Google Play Store primește un nou design. Google schimbă interfața aplicației pentru Android

Filele Games și Apps au fost redesenate

Cea mai vizibilă modificare este noul aspect al meniurilor din partea superioară a ecranului. Butoanele pentru categorii precum Top charts, Categories și Kids au acum un design în formă de pastilă, în ton cu limbajul vizual adoptat de Google în ultimii ani.

O altă schimbare importantă este eliminarea filei For you. Aceasta nu dispare complet, ci devine pagina principală implicită atât pentru secțiunea Games, cât și pentru Apps, anunță Android Authority.

În același timp, accesarea opțiunilor Top charts sau Categories nu mai afișează conținutul în aceeași pagină. Fiecare dintre aceste secțiuni se deschide acum într-o pagină separată, iar utilizatorii trebuie să folosească butonul de întoarcere pentru a reveni la ecranul principal.

Schimbarea simplifică aspectul paginii de start și oferă mai mult spațiu pentru recomandările de aplicații și jocuri.

Google modifică și Play Points și notificările

Pe lângă reorganizarea filelor principale, unii utilizatori au observat și modificări ale programului Google Play Points, sistemul prin care sunt acordate puncte pentru achizițiile realizate în Play Store.

În versiunea anterioară, punctele acumulate erau afișate într-un element albastru amplasat în partea superioară a aplicației. În noua interfață, acest element a fost eliminat, iar informațiile sunt integrate într-un mod mai discret în designul general.

Totodată, Google pare să testeze un nou stil pentru insignele de notificare, acestea fiind adaptate noii identități vizuale a magazinului de aplicații.