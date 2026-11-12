România intră în sezonul rece cu rezerve reduse de energie. De ce ar putea crește facturile și ce soluții au autoritățile
România intră în sezonul rece 2026-2027 cu rezerve de gaze naturale și apă semnificativ mai mici decât anul trecut, în timp ce consumul de energie electrică ar putea atinge niveluri-record. Autoritățile avertizează că producția internă ar putea fi insuficientă în anumite intervale, ceea ce ar obliga țara să importe energie la prețuri ridicate. Situația riscă să se reflecte și în facturile plătite de populație.
- România are cu 362 de milioane de metri cubi de gaze mai puțin decât anul trecut
- Hidroelectrica este nevoită să cumpere energie din piață
- Consumul de energie ar putea ajunge la 9.600 MW în această iarnă
- Ce înseamnă pentru români: facturi mai mari sau întreruperi de curent?
- Ce măsuri pregătesc autoritățile pentru sezonul rece
România are cu 362 de milioane de metri cubi de gaze mai puțin decât anul trecut
Datele prezentate în cadrul Comandamentului Energetic Național arată că România se confruntă cu o situație mai dificilă decât cea anticipată pentru începutul iernii.
Rezervele de gaze naturale sunt cu aproximativ 362 de milioane de metri cubi mai mici decât în perioada corespunzătoare din 2025, iar nivelul apei din lacurile de acumulare utilizate pentru producerea energiei electrice a scăzut considerabil.
„Nu stăm atât de bine cum ne așteptam, dar nici rău. Nu pot să plec din start cu foarte mult optimism”, a declarat Pavel-Casian Nițulescu, secretar de stat în Ministerul Energiei.
În cazul hidrocentralelor, rezervele de apă au ajuns la aproximativ 44% din capacitate, după ce anterior se situau la 71%. Scăderea este importantă deoarece hidrocentralele folosesc apa acumulată în lacuri pentru a produce electricitate. Atunci când rezervele sunt reduse, cantitatea de energie care poate fi generată scade, mai ales în perioadele fără precipitații suficiente.
Hidroelectrica este nevoită să cumpere energie din piață
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a avertizat că nu poate compensa singură eventualele deficite din Sistemul Energetic Național.
Din cauza secetei, compania a utilizat cantități suplimentare de apă din lacurile de acumulare și a cumpărat electricitate de pe piață pentru a-și respecta obligațiile contractuale.
„Hidroelectrica nu poate acoperi singură eventualele deficite de energie din Sistemul Energetic Național (SEN)”, au transmis reprezentanții companiei, potrivit Libertatea.
Situația a fost complicată și de problemele de producție de la Centrala Nucleară Cernavodă, unde debitele scăzute ale Dunării au afectat funcționarea reactoarelor.
O îmbunătățire este însă așteptată odată cu repornirea unităților nucleare și creșterea treptată a debitelor Dunării.
Consumul de energie ar putea ajunge la 9.600 MW în această iarnă
Autoritățile estimează că necesarul de energie electrică ar putea urca până la 9.600 MW în lunile ianuarie și februarie, în special în zilele în care temperaturile vor coborî sub minus 10 grade Celsius. Pentru comparație, cel mai mare consum instantaneu înregistrat în 2026 a fost de 9.305 MW, pe 21 ianuarie.
Problema apare atunci când producția centralelor românești nu reușește să acopere integral consumul. Diferența trebuie compensată prin importuri, care pot deveni foarte costisitoare în intervalele de vârf.
Pe 2 noiembrie, de exemplu, România consuma 8.065 MW, în timp ce producția internă era de numai 5.041 MW. Restul necesarului a fost acoperit prin importuri.
Ce înseamnă pentru români: facturi mai mari sau întreruperi de curent?
Principalul risc pentru consumatorii casnici este creșterea prețului energiei electrice, nu întreruperea automată a alimentării. Secretarul de stat Pavel-Casian Nițulescu a avertizat că energia importată în perioadele de consum ridicat poate depăși 500 de euro/MWh, ceea ce pune presiune asupra prețurilor din piață.
Totuși, acest tarif nu reprezintă prețul plătit direct de populație. Factura fiecărui consumator depinde de contractul încheiat cu furnizorul, de tarifele reglementate și de cantitatea consumată.
De asemenea, o scumpire a energiei pe piața angro nu înseamnă automat o majorare imediată și identică a tuturor facturilor.
În privința întreruperilor de curent, autoritățile susțin că sistemul funcționează în condiții de siguranță, iar eventualele deficite pot fi gestionate prin importuri și activarea unor capacități suplimentare de producție.
Ce măsuri pregătesc autoritățile pentru sezonul rece
Ministerul Energiei analizează posibilitatea introducerii în sistem a aproximativ 1.000 MW suplimentari până la sfârșitul anului, din surse regenerabile și centrale care utilizează combustibili fosili.
În paralel, sunt luate în calcul creșterea producției la Mintia, testele tehnologice de la Iernut și repornirea completă a unităților de la Cernavodă.
România dispune și de o capacitate obișnuită de import de aproximativ 4.000 MW, care poate fi utilizată pentru acoperirea consumului în perioadele dificile.
Evoluția temperaturilor, precipitațiilor și debitelor Dunării va avea un rol decisiv în următoarele luni. Dacă iarna va fi geroasă și seceta va continua, presiunea asupra sistemului energetic și asupra prețurilor ar putea crește.