Meseriile ignorate de mulți români, dar plătite cu peste 10.000 de lei. Ce spun internauţii despre salarii: „Chiar și în construcții se iau bani mulți”

Lista continuă cu un expert juridic într-o firmă românească, pentru care este indicat un salariu de aproximativ 13.000 de lei pe contract individual de muncă, un trainer sau formator cu opt ani de experiență, la circa 12.000 de lei, și un analist din industria farmaceutică, unde venitul poate ajunge tot la aproximativ 12.000 de lei după zece ani de experiență.

Pentru un business development manager într-o companie multinațională este menționat un venit de 17.000 de lei, la un nivel de experiență de aproximativ 15 ani. Aceste cifre sunt exemple relatate de participanții la discuție și pot varia substanțial în funcție de companie, oraș, responsabilități și forma de colaborare.

Service-ul pentru aparatură medicală și extracțiile petroliere pot aduce venituri mari

Un alt domeniu mai puțin cunoscut publicului larg este cel al serviciilor pentru aparatură medicală. Potrivit relatării inițiale, angajații unor companii internaționale ar putea ajunge la venituri de 10.000-17.000 de lei, în funcție de echipamente, bonusuri și alte sporuri.

Pe listă apar și navigatorii, dar și personalul din extracțiile petroliere, unde sunt indicate venituri de 10.000-20.000 de lei plus diurne, inclusiv pentru anumite poziții care nu presupun neapărat o calificare academică avansată. Un utilizator a povestit despre un caz din industria maritimă:

„Tatăl unei foste partenere era electrician pe vase mari. În 2015 câștiga 6.000 de euro pe lună, însă lucra șase luni și stătea șase luni acasă. Alteori pleca mai des, cu câte o lună de pauză între voiaje”.

Meseriașii buni pot încasa sume surprinzătoare

Una dintre cele mai interesante direcții ale discuției privește meseriile practice. Electricienii, mecanicii, faianțarii, parchetarii, zugravii, frizerii și coafezele sunt menționați ca exemple de profesioniști care, dacă au suficienți clienți și lucrează bine, pot obține venituri comparabile cu salariile din corporații.

„Mai adaug eu: frizer, coafeză, parchetar, faianțar, zugrav, electrician”, a scris un participant.

Un altul a oferit un exemplu concret despre costul serviciilor de montaj:

„Eu le-am dat la doi băieți 2.500 de lei, negociat de la 2.800, ca să îmi mute două dressinguri mari dintr-o cameră în alte două camere, cu demontat, montat, mutat efectiv și mutat o canapea. Au fost șase-șapte ore de muncă efectivă. Cu factura la Mobexpert mă costa 4.300 de lei”.

Un alt comentariu rezumă direct situația: