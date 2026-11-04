Ce poți face cu energia produsă de panourile fotovoltaice și pe care nu o consumi. Drepturile prosumatorilor, în funcție de puterea instalată
Numărul românilor care își produc singuri energia electrică a crescut, însă statutul de prosumator vine atât cu avantaje, cât și cu o serie de obligații. Energia produsă de panouri poate fi consumată direct, stocată sau livrată în rețea, iar modul în care surplusul este valorificat depinde inclusiv de puterea instalației.
Ce este, de fapt, un prosumator
Prosumatorul are un statut dublu. Este în continuare client final și cumpără energie atunci când are nevoie, dar, în același timp, poate produce electricitate din surse regenerabile, de exemplu prin intermediul panourilor fotovoltaice.
Scopul principal este autoconsumul. Cu alte cuvinte, energia produsă poate fi folosită direct în locuință, fără ca proprietarul să fie obligat să livreze o anumită cantitate în rețeaua publică.
Să presupunem că panourile produc la prânz 5 kWh, iar locuința consumă în același interval 3 kWh. Cei 3 kWh sunt folosiți direct, iar pentru diferența de 2 kWh proprietarul are mai multe posibilități.
Energia poate fi păstrată în baterii
Una dintre variante este stocarea. Prosumatorul are dreptul să instaleze capacități de stocare pentru energia pe care nu o consumă imediat. Astfel, cei 2 kWh rămași în exemplul anterior pot fi păstrați într-o baterie și utilizați seara, când panourile nu mai produc. În acest fel, cantitatea de electricitate cumpărată din rețea poate scădea, iar în anumite intervale poate ajunge chiar la zero.
Dacă energia nu este nici consumată, nici stocată, ea poate fi livrată în rețea și valorificată în condițiile stabilite de lege.
Până la 200 kW se aplică mecanismul compensării cantitative
Pentru instalațiile cu o putere de cel mult 200 kW există mecanismul compensării cantitative. La solicitarea prosumatorului, furnizorul compensează energia livrată în rețea cu cea consumată și decontează energia activă potrivit prețului prevăzut în contractul de furnizare și regulilor stabilite de legislație și de metodologia ANRE.
Pe scurt, energia pe care o produci și o trimiți în rețea este luată în calcul în raport cu energia pe care o consumi ulterior din rețea.
Ce se întâmplă între 200 și 400 kW
Pentru prosumatorii cu instalații mai mari, cu puteri cuprinse între 200 și 400 kW, mecanismul este diferit.
La solicitarea prosumatorului, furnizorul trebuie să cumpere energia livrată la prețul mediu ponderat înregistrat pe Piața pentru Ziua Următoare din luna respectivă. Ulterior se realizează o regularizare financiară între energia livrată și cea consumată.
În general, prosumatorii cu capacități de producție de până la 400 kW pe loc de consum pot vinde energia produsă sau stocată furnizorului cu care au contract, în condițiile prevăzute de reglementările ANRE.
Regula specială pentru instalațiile de până la 27 kW
O facilitate suplimentară există pentru clienții care au unități de producere cu o putere instalată de cel mult 27 kW.
Sumele rezultate în urma compensării pot fi folosite pentru stingerea obligațiilor de plată aferente altor locuri de consum și/sau producție ale aceluiași client, dacă acestea se află la același furnizor.
Mai mult, sumele pot fi utilizate inclusiv pentru facturile de gaze naturale aferente locurilor de consum sau producție aflate în portofoliul aceluiași furnizor.
Ce obligații are un prosumator
Statutul nu înseamnă însă numai beneficii. Prosumatorul trebuie să respecte condițiile tehnice de racordare și să utilizeze instalațiile în limita puterii aprobate.
Pentru a valorifica energia produsă, trebuie încheiat contractul corespunzător cu furnizorul. De asemenea, proprietarul trebuie să permită operatorului de distribuție accesul la echipamente atunci când sunt necesare verificări sau intervenții.
Prosumatorul rămâne, în același timp, client final. Prin urmare, trebuie să plătească energia pe care o consumă din rețea și celelalte servicii prevăzute în contract.
Acest statut îi păstrează însă și drepturile obișnuite ale consumatorului de energie: poate schimba furnizorul, poate contesta facturile și depune reclamații, trebuie să fie informat despre consum și costuri și are dreptul la decontul final de regularizare după schimbarea furnizorului. Diferența este că, având propriul sistem de producție, o parte din energia de care are nevoie poate veni chiar de pe acoperișul propriei case.