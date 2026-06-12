Vodafone lansează eSIM de vacanță pentru peste 90 de țări. Cât costă internetul mobil în roaming și cum funcționează noul serviciu

Cum funcționează noul eSIM de vacanță Vodafone

Noul serviciu este construit în jurul tehnologiei eSIM, care elimină necesitatea unei cartele SIM clasice. Utilizatorii își pot alege destinația, cantitatea de trafic dorită și perioada de valabilitate, iar activarea se realizează complet online.

Unul dintre avantajele importante este flexibilitatea. Pachetul poate fi activat înainte de plecare sau chiar după sosirea în destinație, oferind acces rapid la internet fără proceduri suplimentare.

Soluția este destinată atât turiștilor care petrec câteva zile într-o anumită țară, cât și persoanelor care călătoresc frecvent în interes profesional și au nevoie de conectivitate imediată.

În contextul în care tot mai multe smartphone-uri moderne oferă suport pentru eSIM, astfel de servicii devin o alternativă atractivă la cartelele preplătite cumpărate local sau la pachetele clasice de roaming.

Ce prețuri practică Vodafone pentru internetul în străinătate

Oferta diferă în funcție de destinație. Pentru Marea Britanie, utilizatorii pot achiziționa un pachet cu 5 GB trafic de date și valabilitate de 15 zile pentru 5 euro. Cei care au nevoie de mai mult internet pot opta pentru varianta de 10 GB, disponibilă la 10 euro și valabilă timp de 30 de zile.

Pentru destinații populare precum Turcia, Statele Unite, Elveția, Egipt sau Thailanda, prețurile pornesc de la 9 euro pentru 5 GB valabili 15 zile. Pachetul de 10 GB cu valabilitate de 30 de zile costă 14 euro.

Vodafone a pregătit și opțiuni dedicate pentru călătoriile în spațiul european extins. Pachetul destinat roamingului SEE, care acoperă Germania, Italia și alte zeci de state europene, costă 6,5 euro pentru 10 GB valabili 15 zile. Varianta superioară include 19,5 GB de trafic și poate fi utilizată timp de 30 de zile pentru 13 euro.