Ce obiect nu trebuie să lipsească din mașină când mergi în Bulgaria. Fără el poți fi amendat

Triunghiul este necesar în cazul unei defecțiuni sau al unui accident și trebuie amplasat în spatele vehiculului pentru a avertiza ceilalți participanți la trafic. Chiar dacă majoritatea șoferilor îl au deja în portbagaj, mulți descoperă abia la control că acesta lipsește sau este deteriorat.

Pe lângă triunghi, autoturismul trebuie să fie echipat și cu vestă reflectorizantă, trusă medicală și stingător funcțional.

Vigneta, primul lucru verificat pe drumurile bulgărești

Una dintre cele mai frecvente greșeli făcute de turiști este circulația fără vinietă. În Bulgaria, utilizarea autostrăzilor și a drumurilor naționale este condiționată de plata unei taxe de drum. În prezent, vinieta este electronică și poate fi cumpărată online sau de la punctele autorizate de la frontieră.

Șoferii care circulă fără vinietă valabilă riscă amenzi consistente. Sistemul de control este automatizat, iar camerele amplasate pe drumurile principale verifică în permanență numerele de înmatriculare.

Documentele care trebuie să fie la îndemână

La orice control rutier, poliția bulgară poate solicita documentele autoturismului și ale șoferului. Astfel, este recomandat să aveți asupra dumneavoastră:

cartea de identitate sau pașaportul;

permisul de conducere valabil;

certificatul de înmatriculare al mașinii;

asigurarea RCA;

dovada inspecției tehnice periodice valabile.

Dacă mașina nu este proprietatea șoferului, este recomandată și o procură sau un document care să ateste dreptul de utilizare a vehiculului, mai ales în cazul unor controale amănunțite.

Regula luminilor care îi surprinde pe mulți români

În Bulgaria există obligația utilizării luminilor de întâlnire pe timpul zilei pe tot parcursul anului. Mulți șoferi români respectă deja această regulă datorită sistemelor automate ale mașinilor moderne, însă în cazul vehiculelor mai vechi este important ca luminile să fie aprinse permanent.