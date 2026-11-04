Ce poți face cu energia produsă de panourile fotovoltaice și pe care nu o consumi. Drepturile prosumatorilor, în funcție de puterea instalată

Scopul principal este autoconsumul. Cu alte cuvinte, energia produsă poate fi folosită direct în locuință, fără ca proprietarul să fie obligat să livreze o anumită cantitate în rețeaua publică.

Să presupunem că panourile produc la prânz 5 kWh, iar locuința consumă în același interval 3 kWh. Cei 3 kWh sunt folosiți direct, iar pentru diferența de 2 kWh proprietarul are mai multe posibilități.

Energia poate fi păstrată în baterii

Una dintre variante este stocarea. Prosumatorul are dreptul să instaleze capacități de stocare pentru energia pe care nu o consumă imediat. Astfel, cei 2 kWh rămași în exemplul anterior pot fi păstrați într-o baterie și utilizați seara, când panourile nu mai produc. În acest fel, cantitatea de electricitate cumpărată din rețea poate scădea, iar în anumite intervale poate ajunge chiar la zero.

Dacă energia nu este nici consumată, nici stocată, ea poate fi livrată în rețea și valorificată în condițiile stabilite de lege.

Până la 200 kW se aplică mecanismul compensării cantitative

Pentru instalațiile cu o putere de cel mult 200 kW există mecanismul compensării cantitative. La solicitarea prosumatorului, furnizorul compensează energia livrată în rețea cu cea consumată și decontează energia activă potrivit prețului prevăzut în contractul de furnizare și regulilor stabilite de legislație și de metodologia ANRE.

Pe scurt, energia pe care o produci și o trimiți în rețea este luată în calcul în raport cu energia pe care o consumi ulterior din rețea.

Ce se întâmplă între 200 și 400 kW

Pentru prosumatorii cu instalații mai mari, cu puteri cuprinse între 200 și 400 kW, mecanismul este diferit.