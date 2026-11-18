Într-o Europă care încearcă să se redefinească după căderea lui Napoleon Bonaparte, cele mai importante decizii politice nu se iau întotdeauna în sălile de negocieri. Uneori, viitorul unui continent poate depinde de o conversație purtată la un bal, de o poveste de dragoste controversată sau de un secret bine păstrat.

Aceasta este premisa serialului „Jocurile de la Viena” („Vienna Game”), o producție originală germană disponibilă pe Disney+, începând cu 18 noiembrie 2026. Potrivit unui comunicat transmis de reprezentanții platformei, toate cele șase episoade pot fi vizionate integral.

Producția se numără printre noutățile lunii noiembrie pe Disney+ și combină drama istorică, romantismul, umorul și suspansul politic într-un univers dominat de ambiții și interese ascunse.

O femeie încearcă să schimbe destinul Europei

Acțiunea serialului se desfășoară în anul 1814, după ce Napoleon Bonaparte a fost exilat pe insula Elba. Viena devine centrul diplomației internaționale, găzduind reprezentanții marilor puteri europene, care încearcă să stabilească o nouă ordine politică.

Anglia, Rusia, Austria, Prusia și Franța își negociază viitorul, însă, dincolo de întâlnirile oficiale, balurile extravagante și recepțiile aristocratice devin locurile ideale pentru încheierea unor alianțe secrete.

În centrul poveștii se află Wilhelmine von Sagan, interpretată de Marlene Tanczik, o aristocrată inteligentă, ambițioasă și fermecătoare, care refuză să rămână un simplu spectator al evenimentelor istorice.

Aceasta încearcă să influențeze negocierile de pace și deciziile prințului Metternich, însă planurile sale sunt complicate de relația cu baronul Amor Łaski, interpretat de Daniel Donskoy. Carismatic și periculos, acesta este un susținător al lui Napoleon, spion și adversar politic al protagonistei.

Relația dintre cei doi evoluează într-o confruntare în care atracția și interesele personale se ciocnesc, iar granița dintre iubire și manipulare devine tot mai greu de identificat.

Actori din „The Crown”, „Dark” și „Napoleon”, în distribuția serialului

„Jocurile de la Viena” beneficiază de o distribuție internațională impresionantă, care reunește actori cunoscuți din producții cinematografice și seriale europene de succes.

Alături de Marlene Tanczik („Never Look Away”) și Daniel Donskoy („The Crown”), în serial apar Alexander Scheer („Sløborn”), Vladimir Burlakov („Kleo”), Fritz Karl, Erwin Steinhauer, Louis-Do de Lencquesaing („Transatlantic”), Ben Miles („Napoleon”), Axel Milberg („Tatort”) și Roxane Duran („Marie Antoinette”).

Distribuția este completată de Emma Nova, Julia Anna Grob, Rufus Beck, Heikko Deutschmann („The Wheel of Time”), Jakob Diehl („Dark”), Catrin Striebeck, Trystan Pütter și Heike Makatsch, cunoscută inclusiv pentru apariția sa în comedia romantică „Love Actually”.

Serialul este produs de Bettina Kuhn pentru compania vieneză Satel Film, după un scenariu semnat de Stefan Brunner, care a lucrat și la serialul „Freud”. Regia îi aparține lui Hannu Salonen, iar imaginea este semnată de Felix Cramer.

O atenție deosebită a fost acordată costumelor de epocă, realizate de creatoarea de modă Susanne Bisovsky, care contribuie la recrearea atmosferei extravagante a aristocrației europene de la începutul secolului al XIX-lea.

Disney+ continuă să investească în producțiile istorice și europene

Prin „Jocurile de la Viena”, Disney+ își diversifică oferta de producții originale europene, explorând o perioadă istorică importantă prin prisma unor personaje ale căror ambiții depășesc convențiile sociale ale vremii.

Platforma a demonstrat deja că dramele istorice pot atrage un public internațional, inclusiv prin succesul serialului „Shōgun”, care explorează conflictele politice și militare din Japonia feudală.

Totodată, serviciul de streaming și-a extins considerabil portofoliul de seriale originale europene, mizând pe povești care depășesc tiparele producțiilor hollywoodiene.

Dacă îți plac serialele de epocă, poveștile de dragoste complicate, intrigile aristocratice și jocurile politice, „Jocurile de la Viena” ar putea fi o alegere interesantă pentru următorul maraton de streaming.

Toate cele șase episoade sunt disponibile pe Disney+.