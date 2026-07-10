Meseriile ignorate de mulți români, dar plătite cu peste 10.000 de lei. Ce spun internauţii despre salarii: „Chiar și în construcții se iau bani mulți”
Ani la rând, în România s-a consolidat ideea că un salariu de peste 10.000 de lei este rezervat în principal programatorilor, medicilor sau managerilor de top, însă o discuție amplă pornită pe Reddit scoate la iveală o realitate mult mai nuanțată. În timp ce piața muncii din IT traversează de câțiva ani o perioadă dificilă, cu mai puține proiecte, recrutări prudente și cerințe tot mai ridicate, românii indică numeroase alte domenii în care veniturile pot trece de pragul de 10.000 de lei.
- Salarii de 12.000 – 17.000 de lei în marketing, juridic și farma
- Service-ul pentru aparatură medicală și extracțiile petroliere pot aduce venituri mari
- Meseriașii buni pot încasa sume surprinzătoare
- Limbile străine pot ridica salariul în finanțe și contabilitate
- Un IT-ist: „Realitatea nu stă chiar așa”
- Mitul că doar IT-iștii își permit o viață bună
Salarii de 12.000 – 17.000 de lei în marketing, juridic și farma
Discuția a pornit de la întrebarea unui utilizator care a vrut să arate că veniturile mari nu sunt concentrate exclusiv în tehnologie: „Știți că sunt salarii de peste 10.000 de lei și în alte domenii, nu doar în IT?”. Din exemplele prezentate, un account manager care lucrează pe piețe internaționale ar putea ajunge, după opt ani de experiență, la 12.000-15.000 de lei, în timp ce un digital manager într-o agenție internațională ar câștiga aproximativ 13.000 de lei după șapte ani de activitate.
Lista continuă cu un expert juridic într-o firmă românească, pentru care este indicat un salariu de aproximativ 13.000 de lei pe contract individual de muncă, un trainer sau formator cu opt ani de experiență, la circa 12.000 de lei, și un analist din industria farmaceutică, unde venitul poate ajunge tot la aproximativ 12.000 de lei după zece ani de experiență.
Pentru un business development manager într-o companie multinațională este menționat un venit de 17.000 de lei, la un nivel de experiență de aproximativ 15 ani. Aceste cifre sunt exemple relatate de participanții la discuție și pot varia substanțial în funcție de companie, oraș, responsabilități și forma de colaborare.
Service-ul pentru aparatură medicală și extracțiile petroliere pot aduce venituri mari
Un alt domeniu mai puțin cunoscut publicului larg este cel al serviciilor pentru aparatură medicală. Potrivit relatării inițiale, angajații unor companii internaționale ar putea ajunge la venituri de 10.000-17.000 de lei, în funcție de echipamente, bonusuri și alte sporuri.
Pe listă apar și navigatorii, dar și personalul din extracțiile petroliere, unde sunt indicate venituri de 10.000-20.000 de lei plus diurne, inclusiv pentru anumite poziții care nu presupun neapărat o calificare academică avansată. Un utilizator a povestit despre un caz din industria maritimă:
„Tatăl unei foste partenere era electrician pe vase mari. În 2015 câștiga 6.000 de euro pe lună, însă lucra șase luni și stătea șase luni acasă. Alteori pleca mai des, cu câte o lună de pauză între voiaje”.
Meseriașii buni pot încasa sume surprinzătoare
Una dintre cele mai interesante direcții ale discuției privește meseriile practice. Electricienii, mecanicii, faianțarii, parchetarii, zugravii, frizerii și coafezele sunt menționați ca exemple de profesioniști care, dacă au suficienți clienți și lucrează bine, pot obține venituri comparabile cu salariile din corporații.
„Mai adaug eu: frizer, coafeză, parchetar, faianțar, zugrav, electrician”, a scris un participant.
Un altul a oferit un exemplu concret despre costul serviciilor de montaj:
„Eu le-am dat la doi băieți 2.500 de lei, negociat de la 2.800, ca să îmi mute două dressinguri mari dintr-o cameră în alte două camere, cu demontat, montat, mutat efectiv și mutat o canapea. Au fost șase-șapte ore de muncă efectivă. Cu factura la Mobexpert mă costa 4.300 de lei”.
Un alt comentariu rezumă direct situația:
„Chiar și în construcții se câștigă bani mulți”. Pentru mecanici, un utilizator a indicat simplu: „500 de lei pe zi, minimum”.
Aceste sume nu trebuie confundate automat cu un salariu net lunar, deoarece un profesionist independent are cheltuieli, taxe, perioade fără lucrări și costuri cu sculele sau transportul, însă exemplele arată cât de mult a crescut valoarea muncii specializate.
Limbile străine pot ridica salariul în finanțe și contabilitate
Și domeniul financiar-contabil apare în discuție. Un participant susține că angajații cu aproximativ cinci ani de experiență și limbi străine la nivel avansat pot ajunge la venituri ridicate, mai ales atunci când vorbesc franceză sau germană.
„Mai adaug și eu: finanțe-contabilitate, cinci ani de experiență, pe limbi străine. Se adaugă și bonusul de limbă pentru niveluri peste C1, dar nu mă refer la engleză, ci direct la franceză sau germană”, a explicat acesta.
Un IT-ist: „Realitatea nu stă chiar așa”
Poate cel mai relevant comentariu vine chiar din interiorul industriei IT, unde piața muncii suferă de ceva timp, iar perioada în care angajații schimbau rapid companiile pentru creșteri salariale consistente pare să se fi încheiat pentru mulți.
„Lucrez în IT. Realitatea nu stă chiar așa. Poate acum câțiva ani, da, era ușor să ajungi la 10.000 de lei, pentru că aveai posibilitatea să îți schimbi mereu jobul pentru salarii mai mari. Ulterior, de câțiva ani, proiectele s-au redus. Nu mai este chiar atât de ușor, joburile devin mai stresante, iar măririle nu mai sunt de așa natură încât să ajungi ușor la salariul respectiv. În plus, cerințele sunt din ce în ce mai mari, uneori nerealiste”, a scris acesta.
Angajatul spune că ideea potrivit căreia doar IT-ul și medicina oferă acces la bani mulți este greșită:
„În România s-a format bula aceasta că doar lucrând în IT sau medicină vei avea un salariu mare. Clar, este total fals”.
Mai mult, acesta avertizează că alegerea unei cariere exclusiv pentru bani poate deveni o capcană:
„Le recomand oamenilor să nu intre în domeniul acesta doar pentru că există mentalitatea că se câștigă bine, ci să facă ceea ce le-ar plăcea și s-ar vedea făcând pe o perioadă lungă. În momentul de față sunt într-o încercare de reconversie, pentru că, sincer, nu mă văd lucrând în IT peste zece ani”.
Mitul că doar IT-iștii își permit o viață bună
Un alt participant critică atenția disproporționată acordată salariilor din tehnologie și amintește că există numeroase profesii cu venituri mari: avocați, notari, juriști, magistrați, medici, ingineri proiectanți, electricieni și profesioniști din industria frumuseții.
„IT-iștii sunt în centrul atenției din cauza mass-media sau a formatorilor de opinie din online, care mereu se raportează numai la IT. Mergeți prin București și, oriunde vedeți mașini luxoase, vă asigur că aceia nu sunt neapărat IT-iști”, a comentat utilizatorul.
Discuția arată o schimbare importantă de perspectivă într-un moment în care piața IT nu mai oferă aceeași senzație de siguranță ca în anii de expansiune rapidă. Pragul de 10.000 de lei poate fi depășit în numeroase domenii, însă aproape toate exemplele au un numitor comun: experiență de cinci, opt, zece sau chiar 15 ani, competențe rare, disponibilitate pentru deplasări, limbi străine sau o reputație foarte bună construită în timp. Cu alte cuvinte, salariile mari există și dincolo de IT, dar rareori vin fără specializare, experiență și ani de muncă.