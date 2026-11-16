Harta educației în Europa. Regiunile în care cei mai mulți tineri au diplomă universitară

Primele patru poziții evidențiate în analiză aparțin unor regiuni care includ capitale naționale. În trei dintre acestea, cel puțin șapte din zece tineri din grupa de vârstă analizată au studii superioare:

Sostinės regionas, Lituania – 77,4%;

Île-de-France, Franța – 72,7%;

Eastern and Midland, Irlanda – 70,4%;

Warszawski stołeczny, Polonia – 69,6%.

La nivelul întregii Uniuni Europene, proporția era de 44,8% în 2025. Obiectivul european pentru 2030 este ca minimum 45% dintre persoanele de 25–34 de ani să fi absolvit învățământul terțiar.

Dintre cele 243 de regiuni pentru care existau date, 93 depășiseră deja pragul de 45%. Asta înseamnă că aproape patru din zece regiuni analizate trecuseră de ținta stabilită pentru sfârșitul deceniului.

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Unde se află regiunile României

În partea inferioară a clasamentului, Eurostat identifică 25 de regiuni în care mai puțin de 27,5% dintre tinerii de 25–34 de ani absolviseră studii superioare. Șapte dintre cele opt regiuni ale României fac parte din acest grup, excepția fiind București–Ilfov.

Cele mai mici ponderi menționate în analiză sunt înregistrate în regiunea franceză ultraperiferică Mayotte și în trei regiuni românești. Valorile sunt următoarele:

Mayotte, Franța – 14,3%;

Sud-Est, România – 16,4%;

Sud-Muntenia, România – 16,7%;

Vest, România – 17,3%.

Diferența dintre regiunea capitalei Lituaniei și Sud-Estul României ajunge astfel la 61 de puncte procentuale. În prima, peste trei sferturi dintre tinerii analizați au studii superioare, în timp ce în regiunea românească proporția este de aproximativ unul din șase.