Ce trebuie să aibă o pensiune de 4 margarete în 2026. Dotarea devenită obligatorie indiferent de zonă
Românii care aleg o pensiune clasificată la patru sau cinci margarete se vor putea aștepta la condiții mai clare de confort, după ce Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a actualizat normele aplicabile structurilor de cazare. Cea mai vizibilă schimbare este obligativitatea instalațiilor de aer condiționat în spațiile de cazare ale pensiunilor turistice și agroturistice nou-înființate care solicită clasificarea la patru sau cinci margarete, indiferent dacă acestea sunt construite pe litoral, în Delta Dunării, într-un oraș sau într-o zonă montană.
- Aer condiționat obligatoriu și la pensiunile de la munte
- Tradițiile locale pot conta la clasificarea pensiunii
- Ce dotări și servicii noi sunt luate în calcul la hoteluri
- Camere adaptate persoanelor cu dizabilități
- Apar reguli și pentru căsuțe pe roți, butoaie și bungalow-uri
- Mai puține documente și mai multă digitalizare
Modificările au fost introduse prin Ordinul MEDAT nr. 948/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 559 din 8 iulie 2026, care completează normele aprobate inițial prin Ordinul nr. 65/2013.
Aer condiționat obligatoriu și la pensiunile de la munte
Până la această modificare, cerința privind aerul condiționat pentru unitățile de patru și cinci margarete era aplicată în special pensiunilor situate pe litoral și în Delta Dunării. Noile reguli extind obligația la nivel național pentru pensiunile turistice și agroturistice nou-înființate care cer clasificarea în aceste categorii superioare.
Așadar, un proprietar care deschide în 2026 o pensiune de patru margarete într-o zonă montană nu mai poate invoca temperaturile în general mai scăzute pentru a renunța la sistemul de climatizare. Fiecare spațiu de cazare trebuie să ofere posibilitatea răcirii aerului, astfel încât turistul să beneficieze de un standard similar de confort indiferent de destinația aleasă.
Este importantă însă formularea din noile norme: obligația vizează pensiunile nou-înființate care solicită clasificarea la patru sau cinci margarete, ceea ce înseamnă că situația unei unități deja clasificate trebuie analizată în funcție de certificatul deținut și de eventualele proceduri ulterioare de reclasificare.
Tradițiile locale pot conta la clasificarea pensiunii
Noile criterii nu se limitează la confortul termic. Pentru pensiuni sunt introduse și elemente care încurajează promovarea specificului local, precum existența unui punct gastronomic local, organizarea unor ateliere meșteșugărești sau desfășurarea unor activități prin care turiștii descoperă tradițiile și obiceiurile zonei.
Pe înțelesul tuturor, o pensiune agroturistică nu ar trebui să ofere doar o cameră într-un sat, ci și o experiență legată de locul în care funcționează. Oaspeții ar putea participa, de exemplu, la un atelier de olărit, la prepararea unor produse tradiționale sau la activități care prezintă meșteșugurile comunității.
Aceste criterii pot încuraja proprietarii să pună mai mult accent pe identitatea locală, în loc să transforme pensiunile rurale în simple unități de cazare care seamănă cu hotelurile din oraș.
Ce dotări și servicii noi sunt luate în calcul la hoteluri
Pentru hoteluri, actualizarea aduce criterii suplimentare legate de administrarea modernă a clădirii, protecția mediului și adaptarea la noile obiceiuri ale turiștilor. Printre elementele avute în vedere se află sistemele integrate de management al riscurilor, monitorizarea performanței de mediu, administrarea inteligentă a clădirilor, existența locurilor de parcare pentru autocare și instalarea unor stații de încărcare pentru autovehicule electrice.
În funcție de specificul hotelului, pot conta și accesul la o plajă certificată Blue Flag sau existența unei baze de tratament. Acestea sunt criterii care diferențiază unitățile și pot influența punctajul necesar obținerii unei anumite categorii de clasificare, nu obligații identice pentru fiecare hotel din România.
Camere adaptate persoanelor cu dizabilități
O altă schimbare importantă privește accesibilitatea. Hotelurile și motelurile noi, pentru care se parcurge procedura de avizare a documentațiilor tehnice, trebuie să prevadă camere adaptate persoanelor cu dizabilități.
Și unitățile noi de alimentație publică trebuie să își accesibilizeze spațiile, conform cerințelor tehnice prevăzute de Normativul NP 051-2012. În practică, acest lucru poate însemna trasee accesibile, uși și grupuri sanitare adaptate, precum și eliminarea obstacolelor care împiedică utilizarea spațiului de către o persoană cu mobilitate redusă.
Apar reguli și pentru căsuțe pe roți, butoaie și bungalow-uri
Piața turistică s-a schimbat mult în ultimii ani, iar turiștii pot rezerva acum inclusiv nopți în căsuțe pe roți, case tradiționale restaurate sau structuri de cazare realizate sub forma unor butoaie. Noile norme stabilesc reguli de încadrare și pentru asemenea forme atipice de cazare.
Totodată, este introdusă categoria de patru stele pentru bungalow-uri, ceea ce permite clasificarea unor astfel de unități la un nivel superior celui disponibil anterior.
Un alt element nou este „resortul turistic”, definit prin Legea nr. 41/2026 ca un ansamblu administrat unitar, cu spații de cazare, alimentație publică și agrement, amplasat pe o suprafață de cel puțin 10.000 de metri pătrați. Ordinul stabilește documentația și criteriile necesare clasificării acestei categorii.
Mai puține documente și mai multă digitalizare
Operatorii nu mai trebuie să depună certificatul constatator emis de Registrul Comerțului, deoarece informațiile privind activitățile autorizate și codurile CAEN vor fi verificate direct de personalul ministerului prin platforma ONRC. Rămâne însă obligația de declarare a punctului de lucru și a codului CAEN corespunzător activității pentru care se cere clasificarea.
Documentația poate fi transmisă online prin sistemul situr.gov.ro sau depusă la sediul instituției, iar materialele informative destinate turiștilor pot fi oferite și digital, prin coduri QR, aplicații mobile ori alte mijloace electronice.
Ministerul explică faptul că actualizarea urmărește adaptarea legislației la „apariția unor noi tipuri de structuri de cazare, extinderea digitalizării serviciilor publice” și simplificarea procedurilor, fără reducerea standardelor de calitate și siguranță.
Pentru turiști, schimbările înseamnă criterii mai apropiate de așteptările actuale, iar pentru proprietarii de pensiuni și hoteluri, investiții suplimentare și reguli mai clare. O pensiune nouă care își dorește patru sau cinci margarete nu mai poate miza doar pe camere spațioase și mobilier elegant: climatizarea spațiilor de cazare devine o condiție obligatorie, indiferent de regiunea în care funcționează.