Merită să instalezi panouri fotovoltaice toamna sau este mai bine să aștepți primăvara? Calcul pentru un proprietar
Montajul panourilor fotovoltaice toamna poate avea sens financiar chiar dacă primele luni aduc o producție mai mică. Sistemul începe să reducă energia cumpărată din rețea și poate fi pregătit pentru lunile mai însorite. Alegerea depinde însă de oferta de instalare, data punerii în funcțiune și costul banilor investiți. O eventuală reducere de preț pentru primăvară trebuie comparată cu economiile pierdute între timp.
Producția mai mică din sezonul rece nu înseamnă că investiția stă degeaba
Panourile fotovoltaice folosesc radiația solară pentru a produce electricitate. În sezonul rece, zilele mai scurte și condițiile meteorologice limitează energia disponibilă, iar zăpada care acoperă modulele poate reduce suplimentar producția. Frigul, luat separat, nu este cauza principală a scăderii. Departamentul Energiei din SUA explică faptul că modulele pot funcționa mai eficient la temperaturi scăzute.
Pentru casa ta, comparația trebuie făcută pe luni. Instrumentul PVGIS al Comisiei Europene estimează producția lunară și anuală în funcție de amplasament și configurația instalației. Orientarea, înclinarea, puterea instalată și pierderile sistemului intră în calcul. Rezultatul este o estimare bazată pe date istorice, nu o garanție pentru iarna următoare.
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Un calcul pentru montajul din octombrie și amânarea până în aprilie
Să luăm un exemplu ipotetic pentru o instalație fără baterie, funcțională de la începutul lui octombrie. Presupunem că, până la sfârșitul lui martie, produce în total 1.200 kWh, iar proprietarul consumă direct 40% din această energie. La un preț variabil final de 1,20 lei/kWh pentru electricitatea cumpărată, autoconsumul de 480 kWh înseamnă o economie de 576 de lei.
Valorile sunt ipoteze pentru comparație, nu o ofertă comercială sau o estimare de producție pentru orice casă. În calculul propriu, înlocuiești cei 1.200 kWh cu estimarea pentru acoperișul tău și tariful cu cel din contract.
Dacă oferta din toamnă și cea din primăvară au același preț, montajul mai devreme aduce această economie suplimentară, înainte de valorificarea energiei injectate în rețea. Dacă însă primăvara ai putea cumpăra aceeași instalație cu 1.000 de lei mai ieftin, reducerea ar depăși economia din autoconsum cu 424 de lei.
Contează și finanțarea. Dacă instalarea anticipată generează costuri suplimentare de 500 de lei în cele șase luni, avantajul de 576 de lei scade la 76 de lei. Comparația privește beneficiul montajului mai devreme, nu recuperarea întregii investiții.
Energia injectată se calculează separat de autoconsum
În exemplu, ceilalți 720 kWh ar reprezenta energia rămasă după autoconsum, presupunând că poate fi livrată integral în rețea. Nu îi înmulțim automat cu tariful final de 1,20 lei/kWh. Facturarea energiei injectate are propriile reguli, distincte de economia obținută atunci când folosești electricitatea direct în casă.
ANRE precizează că prosumatorii cu instalații de până la 200 kW beneficiază de compensare cantitativă, iar surplusul poate fi reportat în condițiile aplicabile, pentru maximum 24 de luni de la facturare. Pentru o comparație completă, trebuie adăugată valoarea acestui beneficiu conform contractului cu furnizorul.
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Ce verifici în oferta pentru montajul din extrasezon
O ofertă primită toamna trebuie comparată cu alte oferte pentru aceleași echipamente și servicii. Verifică dacă prețul include montajul, protecțiile electrice, documentația și eventualele intervenții necesare la acoperiș. O reducere aparentă poate dispărea dacă unele lucrări sunt facturate separat.
Cere și un calendar pentru punerea în funcțiune. Pașii publicați de ANRE pentru viitorii prosumatori includ documente, verificări și relația cu operatorul de distribuție. Data montării panourilor nu trebuie confundată cu momentul în care instalația poate funcționa în condițiile aprobate.
Avantajul pregătirii din toamnă este că aceste demersuri pot fi încheiate înaintea lunilor cu producție ridicată. Dacă amâni, cere o dată realistă de finalizare în primăvară. Decizia se bazează pe diferența de preț și economiile aferente perioadei de așteptare, nu doar pe anotimpul în care începe montajul.