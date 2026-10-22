Soțul moare și casa era cumpărată înainte de căsătorie. Ce parte primește soția și cât revine copiilor

Prin urmare, dacă soțul era proprietarul exclusiv al casei înainte de căsătorie și ulterior nu s-a schimbat regimul juridic al acesteia, întreaga sa proprietate asupra locuinței intră în succesiune. Nu se separă în prealabil o jumătate care să îi aparțină soției.

Situația este diferită dacă actele arată că soția devenise deja coproprietară sau dacă imobilul fusese inclus în comunitate printr-o convenție matrimonială. În asemenea cazuri, moștenirea privește drepturile care îi aparțineau efectiv soțului decedat.

Dacă ai contribuit la plata ratelor ori la renovarea unei case care era bunul propriu al soțului, aceste plăți trebuie analizate separat. Ele pot genera drepturi de creanță, în funcție de proveniența banilor și de probe, fără să îți ofere automat jumătate din proprietate.

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Cât primește soția și cum împart copiii restul

Articolul 972 alineatul (1) litera a) din Codul civil stabilește că soțul supraviețuitor primește un sfert din moștenire atunci când vine în concurs cu descendenții persoanei decedate. Numărul copiilor nu modifică această cotă a soției.

Copiii primesc împreună celelalte trei sferturi. Potrivit articolului 975 din Codul civil, partea lor se împarte egal atunci când vin la moștenire în nume propriu.

Dacă există un singur copil, soția primește 25%, iar copilul 75%. Dacă sunt doi copii, soția păstrează 25%, iar fiecare copil primește câte 37,5%.