Prețuri greu de crezut pe litoralul bulgăresc. O felie de tort costă cât o masă întreagă în alte locuri, românii sunt dezamăgiţi
Pentru mulți români, Bulgaria a rămas ani la rând alternativa mai accesibilă la litoralul românesc, însă vara lui 2026 vine cu tot mai multe nemulțumiri legate de costuri. În timp ce numeroase familii sunt deja în vacanță la sud de Dunăre, iar altele urmează să plece în săptămânile următoare, turiștii întorși din stațiunile bulgărești vorbesc tot mai des despre prețuri mai mari decât se așteptau. Acum, controalele autorităților fiscale scot la iveală și exemple extreme: o felie de tort vândută cu 18 euro și o porție de tarator, celebra supă rece bulgărească, ajunsă la 9 euro.
Aproape 100 de lei pentru o felie de tort
Prețurile descoperite în timpul verificărilor au atras atenția într-o perioadă în care Bulgaria încearcă să își păstreze imaginea de destinație accesibilă pentru turiștii din regiune. O felie de tort de 18 euro înseamnă aproximativ 90 de lei, în funcție de curs, în timp ce o porție de tarator de 9 euro ajunge la circa 45 de lei.
Pentru românii obișnuiți să compare costurile din Bulgaria cu cele de pe litoralul autohton, asemenea tarife pot schimba radical bugetul unei vacanțe. O familie cu doi adulți și doi copii poate ajunge să cheltuiască o sumă considerabilă doar pentru desert, dacă alege un local cu astfel de prețuri.
Autoritățile bulgare subliniază însă că un tarif mare nu reprezintă automat o încălcare a legii. Comercianții au libertatea de a-și stabili prețurile, dar, atunci când acestea au fost majorate, pot fi solicitați să demonstreze că scumpirea are o justificare economică reală.
Comercianții trebuie să explice de ce au mărit prețurile
Anna Mitova, reprezentant fiscal al Agenției Naționale de Venituri din Bulgaria, a explicat că firmele verificate au posibilitatea să prezinte documente și argumente.
„Comercianții au dreptul să își prezinte explicațiile. Noi vom analiza dacă majorarea prețurilor este justificată din punct de vedere economic și dacă se datorează unor factori economici reali. Aceștia au la dispoziție cinci zile pentru a prezenta documentele necesare, după care Agenția Națională de Venituri va analiza toate informațiile primite”, a declarat Anna Mitova, potrivit Mediapool.
În Sozopol, 50 de comercianți au fost solicitați să furnizeze documente în contextul verificărilor privind eventuale creșteri nejustificate ale prețurilor, după numeroase relatări apărute în presă și pe rețelele sociale.
Un local de pe plaja Kavatsite, prins cu o imprimantă nefiscală
Controalele nu vizează doar nivelul prețurilor. Unul dintre cele mai frecventate localuri de pe plaja Kavatsite a intrat în atenția inspectorilor după ce aceștia au constatat probleme privind înregistrarea încasărilor.
Potrivit informațiilor comunicate de autorități și citate de BTA, localul ar fi folosit o imprimantă nefiscală în locul unei case de marcat fiscale. Astfel, vânzările nu erau raportate corespunzător în sistem.
Un tehnician autorizat a fost trimis pentru extragerea datelor din dispozitiv, iar autoritățile urmează să stabilească valoarea reală a cifrei de afaceri nedeclarate. Localul riscă sancțiuni și pentru neemiterea bonurilor fiscale, deoarece documentele oferite clienților nu aveau valoarea unor bonuri fiscale.
Sute de controale pe litoralul bulgăresc
Amploarea verificărilor arată că autoritățile tratează serios problemele din plin sezon turistic. În doar două zile, inspectorii fiscali au verificat 76 de puncte de vânzare cu amănuntul din Sozopol, iar în 25 dintre acestea au fost descoperite încălcări, cel mai frecvent pentru neeliberarea bonurilor.
La nivel mai larg, între 29 iunie și 6 iulie, Agenția Națională de Venituri a efectuat 650 de inspecții de-a lungul coastei Mării Negre și în alte zone ale țării. În 226 de cazuri au fost identificate încălcări.
„Cele mai frecvente încălcări sunt neemiterea chitanțelor de numerar și discrepanțele dintre disponibilul în casa de marcat și rulajul raportat de dispozitivele fiscale”, a explicat Anna Mitova.
Pentru românii care urmează să plece în Bulgaria, concluzia practică este simplă: vacanța poate fi în continuare avantajoasă, mai ales dacă pachetul include cazare și mese, însă diferențele de preț dintre localuri pot fi uriașe. Verificarea meniului înainte de comandă, solicitarea bonului fiscal și atenția la prețurile exprimate în leva sau euro devin cu atât mai importante într-un sezon în care imaginea litoralului bulgăresc „ieftin” pare tot mai departe de experiența unor turiști.