse sau chiar inexistente, proiectul prevede creșteri consistente pentru demnitari. Astfel, salariul net al președintelui României ar urma să ajungă la aproximativ 19.200 de lei, cu peste 4.300 de lei mai mult decât în prezent.