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La ce ore este curentul mai ieftin. Când ar trebui să pornești mașina de spălat pentru a plăti mai puțin

La ce ore este curentul mai ieftin. Când ar trebui să pornești mașina de spălat pentru a plăti mai puțin
Când este curentul mai ieftin în România / Foto: Profimedia
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
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Curentul poate costa mai puțin noaptea, în weekend sau la prânz, dar numai dacă ai un contract care prevede tarife diferite în aceste intervale. Într-o ofertă disponibilă în România, prețul redus se aplică între 00:00 și 05:59 în timpul săptămânii și pe tot parcursul weekendului, iar reducerea de la prânz este sezonieră. Dacă plătești același tarif indiferent de oră, mutarea spălatului după ora 22:00 nu îți aduce automat economii.

Cuprins
  1. Ce trebuie să verifici înainte să programezi mașina de spălat
  2. În ce intervale există tarif redus și ce se schimbă iarna
  3. Cât poți economisi și când merită schimbarea contractului

Ce trebuie să verifici înainte să programezi mașina de spălat

Primul lucru de verificat este contractul cu furnizorul, nu ceasul. Dacă documentul prevede un preț unic pe kilowatt-oră, același consum al mașinii de spălat costă la fel dimineața, la prânz și noaptea, în condițiile acelui contract.

Prețurile de pe piața angro se modifică pe parcursul zilei, însă aceste variații nu se transmit automat fiecărei gospodării. Energia poate fi mai ieftină în anumite momente pe piață, fără ca prețul facturat unui consumator cu tarif unic să se schimbe.

Contractele cu tarife diferențiate stabilesc intervale în care consumul este facturat la prețuri distincte. Pentru un contract cu prețuri dinamice, regulamentul ANRE privind furnizarea energiei electrice prevede utilizarea unui contor integrat într-un sistem de măsurare inteligentă.

Simpla existență a unui contor inteligent nu înseamnă însă că primești automat energie mai ieftină noaptea. Trebuie să ai și oferta potrivită, iar consumul să fie măsurat și facturat conform condițiilor acesteia.

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În ce intervale există tarif redus și ce se schimbă iarna

Un exemplu concret este oferta PPC Ore Smart +. Aceasta prevede preț redus sâmbăta și duminica, pe tot parcursul zilei, precum și de luni până vineri, între 00:00 și 05:59, pe întregul an.

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Există și un interval avantajos la prânz, între 11:00 și 14:59, dar numai în perioada 1 martie–31 octombrie. Prin urmare, în noiembrie, consumul din acest interval, de luni până vineri, este facturat la prețul standard al ofertei.

La verificarea paginii furnizorului, prețul final afișat pentru orele cu reducere era între 1 și 1,08 lei/kWh, iar pentru cele standard între 1,60 și 1,68 lei/kWh, în funcție de zona de distribuție. Valorile includ taxele și tarifele reglementate, inclusiv TVA, iar oferta presupune un contor inteligent compatibil.

Aceste intervale sunt condițiile unui produs comercial, nu un program național valabil pentru toate gospodăriile. Nu există o regulă generală potrivit căreia orice consumator din România plătește mai puțin după ora 22:00 sau în fiecare duminică.

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Cât poți economisi și când merită schimbarea contractului

Pentru mașina de spălat, contează energia consumată pe durata întregului program. Dacă un ciclu începe înainte de încheierea intervalului redus, dar continuă după acesta, consumul ulterior poate fi facturat la prețul corespunzător orelor următoare.

Un calcul orientativ arată diferența dintre două tarife finale ipotetice. Pentru un ciclu care consumă 1 kWh, la un preț de 1 leu/kWh plătești un leu, iar la 1,50 lei/kWh plătești 1,50 lei, ceea ce înseamnă o economie de 50 de bani.

La un consum total de 10 kWh mutat integral din intervalul scump în cel ieftin, diferența ar fi de cinci lei, folosind aceleași ipoteze. Consumul real al unui ciclu trebuie verificat pentru aparatul și programul utilizate, deoarece nu toate spălările necesită 1 kWh.

Totuși, un contract cu ore ieftine poate avea un preț mai mare în restul timpului decât o ofertă cu tarif unic. Economia la spălat poate fi anulată de costul consumului din celelalte ore, motiv pentru care comparația trebuie făcută pentru întreaga gospodărie.

Înainte să schimbi oferta, verifică prețul final cu TVA, eventualele costuri fixe și ponderea consumului pe care o poți muta efectiv. Pentru programarea electrocasnicelor, ține cont și de instrucțiunile producătorului, precum și de zgomotul care poate deranja vecinii în timpul nopții.

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