La ce ore este curentul mai ieftin. Când ar trebui să pornești mașina de spălat pentru a plăti mai puțin

Prețurile de pe piața angro se modifică pe parcursul zilei, însă aceste variații nu se transmit automat fiecărei gospodării. Energia poate fi mai ieftină în anumite momente pe piață, fără ca prețul facturat unui consumator cu tarif unic să se schimbe.

Contractele cu tarife diferențiate stabilesc intervale în care consumul este facturat la prețuri distincte. Pentru un contract cu prețuri dinamice, regulamentul ANRE privind furnizarea energiei electrice prevede utilizarea unui contor integrat într-un sistem de măsurare inteligentă.

Simpla existență a unui contor inteligent nu înseamnă însă că primești automat energie mai ieftină noaptea. Trebuie să ai și oferta potrivită, iar consumul să fie măsurat și facturat conform condițiilor acesteia.

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În ce intervale există tarif redus și ce se schimbă iarna

Un exemplu concret este oferta PPC Ore Smart +. Aceasta prevede preț redus sâmbăta și duminica, pe tot parcursul zilei, precum și de luni până vineri, între 00:00 și 05:59, pe întregul an.

Există și un interval avantajos la prânz, între 11:00 și 14:59, dar numai în perioada 1 martie–31 octombrie. Prin urmare, în noiembrie, consumul din acest interval, de luni până vineri, este facturat la prețul standard al ofertei.

La verificarea paginii furnizorului, prețul final afișat pentru orele cu reducere era între 1 și 1,08 lei/kWh, iar pentru cele standard între 1,60 și 1,68 lei/kWh, în funcție de zona de distribuție. Valorile includ taxele și tarifele reglementate, inclusiv TVA, iar oferta presupune un contor inteligent compatibil.