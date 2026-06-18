Unde să nu schimbi leva în Bulgaria. Greșeala care îi costă bani pe turiști
Bulgaria rămâne una dintre destinațiile preferate de vacanță pentru români, mai ales în sezonul estival. Apropierea de graniță, prețurile încă atractive și stațiunile de la Marea Neagră atrag anual sute de mii de turiști.
Cu toate acestea, mulți vizitatori ajung să piardă bani încă din primele ore ale vacanței din cauza unei greșeli aparent banale: schimbul valutar făcut în locurile nepotrivite.
Specialiștii în turism și turiștii cu experiență recomandă atenție sporită atunci când vine vorba despre schimbarea leilor sau a euro în leva bulgărească. Diferențele de curs și comisioanele ascunse pot transforma rapid o operațiune simplă într-o pierdere de zeci de euro.
Casele de schimb din zonele turistice pot avea cursuri dezavantajoase
Una dintre cele mai frecvente greșeli este schimbarea banilor direct în stațiunile turistice imediat după sosire. În zone precum Nisipurile de Aur, Sunny Beach sau Albena, unele case de schimb afișează cursuri mai puțin avantajoase decât cele întâlnite în orașele mari sau în apropierea băncilor.
Turiștii sunt sfătuiți să verifice cu atenție cursul final și să se asigure că nu există comisioane suplimentare. De multe ori, diferențele par mici la prima vedere, însă pentru sume mai mari acestea pot însemna pierderi semnificative.
O altă recomandare este evitarea schimbului valutar în grabă, fără compararea ofertelor disponibile în apropiere. Câteva minute petrecute pentru verificarea cursurilor pot aduce economii importante pe durata întregii vacanțe.
Atenție la schimbul valutar din aeroport și de la frontieră
Mulți turiști aleg să schimbe bani imediat după trecerea graniței sau la aeroport, pentru a avea numerar la dispoziție. Totuși, aceste locații sunt cunoscute pentru cursurile mai puțin avantajoase.
În majoritatea cazurilor, este suficientă schimbarea unei sume mici pentru cheltuielile imediate, urmând ca restul banilor să fie schimbați ulterior într-o locație cu un curs mai bun.
Experții financiari recomandă și verificarea atentă a bonului fiscal înainte de finalizarea tranzacției, pentru a evita surprizele legate de comisioane sau taxe suplimentare.
Plata cu cardul poate fi o soluție mai avantajoasă
În ultimii ani, plata cu cardul a devenit foarte răspândită în Bulgaria, inclusiv în hoteluri, restaurante și magazine. În multe situații, această variantă poate fi mai convenabilă decât schimbul unei cantități mari de numerar.
Totuși, turiștii trebuie să fie atenți la opțiunea de conversie valutară oferită uneori de terminalele POS sau de bancomate. Specialiștii recomandă alegerea plății în moneda locală, leva bulgărească, și nu în lei sau euro, deoarece conversia realizată de comerciant poate fi mai costisitoare.
Cum poți evita pierderile de bani în vacanță
Pentru a obține un curs cât mai bun, este recomandat să compari mai multe case de schimb înainte de a efectua tranzacția și să eviți locațiile care afișează informații neclare despre comisioane.
De asemenea, retragerile frecvente de sume mici de la bancomat pot genera costuri suplimentare, în funcție de banca emitentă a cardului. Verificarea comisioanelor înainte de plecare poate ajuta la evitarea unor cheltuieli inutile.
Deși Bulgaria rămâne una dintre cele mai accesibile destinații pentru români, o simplă alegere greșită la schimbul valutar poate însemna bani pierduți fără rost. Informarea înainte de plecare și atenția la cursurile practicate pot face diferența dintre o vacanță fără griji și una cu cheltuieli neașteptate.