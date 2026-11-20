„Ce meserie credeţi că merită învăţată?”. Tinerii români renunţă la facultăţi pentru a-şi asigura viitorul
La 25 de ani, după mai multe locuri de muncă în România și în Germania, un tânăr căsătorit și tatăl unui băiețel caută o meserie pe care să o poată învăța fără facultate. Nemulțumit de salariul care stagnează și de volumul de muncă în creștere, a cerut sfaturi pe Reddit. Electrician, instalator, tâmplar și operator CNC se numără printre recomandările primite, alături de îndemnul de a învăța practic, lângă cineva cu experiență.
A schimbat mai multe joburi, dar caută o calificare
Autorul postării spune că lucrează de la 19 ani și că a trecut prin domenii foarte diferite. A fost agent de vânzări, tehnician pentru aparate de cafea, curier, montator de parbrize și betonist în Germania, iar la momentul publicării mesajului lucra într-un centru de printare și tipografie.
Tânărul susține că s-a adaptat repede la fiecare activitate, însă condițiile de muncă l-au determinat să plece. La actualul loc de muncă, spune că responsabilitățile au crescut fără o evoluție a salariului.
„Mi-am dat interesul, am ajuns să fac de toate, dar degeaba, mai mult ești luat de fraier”, scrie acesta.
În mesaj, cere opinii despre o schimbare profesională care să nu presupună neapărat studii universitare.
„Mă gândesc ce meserie merită învățată, pentru care nu îți trebuie neapărat facultate, ci cel mult un curs. Am șanse acum, cu un copil? Mă gândesc la viitorul nostru și nu vreau să ajung la 40–50 de ani tot la joburi din acestea necalificate.”
Electrician, tâmplar și operator CNC, printre recomandări
Mai mulți participanți la discuție i-au recomandat meserii tehnice. Unul dintre comentatori a enumerat electricianul, tâmplarul și operatorul CNC, iar altul a sugerat să înceapă ca angajat și să ia în calcul activitatea independentă după acumularea experienței.
În răspunsuri apar și instalațiile sanitare, renovările interioare și lucrările de mentenanță. Un participant îl încurajează să privească schimbarea ca pe un proces în care rezultatele financiare se construiesc în timp.
„Atâta timp cât ești sănătos, ai mereu timp să începi ceva nou. Meseriile cele mai căutate sunt cele de reparații și mentenanță: electrician, instalator de instalații sanitare, renovări interioare. Nu te îmbogățești peste noapte, dar vei avea constant ce pune pe masă”, este unul dintre comentarii.
Alte sugestii au fost sudor, operator de motostivuitor, zugrav, bucătar, ospătar, patiser, cofetar sau frizer. Recomandările reprezintă opiniile participanților la discuție, fără ca aceștia să prezinte o comparație documentată a veniturilor ori a ofertelor de angajare.
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Învățarea alături de un meseriaș, o variantă propusă
Unul dintre răspunsurile ample îl îndeamnă să combine un curs cu experiența practică într-o firmă. Comentatorul povestește despre un prieten care a pornit o afacere de instalații electrice împreună cu un coleg și care ulterior s-a orientat către contracte comerciale și sisteme fotovoltaice.
„Am un prieten care și-a deschis o firmă de electricieni acum vreo patru ani. Sunt specializați pe contracte comerciale și mai mult pe fotovoltaice acum, dar au început doar el și un prieten, montând prize, panouri electrice, făcând orice lucrare, cât de mică. Mereu caută oameni care vor să învețe și să facă treabă.”
Același utilizator îi recomandă să caute un profesionist lângă care să învețe efectiv activitatea. Posibilitatea de a lucra ulterior pe cont propriu este prezentată drept o perspectivă după câțiva ani, nu ca un rezultat imediat al absolvirii unui curs.
„Dacă găsești un curs și o firmă sau un electrician pe lângă care poți să fii ucenic și să înveți meserie, poți, peste câțiva ani, să lucrezi independent. Din ce descrii, pare că ești un bărbat care știe să învețe lucruri rapid și să se adapteze la circumstanțe diferite.”
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Familia, motiv de schimbare și sursă de îngrijorare
Tânărul precizează că are o soție de 23 de ani și un băiețel de cinci luni. Întrebarea dacă mai poate începe o calificare după ce a devenit tată a primit și răspunsuri de încurajare.
Un participant a pus accentul pe relația dintre satisfacția profesională și viața de familie. Acesta consideră că nemulțumirile de la serviciu pot fi resimțite și acasă.
„Eu cred că este foarte potrivit acum să înveți o meserie, deci vreau să te încurajez. Îi va ajuta și pe soție, și pe cel mic să aibă un tată care este mai mulțumit de ceea ce face.”
Discuția pornește de la dorința autorului de a ieși din succesiunea locurilor de muncă fără o calificare. Acesta nu spune că a abandonat o facultate, ci că își caută o direcție profesională pe care să o poată construi în paralel cu responsabilitățile familiale.