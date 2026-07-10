Prețuri greu de crezut pe litoralul bulgăresc. O felie de tort costă cât o masă întreagă în alte locuri, românii sunt dezamăgiţi

Pentru românii obișnuiți să compare costurile din Bulgaria cu cele de pe litoralul autohton, asemenea tarife pot schimba radical bugetul unei vacanțe. O familie cu doi adulți și doi copii poate ajunge să cheltuiască o sumă considerabilă doar pentru desert, dacă alege un local cu astfel de prețuri.

Autoritățile bulgare subliniază însă că un tarif mare nu reprezintă automat o încălcare a legii. Comercianții au libertatea de a-și stabili prețurile, dar, atunci când acestea au fost majorate, pot fi solicitați să demonstreze că scumpirea are o justificare economică reală.

Comercianții trebuie să explice de ce au mărit prețurile

Anna Mitova, reprezentant fiscal al Agenției Naționale de Venituri din Bulgaria, a explicat că firmele verificate au posibilitatea să prezinte documente și argumente.

„Comercianții au dreptul să își prezinte explicațiile. Noi vom analiza dacă majorarea prețurilor este justificată din punct de vedere economic și dacă se datorează unor factori economici reali. Aceștia au la dispoziție cinci zile pentru a prezenta documentele necesare, după care Agenția Națională de Venituri va analiza toate informațiile primite”, a declarat Anna Mitova, potrivit Mediapool.

În Sozopol, 50 de comercianți au fost solicitați să furnizeze documente în contextul verificărilor privind eventuale creșteri nejustificate ale prețurilor, după numeroase relatări apărute în presă și pe rețelele sociale.

Un local de pe plaja Kavatsite, prins cu o imprimantă nefiscală

Controalele nu vizează doar nivelul prețurilor. Unul dintre cele mai frecventate localuri de pe plaja Kavatsite a intrat în atenția inspectorilor după ce aceștia au constatat probleme privind înregistrarea încasărilor.

Potrivit informațiilor comunicate de autorități și citate de BTA, localul ar fi folosit o imprimantă nefiscală în locul unei case de marcat fiscale. Astfel, vânzările nu erau raportate corespunzător în sistem.

Un tehnician autorizat a fost trimis pentru extragerea datelor din dispozitiv, iar autoritățile urmează să stabilească valoarea reală a cifrei de afaceri nedeclarate. Localul riscă sancțiuni și pentru neemiterea bonurilor fiscale, deoarece documentele oferite clienților nu aveau valoarea unor bonuri fiscale.