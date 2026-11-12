România intră în sezonul rece cu rezerve reduse de energie. De ce ar putea crește facturile și ce soluții au autoritățile

Rezervele de gaze naturale sunt cu aproximativ 362 de milioane de metri cubi mai mici decât în perioada corespunzătoare din 2025, iar nivelul apei din lacurile de acumulare utilizate pentru producerea energiei electrice a scăzut considerabil.

„Nu stăm atât de bine cum ne așteptam, dar nici rău. Nu pot să plec din start cu foarte mult optimism”, a declarat Pavel-Casian Nițulescu, secretar de stat în Ministerul Energiei.

În cazul hidrocentralelor, rezervele de apă au ajuns la aproximativ 44% din capacitate, după ce anterior se situau la 71%. Scăderea este importantă deoarece hidrocentralele folosesc apa acumulată în lacuri pentru a produce electricitate. Atunci când rezervele sunt reduse, cantitatea de energie care poate fi generată scade, mai ales în perioadele fără precipitații suficiente.

Hidroelectrica este nevoită să cumpere energie din piață

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a avertizat că nu poate compensa singură eventualele deficite din Sistemul Energetic Național.

Din cauza secetei, compania a utilizat cantități suplimentare de apă din lacurile de acumulare și a cumpărat electricitate de pe piață pentru a-și respecta obligațiile contractuale.

„Hidroelectrica nu poate acoperi singură eventualele deficite de energie din Sistemul Energetic Național (SEN)”, au transmis reprezentanții companiei, potrivit Libertatea.

Situația a fost complicată și de problemele de producție de la Centrala Nucleară Cernavodă, unde debitele scăzute ale Dunării au afectat funcționarea reactoarelor.

O îmbunătățire este însă așteptată odată cu repornirea unităților nucleare și creșterea treptată a debitelor Dunării.

Consumul de energie ar putea ajunge la 9.600 MW în această iarnă

Autoritățile estimează că necesarul de energie electrică ar putea urca până la 9.600 MW în lunile ianuarie și februarie, în special în zilele în care temperaturile vor coborî sub minus 10 grade Celsius. Pentru comparație, cel mai mare consum instantaneu înregistrat în 2026 a fost de 9.305 MW, pe 21 ianuarie.