Ce obiect nu trebuie să lipsească din mașină când mergi în Bulgaria. Fără el poți fi amendat
Pentru mulți români, Bulgaria rămâne una dintre cele mai populare destinații de vacanță, fie că este vorba despre litoralul Mării Negre, stațiunile montane sau un simplu tranzit spre Grecia. Totuși, înainte de a pleca la drum, șoferii trebuie să știe că legislația rutieră bulgară impune câteva reguli diferite față de cele din România, iar lipsa unor documente sau echipamente obligatorii poate atrage amenzi chiar de la primul control.
Triunghiul reflectorizant, obligatoriu în orice mașină
Unul dintre obiectele care nu trebuie să lipsească din autoturism este triunghiul reflectorizant. Autoritățile bulgare verifică frecvent dacă acesta se află în mașină, iar lipsa lui poate fi sancționată.
Triunghiul este necesar în cazul unei defecțiuni sau al unui accident și trebuie amplasat în spatele vehiculului pentru a avertiza ceilalți participanți la trafic. Chiar dacă majoritatea șoferilor îl au deja în portbagaj, mulți descoperă abia la control că acesta lipsește sau este deteriorat.
Pe lângă triunghi, autoturismul trebuie să fie echipat și cu vestă reflectorizantă, trusă medicală și stingător funcțional.
Vigneta, primul lucru verificat pe drumurile bulgărești
Una dintre cele mai frecvente greșeli făcute de turiști este circulația fără vinietă. În Bulgaria, utilizarea autostrăzilor și a drumurilor naționale este condiționată de plata unei taxe de drum. În prezent, vinieta este electronică și poate fi cumpărată online sau de la punctele autorizate de la frontieră.
Șoferii care circulă fără vinietă valabilă riscă amenzi consistente. Sistemul de control este automatizat, iar camerele amplasate pe drumurile principale verifică în permanență numerele de înmatriculare.
Documentele care trebuie să fie la îndemână
La orice control rutier, poliția bulgară poate solicita documentele autoturismului și ale șoferului. Astfel, este recomandat să aveți asupra dumneavoastră:
- cartea de identitate sau pașaportul;
- permisul de conducere valabil;
- certificatul de înmatriculare al mașinii;
- asigurarea RCA;
- dovada inspecției tehnice periodice valabile.
Dacă mașina nu este proprietatea șoferului, este recomandată și o procură sau un document care să ateste dreptul de utilizare a vehiculului, mai ales în cazul unor controale amănunțite.
Regula luminilor care îi surprinde pe mulți români
În Bulgaria există obligația utilizării luminilor de întâlnire pe timpul zilei pe tot parcursul anului. Mulți șoferi români respectă deja această regulă datorită sistemelor automate ale mașinilor moderne, însă în cazul vehiculelor mai vechi este important ca luminile să fie aprinse permanent.
Nerespectarea acestei obligații poate duce la aplicarea unei amenzi și la oprirea în trafic pentru verificări suplimentare.
Atenție la limitele de viteză
Drumurile din Bulgaria sunt monitorizate de un număr mare de camere radar fixe și mobile. Limitele generale sunt de 50 km/h în localitate, 90 km/h în afara localităților, 120 km/h pe drumurile expres și 140 km/h pe autostradă.
Mulți turiști sunt tentați să accelereze pe drumurile relativ libere din apropierea litoralului, însă amenzile pentru depășirea vitezei pot ajunge rapid la câteva sute de leva, iar unele sunt transmise ulterior și șoferilor străini.
Ce trebuie să verifice șoferii înainte de plecare
Specialiștii recomandă ca înainte de intrarea în Bulgaria să fie verificată existența tuturor echipamentelor obligatorii din mașină, valabilitatea documentelor și achiziționarea vinietei electronice.
O verificare de câteva minute poate preveni amenzi inutile și întârzieri neplăcute în timpul vacanței. Pentru mulți turiști, concediul începe imediat după trecerea podului peste Dunăre, însă respectarea regulilor locale rămâne cea mai sigură metodă de a ajunge fără probleme la destinație și de a evita cheltuieli care pot transforma o vacanță ieftină într-una mult mai costisitoare.