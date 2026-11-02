Ce se întâmplă dacă nu accepți moștenirea în termen de un an. Situațiile în care poți pierde dreptul la succesiune

Procedura notarială poate continua și după expirarea anului.

„Succesiunea poate fi dezbătută după expirarea acestui termen, dacă moștenitorul și-a exercitat valabil dreptul de opțiune succesorală în timp util”, a precizat specialistul.

Prin urmare, dacă nu ai încă un certificat de moștenitor, contează dacă ai acceptat valabil moștenirea în termen. Acceptarea și încheierea procedurii prin care sunt stabilite bunurile și cotele succesorale sunt momente distincte.

Cum poate fi dovedită acceptarea tacită a moștenirii

Moștenirea poate fi acceptată expres sau tacit. În primul caz, persoana își exprimă în scris acceptarea, iar în cel de-al doilea sunt analizate faptele care arată asumarea calității de moștenitor.

Avocatul arată că documentele privind administrarea bunurilor, cheltuielile aferente imobilului sau lucrările efectuate pot fi relevante într-un eventual litigiu. Facturile pentru materiale și documentele privind intervențiile asupra unui bun succesoral pot fi analizate împreună cu celelalte probe.

„Totuși, simpla locuire în imobil sau efectuarea unor cheltuieli nu demonstrează automat acceptarea tacită. Instanța analizează natura actelor, momentul efectuării lor și celelalte probe prezentate”, a explicat Bogdan Pițigoi.

Dacă o persoană este considerată străină de succesiune pentru că nu a depus o declarație expresă, aceasta poate susține că a acceptat tacit în termen. În condițiile legii, se poate adresa instanței pentru recunoașterea drepturilor și, după caz, pentru contestarea certificatului de moștenitor.

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Ce se întâmplă dacă nimeni nu acceptă și cine beneficiază de rezervă

Dacă niciun moștenitor îndreptățit nu acceptă succesiunea în condițiile legii, aceasta poate deveni vacantă. Bunurile pot reveni comunei, orașului sau municipiului competent, conform regulilor din Codul civil, a explicat avocatul.