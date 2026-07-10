Stardew Valley devine 3D și primește mod VR: proiectul care transformă ferma pixelată într-o lume ciudat de imersivă
„Stardew Valley”, unul dintre cele mai iubite simulatoare de fermă din ultimul deceniu, primește o transformare pe care puțini ar fi anticipat-o: un mod aflat în dezvoltare îl mută din lumea 2D într-un spațiu 3D, cu funcționalitate VR inclusă. Potrivit VG247, proiectul se numește „The Third Dimension” și este realizat de modderul kittycatcasey, cunoscut și ca spacechase0.
Modul este încă într-o fază timpurie, descrisă de creator drept un proof of concept. Cu toate acestea, demonstrația video arată deja o versiune complet diferită a jocului: poți să mergi prin casă, să interacționezi cu personajele, să verifici vremea, să îți vezi culturile și să folosești unelte, dar totul apare dintr-o perspectivă tridimensională.
Rezultatul este fascinant și ușor straniu în același timp. Recunoști imediat „Stardew Valley”, dar felul în care lumea pixelată se deschide în 3D îi schimbă complet atmosfera.
Un Stardew Valley familiar, dar neliniștitor de diferit
Farmecul original al jocului creat de Eric „ConcernedApe” Barone vine tocmai din simplitatea lui vizuală. „Stardew Valley” este un joc 2D cu perspectivă de sus, construit din sprite-uri, animații delicate și o lume care pare mereu caldă, mică și sigură.
În versiunea 3D realizată de kittycatcasey, lucrurile se simt altfel. Casa, ferma și obiectele cunoscute capătă adâncime, iar jucătorul nu mai privește totul de sus, ci pare să se afle în mijlocul lumii.
Această schimbare este spectaculoasă pentru un joc atât de legat de identitatea sa 2D. Poți vedea plantele dintr-un unghi apropiat, poți simți mai bine dimensiunea camerelor și poți traversa spațiile ca într-un joc first-person.
Totuși, există și o senzație ușor ciudată. Multe obiecte și personaje sunt încă sprite-uri 2D plasate într-un spațiu 3D, ceea ce înseamnă că ele se orientează constant spre jucător.
Este un efect tehnic obișnuit pentru proiectele timpurii de acest tip, dar în cazul „Stardew Valley” produce un contrast amuzant: totul pare cunoscut, dar nu chiar natural.
Autorul modului spune că, în prezent, aproape tot ce nu ține de teren este format din sprite-uri de tip billboard. Planul este ca, în timp, obiectele să primească modele 3D unice.
Pentru fanii jocurilor relaxante, această transformare poate fi o surpriză plăcută. „Stardew Valley” rămâne același simulator calm de fermă, dar perspectiva nouă îl face să pară aproape un alt joc.
VR-ul schimbă complet ideea de fermă virtuală
Partea cea mai ambițioasă a modului este suportul VR. În demonstrație, jucătorul poate ține unelte individuale și le poate folosi în mod direct, inclusiv pentru acțiuni precum tăierea copacilor.
Asta înseamnă că „The Third Dimension” nu se limitează la o simplă cameră 3D lipită peste jocul original. Proiectul încearcă să transforme „Stardew Valley” într-o experiență mult mai fizică, în care mișcările din fermă devin gesturi propriu-zise.
Dacă modul ajunge într-o formă stabilă, ideea de a intra în propria fermă, de a merge printre culturi și de a folosi uneltele în VR ar putea fi exact tipul de experiență pe care mulți fani o visau fără să o ceară explicit.
Există însă un drum lung până acolo. Creatorul spune că proiectul nu este gata de lansare și că mai sunt multe lucruri de rezolvat. Unele elemente lipsesc sau nu se aliniază perfect, tocmai pentru că modul adaptează resursele existente ale jocului într-un spațiu nou.
Este important și un detaliu menționat de modder: nu a fost folosită inteligență artificială în realizarea proiectului. Într-o perioadă în care multe creații digitale sunt suspectate imediat că au fost generate cu AI, precizarea a fost primită cu entuziasm de comunitate.
Moddingul rămâne una dintre cele mai creative zone ale gamingului pe PC. De la mici ajustări până la transformări radicale, fanii reușesc uneori să extindă jocurile mai mult decât ar face-o dezvoltatorii oficiali. Iar pentru un titlu care apare constant în discuțiile despre cele mai bune jocuri indie, un asemenea proiect arată cât de vie este încă scena din jurul său.
De ce comunitatea Stardew Valley încă surprinde
„Stardew Valley” nu mai este de mult doar un joc despre agricultură. A devenit un spațiu de confort, creativitate și comunitate, în care jucătorii își construiesc ferme, relații, rutine și povești personale.
De aceea, un mod 3D are un impact mai mare decât ar avea într-un joc oarecare. El nu schimbă doar grafica, ci modul în care jucătorii se raportează la locul virtual în care au petrecut sute de ore.
Pentru unii, versiunea 3D va părea magică. Pentru alții, va fi prea ciudată, cel puțin până când sprite-urile vor fi înlocuite cu modele 3D complete.
Dar tocmai această combinație dintre familiar și straniu face proiectul atât de interesant. „The Third Dimension” arată ce se întâmplă când un joc construit pentru o anumită perspectivă este forțat să existe într-o altă dimensiune.
În același timp, proiectul apare într-o perioadă în care fanii așteaptă în continuare noutăți despre „Haunted Chocolatier”, următorul joc al lui ConcernedApe. Până atunci, comunitatea pare hotărâtă să reinventeze „Stardew Valley” în cele mai neașteptate feluri.
Dacă modul va fi finalizat, ar putea deveni una dintre cele mai spectaculoase transformări făcute vreodată de fani pentru un simulator de viață. Iar într-o industrie în care jocurile video sunt adesea împinse spre sequel-uri, remake-uri și monetizare, un proiect gratuit, ambițios și creat din pasiune are un farmec aparte.