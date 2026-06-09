SIM swap și eSIM: de ce portarea numărului rămâne o problemă de securitate

Atacul de tip SIM swap pornește de la o idee simplă: infractorul încearcă să convingă operatorul telecom că el este adevăratul titular al numărului. Dacă reușește, numărul victimei este transferat pe o altă cartelă SIM sau pe un profil eSIM controlat de atacator. Din acel moment, apelurile, SMS-urile și codurile de autentificare ajung la altcineva. Pentru victimă, primul semn este adesea pierderea bruscă a semnalului, imposibilitatea de a efectua apeluri sau notificări ciudate de autentificare în conturi.

Numărul de telefon a devenit cheia de rezervă a vieții digitale

Timp de ani de zile, numărul de telefon a fost tratat ca un instrument comod de siguranță. Ai uitat parola? Primești un cod prin SMS. Te conectezi de pe un dispozitiv nou? Confirmi prin telefon. Vrei să autorizezi o plată sau să recuperezi un cont? Operatorul, banca sau platforma îți trimite un mesaj. Această logică a făcut viața mai simplă, dar a transformat numărul de telefon într-o țintă extrem de valoroasă.

Problema este că telefonul mobil nu mai este doar un canal de comunicare. Este un identificator. Multe servicii presupun că, dacă ai acces la numărul asociat contului, ești probabil proprietarul legitim. În atacurile de tip SIM swap, exact această presupunere este exploatată. Atacatorul nu are nevoie să spargă direct aplicația bancară sau contul de e-mail dacă poate prelua canalul prin care îți resetezi parola.

În practică, un SIM swap reușit poate deschide lanțuri întregi de compromitere. Odată ce atacatorul primește SMS-urile tale, poate încerca recuperarea contului de e-mail. Dacă obține e-mailul, poate reseta parole pentru rețele sociale, magazine online, aplicații de investiții, servicii de cloud sau conturi profesionale. De aceea, un atac care pare la început o simplă problemă de rețea se poate transforma într-o criză digitală majoră.

În România, riscul este relevant tocmai pentru că numărul de telefon este folosit intens în relația cu băncile, platformele de comerț, servicii de livrare, aplicații de ride-sharing și conturi personale importante. Mulți utilizatori nu mai știu exact câte servicii sunt legate de același număr. Asta face ca atacul să fie cu atât mai periculos: pierzi controlul asupra unei singure piese, dar efectele se propagă în mai multe direcții.

eSIM-ul nu este problema, dar poate accelera atacul

eSIM-ul este, în esență, o cartelă SIM digitală integrată în telefon, ceas sau tabletă. În loc să introduci fizic o cartelă, activezi un profil digital primit de la operator. Pentru utilizator, avantajele sunt clare: activare mai rapidă, mutare mai simplă între dispozitive compatibile, mai puțină dependență de magazine fizice și posibilitatea de a avea mai multe profiluri pe același telefon.

Din punct de vedere tehnic, eSIM-ul poate fi mai sigur decât o cartelă clasică în unele situații. Nu poate fi scos fizic din telefon și introdus în alt aparat, este mai greu de furat prin simpla pierdere a dispozitivului și poate fi administrat mai flexibil. Dar securitatea reală nu stă doar în cip sau în profilul digital. Ea depinde de procesul prin care operatorul aprobă activarea sau transferul.