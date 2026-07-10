Stardew Valley devine 3D și primește mod VR: proiectul care transformă ferma pixelată într-o lume ciudat de imersivă

Rezultatul este fascinant și ușor straniu în același timp. Recunoști imediat „Stardew Valley”, dar felul în care lumea pixelată se deschide în 3D îi schimbă complet atmosfera.

Un Stardew Valley familiar, dar neliniștitor de diferit

Farmecul original al jocului creat de Eric „ConcernedApe” Barone vine tocmai din simplitatea lui vizuală. „Stardew Valley” este un joc 2D cu perspectivă de sus, construit din sprite-uri, animații delicate și o lume care pare mereu caldă, mică și sigură.

În versiunea 3D realizată de kittycatcasey, lucrurile se simt altfel. Casa, ferma și obiectele cunoscute capătă adâncime, iar jucătorul nu mai privește totul de sus, ci pare să se afle în mijlocul lumii.

Această schimbare este spectaculoasă pentru un joc atât de legat de identitatea sa 2D. Poți vedea plantele dintr-un unghi apropiat, poți simți mai bine dimensiunea camerelor și poți traversa spațiile ca într-un joc first-person.

Totuși, există și o senzație ușor ciudată. Multe obiecte și personaje sunt încă sprite-uri 2D plasate într-un spațiu 3D, ceea ce înseamnă că ele se orientează constant spre jucător.

Este un efect tehnic obișnuit pentru proiectele timpurii de acest tip, dar în cazul „Stardew Valley” produce un contrast amuzant: totul pare cunoscut, dar nu chiar natural.

Autorul modului spune că, în prezent, aproape tot ce nu ține de teren este format din sprite-uri de tip billboard. Planul este ca, în timp, obiectele să primească modele 3D unice.