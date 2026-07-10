Ce trebuie să aibă o pensiune de 4 margarete în 2026. Dotarea devenită obligatorie indiferent de zonă

Aer condiționat obligatoriu și la pensiunile de la munte

Până la această modificare, cerința privind aerul condiționat pentru unitățile de patru și cinci margarete era aplicată în special pensiunilor situate pe litoral și în Delta Dunării. Noile reguli extind obligația la nivel național pentru pensiunile turistice și agroturistice nou-înființate care cer clasificarea în aceste categorii superioare.

Așadar, un proprietar care deschide în 2026 o pensiune de patru margarete într-o zonă montană nu mai poate invoca temperaturile în general mai scăzute pentru a renunța la sistemul de climatizare. Fiecare spațiu de cazare trebuie să ofere posibilitatea răcirii aerului, astfel încât turistul să beneficieze de un standard similar de confort indiferent de destinația aleasă.

Este importantă însă formularea din noile norme: obligația vizează pensiunile nou-înființate care solicită clasificarea la patru sau cinci margarete, ceea ce înseamnă că situația unei unități deja clasificate trebuie analizată în funcție de certificatul deținut și de eventualele proceduri ulterioare de reclasificare.

Tradițiile locale pot conta la clasificarea pensiunii

Noile criterii nu se limitează la confortul termic. Pentru pensiuni sunt introduse și elemente care încurajează promovarea specificului local, precum existența unui punct gastronomic local, organizarea unor ateliere meșteșugărești sau desfășurarea unor activități prin care turiștii descoperă tradițiile și obiceiurile zonei.

Pe înțelesul tuturor, o pensiune agroturistică nu ar trebui să ofere doar o cameră într-un sat, ci și o experiență legată de locul în care funcționează. Oaspeții ar putea participa, de exemplu, la un atelier de olărit, la prepararea unor produse tradiționale sau la activități care prezintă meșteșugurile comunității.

Aceste criterii pot încuraja proprietarii să pună mai mult accent pe identitatea locală, în loc să transforme pensiunile rurale în simple unități de cazare care seamănă cu hotelurile din oraș.

Ce dotări și servicii noi sunt luate în calcul la hoteluri

Pentru hoteluri, actualizarea aduce criterii suplimentare legate de administrarea modernă a clădirii, protecția mediului și adaptarea la noile obiceiuri ale turiștilor. Printre elementele avute în vedere se află sistemele integrate de management al riscurilor, monitorizarea performanței de mediu, administrarea inteligentă a clădirilor, existența locurilor de parcare pentru autocare și instalarea unor stații de încărcare pentru autovehicule electrice.