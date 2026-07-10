Averea pe care Gabi Mureșan o declarase cu ceva timp înainte de tragedie: câte terenuri, case și mașini deținea. Când va avea loc înmormântarea. Update

„Gabi, ești și vei rămâne mereu în inima fiecărui CFRist! Astăzi și mâine, de la ora 19.00, la biserica ortodoxă din Apold vor avea loc slujbele de priveghere. Cei care doresc să îl conducă pe ultimul drum pe fostul nostru mare jucător sunt invitați duminică, de la ora 14:00, la biserica ortodoxă din Apold, unde va avea loc slujba de înmormântare. Drum lin spre stele, Gabi!”, a transmis CFR Cluj, pe Facebook.

Între timp, autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs moartea subită a fostului internațional român. Gabi Mureșan s-a stins din viață la doar 44 de ani, după ce ar fi făcut saună și apoi ar fi intrat în apa unui lac aflat la marginea localității Apold.

Una dintre ipotezele analizate este cea a unui posibil șoc termic produs de trecerea bruscă de la temperatura foarte ridicată din saună la apa rece a lacului. Circumstanțele exacte ale decesului urmează însă să fie stabilite în urma investigațiilor și a concluziilor medico-legale. De asemenea, nu este exclusă posibilitatea ca fostul fotbalist să fi avut o problemă medicală preexistentă, despre care să nu fi știut.

ŞTIREA INIŢIALĂ:

Detaliile ultimelor momente au fost relatate de unul dintre oamenii aflați acolo, preotul Toni Lucian Dumitru. Gupul intrase în lac după o sesiune de saună, iar la un moment dat Gabi Mureșan a fost întrebat dacă mai poate ajunge.

„Am făcut o saună și ne-am băgat în lac, ca de obicei, fiindcă intram în lac periodic. În fiecare marți și joi făceam saună. De data asta, nu știu ce i-a trebuit să meargă până în capătul lacului. Eu i-am zis: ‘Stai pe aici, prin jurul lacului, n-are rost, e și beznă’.S-a dus departe și, când a venit înapoi, a zis: ‘Părinte, cred că nu mai pot’. La un moment dat l-am strigat: ‘Gabi, vii, ajungi?’ Şi a zis: ‘da’”, a povestit preotul pentru GSP.

La scurt timp, cei aflați acolo și-au dat seama că fostul fotbalist avea probleme, iar încercările de a ajunge la el au început imediat. Trupul său a fost recuperat după o operațiune dificilă, desfășurată noaptea, în condiții de vizibilitate redusă.

În spațiul public a fost discutată și ipoteza unui posibil șoc termic, în contextul trecerii de la saună la apa rece, însă aceasta trebuie tratată ca ipoteză, nu ca o cauză oficial stabilită. Ancheta autorităților urmărește să clarifice exact circumstanțele tragediei.

Ce avere declarase Gabi Mureșan

Dincolo de cariera sportivă, Gabi Mureșan intrase în administrația locală și conducea comuna Apold. O declarație de avere din 2021 oferă o imagine asupra bunurilor pe care fostul internațional le declarase la acel moment. Este important de precizat că documentul reflectă situația declarată în anul respectiv și nu reprezintă automat o evaluare completă, la zi, a patrimoniului existent în 2026.

Astfel, Gabi Mureșan figura cu două terenuri în comuna Apold, unul agricol de 70 de hectare și unul forestier de 10 hectare, la care se adăugau un teren agricol de 0,3 hectare în Cluj-Napoca și un teren intravilan de 0,8 hectare în comuna Albești.