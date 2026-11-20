Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți din România. Diferențele de preț dintre București, Cluj și Timișoara
Șoferii din România continuă să plătească sume importante pentru alimentarea autoturismelor, în condițiile în care prețurile carburanților au depășit pragul de 9 lei pe litru în cazul benzinei și de 10 lei pe litru în cazul motorinei. Vineri, 20 noiembrie 2026, cea mai ieftină benzină din țară costă 9,09 lei pe litru, în timp ce motorina poate fi cumpărată de la 10,49 lei pe litru, potrivit datelor publicate de platforma Peco Online.
Diferențele dintre stațiile de alimentare pot părea nesemnificative atunci când sunt raportate la un singur litru, însă devin importante pentru șoferii care alimentează frecvent sau care se pregătesc să parcurgă distanțe mari, mai ales în apropierea minivacanței de Sfântul Andrei și 1 Decembrie.
Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți din România
Potrivit Peco Online, cele mai mici prețuri la nivel național sunt afișate la o stație VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, unde un litru de benzină costă 9,09 lei, iar unul de motorină poate fi cumpărat cu 10,49 lei.
În marile orașe, prețurile sunt ușor diferite, iar comparația arată că șoferii din Cluj-Napoca găsesc cea mai ieftină benzină dintre cele cinci centre urbane analizate, în timp ce Timișoara are cel mai redus tarif pentru motorină.
Prețurile minime afișate vineri sunt următoarele:
|Oraș
|Benzină (lei/l)
|Motorină (lei/l)
|GPL (lei/l)
|București
|9,15
|10,56
|4,78
|Cluj-Napoca
|9,09
|10,56
|4,79
|Timișoara
|9,13
|10,53
|4,85
|Iași
|9,15
|10,56
|4,85
|Constanța
|9,15
|10,56
|4,83
Aceste valori reprezintă cele mai mici prețuri identificate în fiecare oraș, nu tarifele practicate de toate benzinăriile, astfel că șoferii pot întâlni diferențe chiar și între stațiile aceleiași companii.
Cât costă un plin de benzină sau motorină pe 20 noiembrie
Pentru un autoturism cu rezervor de 50 de litri, alimentarea completă cu cea mai ieftină benzină disponibilă în România costă 454,50 lei, în timp ce un plin de motorină ajunge la 524,50 lei.
Prin urmare, diferența dintre cele două tipuri de carburant este de 70 de lei pentru aceeași cantitate, ceea ce poate reprezenta o cheltuială suplimentară importantă pentru persoanele care utilizează zilnic mașina.
În București, la prețurile minime afișate, un plin de benzină costă 457,50 lei, iar unul de motorină ajunge la 528 de lei. La Timișoara, aceeași cantitate de motorină costă 526,50 lei, cu 1,50 lei mai puțin decât în Capitală.
De ce diferă prețurile carburanților de la un oraș la altul
Prețurile afișate la pompă sunt influențate de mai mulți factori, printre care cotațiile internaționale ale petrolului, cursul valutar, taxele aplicate carburanților, cheltuielile de transport și politica comercială a fiecărei companii petroliere. De asemenea, concurența dintre benzinării poate determina apariția unor tarife mai mici în anumite localități, mai ales acolo unde funcționează mai multe stații de alimentare într-o zonă restrânsă.
Pentru cetățeni, cea mai simplă metodă de reducere a cheltuielilor rămâne compararea prețurilor înainte de alimentare, însă trebuie luat în calcul și costul deplasării până la o stație mai ieftină.
De exemplu, o diferență de șase bani pe litru înseamnă o economie de numai trei lei pentru un rezervor de 50 de litri, astfel că parcurgerea mai multor kilometri pentru a beneficia de acest tarif poate anula avantajul financiar.
În contextul apropierii sărbătorilor de iarnă, când numeroși români își planifică deplasările, verificarea periodică a prețurilor poate ajuta la o gestionare mai bună a bugetului destinat transportului.