Merită să instalezi panouri fotovoltaice toamna sau este mai bine să aștepți primăvara? Calcul pentru un proprietar

Pentru casa ta, comparația trebuie făcută pe luni. Instrumentul PVGIS al Comisiei Europene estimează producția lunară și anuală în funcție de amplasament și configurația instalației. Orientarea, înclinarea, puterea instalată și pierderile sistemului intră în calcul. Rezultatul este o estimare bazată pe date istorice, nu o garanție pentru iarna următoare.

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Un calcul pentru montajul din octombrie și amânarea până în aprilie

Să luăm un exemplu ipotetic pentru o instalație fără baterie, funcțională de la începutul lui octombrie. Presupunem că, până la sfârșitul lui martie, produce în total 1.200 kWh, iar proprietarul consumă direct 40% din această energie. La un preț variabil final de 1,20 lei/kWh pentru electricitatea cumpărată, autoconsumul de 480 kWh înseamnă o economie de 576 de lei.

Valorile sunt ipoteze pentru comparație, nu o ofertă comercială sau o estimare de producție pentru orice casă. În calculul propriu, înlocuiești cei 1.200 kWh cu estimarea pentru acoperișul tău și tariful cu cel din contract.

Dacă oferta din toamnă și cea din primăvară au același preț, montajul mai devreme aduce această economie suplimentară, înainte de valorificarea energiei injectate în rețea. Dacă însă primăvara ai putea cumpăra aceeași instalație cu 1.000 de lei mai ieftin, reducerea ar depăși economia din autoconsum cu 424 de lei.

Contează și finanțarea. Dacă instalarea anticipată generează costuri suplimentare de 500 de lei în cele șase luni, avantajul de 576 de lei scade la 76 de lei. Comparația privește beneficiul montajului mai devreme, nu recuperarea întregii investiții.