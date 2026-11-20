Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți din România

Potrivit Peco Online, cele mai mici prețuri la nivel național sunt afișate la o stație VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, unde un litru de benzină costă 9,09 lei, iar unul de motorină poate fi cumpărat cu 10,49 lei.

În marile orașe, prețurile sunt ușor diferite, iar comparația arată că șoferii din Cluj-Napoca găsesc cea mai ieftină benzină dintre cele cinci centre urbane analizate, în timp ce Timișoara are cel mai redus tarif pentru motorină.

Prețurile minime afișate vineri sunt următoarele:

Oraș Benzină (lei/l) Motorină (lei/l) GPL (lei/l) București 9,15 10,56 4,78 Cluj-Napoca 9,09 10,56 4,79 Timișoara 9,13 10,53 4,85 Iași 9,15 10,56 4,85 Constanța 9,15 10,56 4,83

Aceste valori reprezintă cele mai mici prețuri identificate în fiecare oraș, nu tarifele practicate de toate benzinăriile, astfel că șoferii pot întâlni diferențe chiar și între stațiile aceleiași companii.

Cât costă un plin de benzină sau motorină pe 20 noiembrie

Pentru un autoturism cu rezervor de 50 de litri, alimentarea completă cu cea mai ieftină benzină disponibilă în România costă 454,50 lei, în timp ce un plin de motorină ajunge la 524,50 lei.

Prin urmare, diferența dintre cele două tipuri de carburant este de 70 de lei pentru aceeași cantitate, ceea ce poate reprezenta o cheltuială suplimentară importantă pentru persoanele care utilizează zilnic mașina.

În București, la prețurile minime afișate, un plin de benzină costă 457,50 lei, iar unul de motorină ajunge la 528 de lei. La Timișoara, aceeași cantitate de motorină costă 526,50 lei, cu 1,50 lei mai puțin decât în Capitală.