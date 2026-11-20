Grand Theft Auto VI, lansat oficial pe 19 noiembrie 2026, este genul de joc pe care îți vine să-l explorezi fără să te grăbești să termini misiunile principale. Pur și simplu vrei să descoperi lumea pe care au construit-o dezvoltatorii, să observi detaliile, să conduci și să vezi cât de departe au putut merge cu realismul.

Experiența mea din primele ore de jucat o poți urmări în clipul de mai jos:

Am jucat GTA VI pe PlayStation 5 Pro, iar acestea sunt primele mele impresii, înainte de a reveni cu un review complet, după ce voi termina povestea. Nu voi da spoilere, însă sunt câteva aspecte despre care merită să vorbesc încă de pe acum.

GTA VI arată spectaculos pe PS5 Pro, iar cei 30 FPS nu mă deranjează absolut deloc

Una dintre cele mai mari controverse de dinaintea lansării a fost legată de faptul că GTA VI rulează la doar 30 FPS, inclusiv pe PlayStation 5 Pro. Recunosc că și eu eram curioasă să văd în ce măsură acest lucru va afecta experiența de joc.

Ei bine, se vede și se mișcă impecabil. Cel puțin în primele ore de joc, nu am simțit că cei 30 de cadre pe secundă îmi afectează în vreun fel plăcerea de a juca. Evident, nu m-ar fi deranjat să am și opțiunea de 60 FPS, mai ales că joc pe PS5 Pro, însă nici nu simt că pierd ceva esențial din experiență.

Am văzut că mulți jucători s-au plâns și de existența unor bug-uri, însă, în cele aproximativ cinci ore petrecute până acum în GTA VI, nu am întâlnit niciunul. Probabil că voi da și eu peste astfel de probleme pe parcurs, mai ales că vorbim despre un joc de o asemenea amploare și complexitate. Da, chiar și după 7 ani (în 2019 a început development-ul).

Grafica este absolut spectaculoasă, de la reflexii și iluminare până la expresiile faciale ale personajelor, vegetație, mașini și felul în care arată orașul în diferite momente ale zilei. Sunt cadre în care GTA VI arată mai degrabă ca un film decât ca un joc video.

Însă ceea ce mă impresionează cel mai mult nu este neapărat calitatea grafică, ci faptul că toate aceste detalii coexistă într-o lume atât de vastă. Vice City nu pare un decor construit pentru a găzdui niște misiuni, ci un oraș care își vede de propria existență, indiferent de ceea ce faci tu.

Jason și Lucia, un fel de Bonnie și Clyde ai generației moderne

Îmi place foarte mult direcția narativă pe care a ales-o Rockstar pentru GTA VI. Jason Duval și Lucia Caminos îmi amintesc de Bonnie și Clyde, într-o reinterpretare modernă a poveștii celor doi îndrăgostiți care trăiesc în afara legii.

Dinamica dintre ei aduce ceva ce nu am mai întâlnit în aceeași măsură în această franciză. Nu mai este vorba exclusiv despre jafuri, bani, arme, urmăriri cu poliția și ascensiunea în lumea criminalității, ci și despre relația dintre doi oameni care încearcă să supraviețuiască împreună.

Știu că există deja jucători care se plâng că GTA VI a împrumutat prea multe elemente din The Sims. Pe mine, personal, nu mă deranjează absolut deloc această componentă de simulator de viață. Dimpotrivă, mi se pare că adaugă un plus de realism și de profunzime personajelor.

Faptul că poți merge la sală, că trebuie să acorzi atenție relației de cuplu și că există activități cotidiene, aparent banale, face ca experiența să fie mult mai credibilă. De altfel, Rockstar a ales să readucă și unele dintre mecanicile care au făcut GTA San Andreas atât de interesant.

Viața unui infractor nu presupune, totuși, să fure mașini și să jefuiască bănci 24 de ore din 24.

GTA VI fără prostituate. De ce reacțiile unor jucători mi se par mai interesante decât decizia Rockstar

Una dintre controversele apărute în jurul jocului este eliminarea posibilității de a apela la serviciile prostituatelor, o mecanică prezentă în titlurile anterioare ale francizei.

Dintr-un anumit punct de vedere, pot înțelege nemulțumirea. Dacă îți propui să construiești un oraș rău-famat, în care criminalitatea, viciile și excesele fac parte din viața de zi cu zi, absența acestei componente poate diminua realismul. Prostituția există în viața reală, iar dacă tot vrei să faci o lume atât de realistă, fă-o până la capăt.

Acesta ar fi, însă, singurul meu argument cumva împotriva deciziei Rockstar.

Mi se par mai degrabă amuzante reacțiile unor băieței de pe internet, revoltați că nu mai pot apela la prostituate într-un joc video și că, în schimb, trebuie să depună un minimum de efort pentru a-și face iubita fericită. Sper, sincer, că unii dintre cei care gândesc astfel nu au relații și în viața reală. Oricât s-ar strădui Rockstar să-i învețe ce înseamnă să fii bărbat și să te porți frumos cu o femeie, am impresia că, în anumite cazuri, vorbim despre cauze pierdute.

Dincolo de ironie, mi se pare interesant că un joc video cunoscut de zeci de ani pentru violență, excese și lipsa convențiilor sociale ajunge să stârnească o controversă tocmai pentru că pune accent pe o relație de cuplu.

Rockstar a creat o lume în care nu ai cum să te plictisești

Unul dintre lucrurile pe care le apreciez cel mai mult la GTA VI este diversitatea activităților pe care le ai la dispoziție. Poți să urmărești povestea principală sau să petreci ore întregi făcând cu totul altceva, fără să ai senzația că pierzi timpul.

Există ceva fascinant în libertatea pe care ți-o oferă acest joc. Nu simți nevoia să bifezi permanent niște obiective și nici să te grăbești să ajungi la următoarea misiune. Uneori, este suficient să te plimbi prin oraș și să observi ceea ce se întâmplă în jurul tău.

Se simte și experiența acumulată de Rockstar în dezvoltarea Red Dead Redemption 2, un joc care a demonstrat cât de importante pot fi detaliile aparent nesemnificative pentru construirea unei lumi virtuale credibile.

Nu mă surprinde, așadar, că GTA VI a primit deja note maxime din partea mai multor publicații internaționale.

A meritat să așteptăm 13 ani pentru GTA VI?

Din punctul meu de vedere, da. Categoric.

Este unul dintre acele jocuri pe care, atunci când nu le joci, te gândești când vei avea din nou timp să te așezi în fața consolei. Și nu mi se întâmplă foarte des acest lucru.

Grafica este extraordinară, povestea m-a prins, personajele sunt interesante, iar lumea pe care a construit-o Rockstar pare să aibă o cantitate impresionantă de lucruri de oferit.

Nu îi voi acorda încă o notă, pentru că mi se pare nedrept să evaluez un joc de asemenea dimensiuni după numai câteva ore. Însă, dacă primele impresii se vor confirma și pe parcurs, GTA VI are toate șansele să devină unul dintre cele mai bune jocuri din istorie, dacă nu chiar cel mai bun.

Până atunci, abia aștept să mă întorc în Vice City, să termin povestea lui Jason și a Luciei și să revin cu un review complet. Deocamdată, singurul meu regret este că ziua are doar 24 de ore.