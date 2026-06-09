SIM swap și eSIM: de ce portarea numărului rămâne o problemă de securitate
SIM swap-ul nu mai este o amenințare exotică rezervată vedetelor, investitorilor în criptomonede sau directorilor de companii. În 2026, atacul prin preluarea numărului de telefon rămâne una dintre cele mai neplăcute forme de fraudă digitală, tocmai pentru că lovește într-un punct pe care mulți utilizatori îl consideră stabil: numărul personal. Același număr este folosit pentru autentificare, recuperarea parolelor, confirmarea plăților, acces la e-mail, aplicații bancare, conturi de social media și servicii de cloud.
Apariția eSIM-ului a schimbat modul în care folosim conectivitatea mobilă, dar nu a eliminat riscul. Dimpotrivă, în unele scenarii, digitalizarea procesului de activare poate face atacurile mai rapide, dacă operatorii nu au proceduri stricte de verificare. Problema nu este tehnologia eSIM în sine, care poate fi foarte sigură, ci modul în care identitatea utilizatorului este verificată atunci când cineva cere mutarea numărului pe alt dispozitiv, alt profil sau alt operator.
Atacul de tip SIM swap pornește de la o idee simplă: infractorul încearcă să convingă operatorul telecom că el este adevăratul titular al numărului. Dacă reușește, numărul victimei este transferat pe o altă cartelă SIM sau pe un profil eSIM controlat de atacator. Din acel moment, apelurile, SMS-urile și codurile de autentificare ajung la altcineva. Pentru victimă, primul semn este adesea pierderea bruscă a semnalului, imposibilitatea de a efectua apeluri sau notificări ciudate de autentificare în conturi.
Numărul de telefon a devenit cheia de rezervă a vieții digitale
Timp de ani de zile, numărul de telefon a fost tratat ca un instrument comod de siguranță. Ai uitat parola? Primești un cod prin SMS. Te conectezi de pe un dispozitiv nou? Confirmi prin telefon. Vrei să autorizezi o plată sau să recuperezi un cont? Operatorul, banca sau platforma îți trimite un mesaj. Această logică a făcut viața mai simplă, dar a transformat numărul de telefon într-o țintă extrem de valoroasă.
Problema este că telefonul mobil nu mai este doar un canal de comunicare. Este un identificator. Multe servicii presupun că, dacă ai acces la numărul asociat contului, ești probabil proprietarul legitim. În atacurile de tip SIM swap, exact această presupunere este exploatată. Atacatorul nu are nevoie să spargă direct aplicația bancară sau contul de e-mail dacă poate prelua canalul prin care îți resetezi parola.
În practică, un SIM swap reușit poate deschide lanțuri întregi de compromitere. Odată ce atacatorul primește SMS-urile tale, poate încerca recuperarea contului de e-mail. Dacă obține e-mailul, poate reseta parole pentru rețele sociale, magazine online, aplicații de investiții, servicii de cloud sau conturi profesionale. De aceea, un atac care pare la început o simplă problemă de rețea se poate transforma într-o criză digitală majoră.
În România, riscul este relevant tocmai pentru că numărul de telefon este folosit intens în relația cu băncile, platformele de comerț, servicii de livrare, aplicații de ride-sharing și conturi personale importante. Mulți utilizatori nu mai știu exact câte servicii sunt legate de același număr. Asta face ca atacul să fie cu atât mai periculos: pierzi controlul asupra unei singure piese, dar efectele se propagă în mai multe direcții.
eSIM-ul nu este problema, dar poate accelera atacul
eSIM-ul este, în esență, o cartelă SIM digitală integrată în telefon, ceas sau tabletă. În loc să introduci fizic o cartelă, activezi un profil digital primit de la operator. Pentru utilizator, avantajele sunt clare: activare mai rapidă, mutare mai simplă între dispozitive compatibile, mai puțină dependență de magazine fizice și posibilitatea de a avea mai multe profiluri pe același telefon.
Din punct de vedere tehnic, eSIM-ul poate fi mai sigur decât o cartelă clasică în unele situații. Nu poate fi scos fizic din telefon și introdus în alt aparat, este mai greu de furat prin simpla pierdere a dispozitivului și poate fi administrat mai flexibil. Dar securitatea reală nu stă doar în cip sau în profilul digital. Ea depinde de procesul prin care operatorul aprobă activarea sau transferul.
Aici apare problema. Dacă un atacator reușește să treacă de verificările operatorului, nu mai are nevoie de o cartelă fizică ridicată dintr-un magazin. Poate primi un cod QR, o activare digitală sau o metodă de instalare a profilului eSIM pe propriul dispozitiv. Într-un scenariu prost securizat, atacul devine mai rapid, mai puțin vizibil și mai ușor de executat la distanță.
Asta nu înseamnă că utilizatorii ar trebui să evite eSIM-ul. Înseamnă că operatorii trebuie să trateze portarea, reemiterea SIM-ului și migrarea către eSIM ca operațiuni cu risc ridicat. Nu este suficientă o verificare superficială, bazată pe câteva date personale care pot fi obținute din breșe de date, phishing sau rețele sociale. CNP-ul, adresa, data nașterii sau ultimele cifre ale unui act pot fi informații compromițătoare, dar nu ar trebui să fie singura barieră între victimă și pierderea numărului.
Pentru utilizator, eSIM-ul aduce confort, dar și o responsabilitate nouă: trebuie să urmărească mai atent notificările operatorului, mesajele despre activări noi și orice schimbare neașteptată de semnal. Dacă telefonul rămâne brusc fără rețea într-o zonă unde în mod normal avea acoperire, iar repornirea nu rezolvă nimic, merită să contactezi imediat operatorul de pe alt număr.
Portarea numărului rămâne o zonă sensibilă
Portarea a fost creată pentru libertatea utilizatorului. Ideea este corectă: poți schimba operatorul fără să pierzi numărul de telefon. Pentru consumatori, acest lucru stimulează concurența și reduce dependența de un singur furnizor. Din punct de vedere al securității, însă, portarea este o operațiune critică, pentru că implică transferul unui identificator digital important între rețele.
Atacatorii pot încerca să folosească portarea frauduloasă pentru a muta numărul victimei la alt operator. În funcție de procedurile locale, de verificările aplicate și de nivelul de vigilență al operatorilor, acest atac poate fi mai ușor sau mai greu de realizat. Riscul crește atunci când datele personale ale victimei sunt deja disponibile în urma unor scurgeri de informații, phishing sau documente trimise neglijent online.
O portare frauduloasă nu este doar o problemă telecom. Este o problemă financiară, de identitate și de securitate personală. Dacă numărul este legat de contul bancar, de aplicația de e-mail și de serviciile de autentificare, atacatorul poate folosi fereastra de timp în care victima nu are semnal pentru a încerca resetări rapide de parole. Uneori, câteva zeci de minute sunt suficiente pentru pagube importante.
De aceea, portarea ar trebui tratată ca o schimbare de proprietate digitală, nu ca o simplă operațiune administrativă. Ar fi normal ca operatorii să folosească verificări mai puternice, confirmări pe canale multiple, perioade scurte de așteptare pentru solicitări suspecte și alerte clare către utilizator. Dacă cineva încearcă să-ți porteze numărul, ar trebui să afli imediat, înainte ca procesul să devină ireversibil.
În același timp, utilizatorii trebuie să înțeleagă că securitatea nu poate fi externalizată complet către operator. Oricât de bune sunt procedurile, datele personale expuse public sau parolele slabe cresc riscul. Un atacator care știe adresa, CNP-ul, ultimele facturi, operatorul folosit și câteva detalii din viața ta poate suna mult mai convingător la call center decât un străin fără informații.
SMS-ul nu mai este suficient pentru conturile importante
Una dintre cele mai mari lecții ale atacurilor de tip SIM swap este că SMS-ul nu ar trebui să fie metoda principală de autentificare pentru conturile critice. Este mai bine decât lipsa completă a autentificării în doi pași, dar este mai slab decât aplicațiile de autentificare, cheile hardware sau soluțiile moderne de tip passkey. Motivul este simplu: SMS-ul depinde de numărul de telefon, iar numărul poate fi transferat.
Pentru conturile foarte importante, precum e-mailul principal, aplicațiile bancare, conturile de investiții, platformele de cloud sau conturile de administrare profesională, este recomandabil să folosești o metodă de autentificare care nu se bazează pe SIM. O aplicație de autentificare instalată pe dispozitiv, o cheie fizică de securitate sau passkey-urile reduc mult impactul unui atac de portare.
E-mailul principal este cel mai important punct de protejat. Dacă atacatorul obține acces la e-mail, poate reseta multe alte conturi. De aceea, e-mailul ar trebui să aibă o parolă unică, autentificare puternică și metode de recuperare atent verificate. Nu lăsa recuperarea contului să depindă exclusiv de numărul de telefon, dacă platforma îți oferă alternative mai sigure.
Un alt pas important este eliminarea numărului de telefon ca metodă de recuperare acolo unde nu este absolut necesar. Unele servicii permit folosirea unei adrese alternative, a unei chei de recuperare sau a unei aplicații de autentificare. Cu cât mai puține conturi depind de SMS, cu atât mai mic este efectul în lanț al unui SIM swap.
Pentru aplicațiile bancare, lucrurile diferă în funcție de bancă și de implementare. Multe instituții folosesc autorizare în aplicație, dispozitiv înrolat și verificări suplimentare, nu doar SMS. Totuși, numărul de telefon rămâne adesea important pentru alerte, confirmări sau recuperare. De aceea, orice pierdere bruscă de semnal trebuie tratată ca posibil incident de securitate, nu doar ca problemă tehnică.
Cum reduci riscul fără să devii paranoic
Primul pas este să ceri operatorului măsuri suplimentare de protecție pentru contul tău. În funcție de operator, poate exista o parolă de cont, un cod de securitate, restricții pentru reemiterea SIM-ului sau proceduri suplimentare pentru portare. Chiar dacă aceste opțiuni nu sunt întotdeauna promovate agresiv, merită să întrebi explicit ce protecții există împotriva SIM swap-ului.
Al doilea pas este să fii atent la semnele timpurii. Dacă telefonul pierde brusc rețeaua, dacă primești mesaje despre activări pe care nu le-ai cerut, dacă aplicațiile te deloghează fără motiv sau dacă apar notificări de recuperare a parolei, acționează rapid. Contactează operatorul, blochează temporar operațiunile suspecte și verifică imediat conturile importante.
Al treilea pas este să-ți reduci dependența de SMS. Activează autentificarea în doi pași prin aplicații dedicate, passkey-uri sau chei de securitate pentru conturile esențiale. Folosește parole unice, generate de un manager de parole, și nu reutiliza aceeași parolă între conturi. Într-un atac real, fiecare parolă reutilizată devine o scurtătură pentru infractor.
Al patrulea pas ține de igiena datelor personale. Nu publica inutil informații care pot fi folosite la verificări de identitate. Fii atent la fotografii cu acte, facturi, contracte sau capturi de ecran din aplicații. Multe atacuri nu încep cu hacking sofisticat, ci cu informații adunate din surse banale și folosite apoi într-o conversație convingătoare cu un operator sau într-un formular online.
Pentru persoane cu expunere publică, antreprenori, jurnaliști, administratori de pagini mari, investitori în criptomonede sau oameni care gestionează conturi cu valoare financiară, protecția trebuie dusă mai departe. Numărul folosit pentru conturi critice ar trebui să fie mai puțin expus public, iar conturile importante ar trebui protejate cu chei hardware sau passkey-uri. În aceste cazuri, un SIM swap nu este doar o neplăcere, ci un risc profesional.
În 2026, SIM swap-ul nu este o relicvă a trecutului, iar eSIM-ul nu este o soluție magică. Tehnologia s-a schimbat, dar miza a rămas aceeași: controlul asupra numărului de telefon înseamnă, în multe cazuri, control asupra unei părți importante din identitatea digitală. Portarea și reemiterea SIM-ului trebuie privite ca operațiuni sensibile, iar SMS-ul ar trebui tratat ca o plasă de siguranță imperfectă, nu ca zid de apărare.
Cea mai bună protecție este combinația dintre operatori mai riguroși și utilizatori mai puțin dependenți de numărul de telefon. Numărul tău poate rămâne important, dar nu ar trebui să fie singura cheie către viața ta digitală.