Un mare furnizor de energie și-a cerut insolvența. Ce s-a întâmplat după oprirea centralei de la Cernavodă
Getica 95 Com a solicitat intrarea în insolvență la Tribunalul Buzău, după ce întreruperea livrărilor de la Nuclearelectrica a obligat-o să cumpere energie din piață pentru clienții săi. Viorel Tudose, fondatorul și proprietarul furnizorului, susține că societatea a acumulat un minus de 230 de milioane de lei în două luni și jumătate și că nu mai dispune de lichiditățile necesare.
Cererea de insolvență are primul termen în octombrie
Dosarul a fost înregistrat pe 1 octombrie 2026, iar primul termen de judecată a fost stabilit pentru 21 octombrie, potrivit Economica.net. Tudose a declarat că a solicitat devansarea termenului, în contextul dificultăților financiare ale companiei.
Getica 95 Com este unul dintre furnizorii importanți de electricitate din România. Conform datelor ANRE pentru luna iunie, citate de Economica.net, compania ocupa locul al șaselea pe piața cu amănuntul, cu o cotă de 4,28%.
Pe segmentul clienților noncasnici, furnizorul se afla pe poziția a cincea, cu o cotă de 5,55%, potrivit Profit.ro. Cererea depusă la tribunal urmează să fie analizată de instanță și nu reprezintă, prin ea însăși, o hotărâre de deschidere a procedurii.
Lipsa energiei de la Cernavodă a crescut costurile furnizorului
Getica cumpăra energie de la Nuclearelectrica pentru a o livra clienților finali. După întreruperea livrărilor, compania a fost nevoită să procure cantitățile lipsă din alte surse, inclusiv de pe Piața pentru Ziua Următoare, la prețuri mai ridicate.
„Eram unii dintre cei mai mari cumpărători de la Nuclearelectrica iar, față de alții, noi vindem energia doar către clienții finali, nu în PZU, și acum avem și clienți mulți. (…) Nu mai avem cash flow. Gaura noastră pe două luni și jumătate este de 230 de milioane de lei”, a declarat Viorel Tudose pentru sursa citată.
Oprirea producției nucleare a avut loc pe fondul secetei hidrologice severe. Într-un raport oficial din 11 august, Nuclearelectrica explica faptul că debitul și nivelul Dunării coborâseră sub valorile necesare asigurării apei tehnologice și de răcire în condiții de securitate nucleară. Compania anunța atunci obținerea unor avize de existență a cazului de forță majoră, aplicabile contractelor de livrare a electricității.
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Getica a contestat efectele forței majore
Furnizorul a cerut în instanță suspendarea efectelor unui aviz de forță majoră și reluarea livrărilor contractate. Getica a susținut că Nuclearelectrica ar putea cumpăra din piață energia pe care nu o mai produce, pentru a acoperi obligațiile față de partenerii săi.
Cererea formulată pe calea ordonanței președințiale a fost respinsă în primă instanță. Potrivit Profit.ro, compania a depus apel la finalul lunii august.
În dosar, Nuclearelectrica a argumentat că nu poate livra electricitatea pe care nu o mai produce și că nu deține licență de furnizor pentru comercializarea energiei cumpărate de la alți producători. Instanța a apreciat că stabilirea obligației de continuare a livrărilor presupune o analiză care depășește procedura sumară a ordonanței președințiale.
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Compania a mai trecut prin insolvență
Getica 95 Com s-a mai aflat în insolvență între 30 iunie 2021 și 9 august 2023. Potrivit Profit.ro, societatea a derulat un plan de reorganizare și a achitat integral datorii de aproape 150 de milioane de lei.
Pentru anul 2025, compania a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 1,6 miliarde de lei și o pierdere netă de 87,6 milioane de lei, conform datelor publice citate de Economica.net. Rezultatul anual este distinct de minusul de 230 de milioane de lei invocat acum de Tudose.
Actuala solicitare vine astfel după un an încheiat deja pe pierdere. Instanța urmează să se pronunțe asupra cererii depuse de furnizor, în timp ce disputa privind livrările de energie de la Nuclearelectrica continuă.