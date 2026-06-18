Unde să nu schimbi leva în Bulgaria. Greșeala care îi costă bani pe turiști

Specialiștii în turism și turiștii cu experiență recomandă atenție sporită atunci când vine vorba despre schimbarea leilor sau a euro în leva bulgărească. Diferențele de curs și comisioanele ascunse pot transforma rapid o operațiune simplă într-o pierdere de zeci de euro.

Casele de schimb din zonele turistice pot avea cursuri dezavantajoase

Una dintre cele mai frecvente greșeli este schimbarea banilor direct în stațiunile turistice imediat după sosire. În zone precum Nisipurile de Aur, Sunny Beach sau Albena, unele case de schimb afișează cursuri mai puțin avantajoase decât cele întâlnite în orașele mari sau în apropierea băncilor.

Turiștii sunt sfătuiți să verifice cu atenție cursul final și să se asigure că nu există comisioane suplimentare. De multe ori, diferențele par mici la prima vedere, însă pentru sume mai mari acestea pot însemna pierderi semnificative.

O altă recomandare este evitarea schimbului valutar în grabă, fără compararea ofertelor disponibile în apropiere. Câteva minute petrecute pentru verificarea cursurilor pot aduce economii importante pe durata întregii vacanțe.

Atenție la schimbul valutar din aeroport și de la frontieră

Mulți turiști aleg să schimbe bani imediat după trecerea graniței sau la aeroport, pentru a avea numerar la dispoziție. Totuși, aceste locații sunt cunoscute pentru cursurile mai puțin avantajoase.

În majoritatea cazurilor, este suficientă schimbarea unei sume mici pentru cheltuielile imediate, urmând ca restul banilor să fie schimbați ulterior într-o locație cu un curs mai bun.

Experții financiari recomandă și verificarea atentă a bonului fiscal înainte de finalizarea tranzacției, pentru a evita surprizele legate de comisioane sau taxe suplimentare.