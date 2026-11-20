Tânărul susține că s-a adaptat repede la fiecare activitate, însă condițiile de muncă l-au determinat să plece. La actualul loc de muncă, spune că responsabilitățile au crescut fără o evoluție a salariului.

„Mi-am dat interesul, am ajuns să fac de toate, dar degeaba, mai mult ești luat de fraier”, scrie acesta.

În mesaj, cere opinii despre o schimbare profesională care să nu presupună neapărat studii universitare.

„Mă gândesc ce meserie merită învățată, pentru care nu îți trebuie neapărat facultate, ci cel mult un curs. Am șanse acum, cu un copil? Mă gândesc la viitorul nostru și nu vreau să ajung la 40–50 de ani tot la joburi din acestea necalificate.”

Electrician, tâmplar și operator CNC, printre recomandări

Mai mulți participanți la discuție i-au recomandat meserii tehnice. Unul dintre comentatori a enumerat electricianul, tâmplarul și operatorul CNC, iar altul a sugerat să înceapă ca angajat și să ia în calcul activitatea independentă după acumularea experienței.

În răspunsuri apar și instalațiile sanitare, renovările interioare și lucrările de mentenanță. Un participant îl încurajează să privească schimbarea ca pe un proces în care rezultatele financiare se construiesc în timp.

„Atâta timp cât ești sănătos, ai mereu timp să începi ceva nou. Meseriile cele mai căutate sunt cele de reparații și mentenanță: electrician, instalator de instalații sanitare, renovări interioare. Nu te îmbogățești peste noapte, dar vei avea constant ce pune pe masă”, este unul dintre comentarii.

Alte sugestii au fost sudor, operator de motostivuitor, zugrav, bucătar, ospătar, patiser, cofetar sau frizer. Recomandările reprezintă opiniile participanților la discuție, fără ca aceștia să prezinte o comparație documentată a veniturilor ori a ofertelor de angajare.

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Învățarea alături de un meseriaș, o variantă propusă

Unul dintre răspunsurile ample îl îndeamnă să combine un curs cu experiența practică într-o firmă. Comentatorul povestește despre un prieten care a pornit o afacere de instalații electrice împreună cu un coleg și care ulterior s-a orientat către contracte comerciale și sisteme fotovoltaice.