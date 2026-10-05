Un mare furnizor de energie și-a cerut insolvența. Ce s-a întâmplat după oprirea centralei de la Cernavodă

Getica 95 Com este unul dintre furnizorii importanți de electricitate din România. Conform datelor ANRE pentru luna iunie, citate de Economica.net, compania ocupa locul al șaselea pe piața cu amănuntul, cu o cotă de 4,28%.

Pe segmentul clienților noncasnici, furnizorul se afla pe poziția a cincea, cu o cotă de 5,55%, potrivit Profit.ro. Cererea depusă la tribunal urmează să fie analizată de instanță și nu reprezintă, prin ea însăși, o hotărâre de deschidere a procedurii.

Lipsa energiei de la Cernavodă a crescut costurile furnizorului

Getica cumpăra energie de la Nuclearelectrica pentru a o livra clienților finali. După întreruperea livrărilor, compania a fost nevoită să procure cantitățile lipsă din alte surse, inclusiv de pe Piața pentru Ziua Următoare, la prețuri mai ridicate.

„Eram unii dintre cei mai mari cumpărători de la Nuclearelectrica iar, față de alții, noi vindem energia doar către clienții finali, nu în PZU, și acum avem și clienți mulți. (…) Nu mai avem cash flow. Gaura noastră pe două luni și jumătate este de 230 de milioane de lei”, a declarat Viorel Tudose pentru sursa citată.

Oprirea producției nucleare a avut loc pe fondul secetei hidrologice severe. Într-un raport oficial din 11 august, Nuclearelectrica explica faptul că debitul și nivelul Dunării coborâseră sub valorile necesare asigurării apei tehnologice și de răcire în condiții de securitate nucleară. Compania anunța atunci obținerea unor avize de existență a cazului de forță majoră, aplicabile contractelor de livrare a electricității.

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Getica a contestat efectele forței majore

Furnizorul a cerut în instanță suspendarea efectelor unui aviz de forță majoră și reluarea livrărilor contractate. Getica a susținut că Nuclearelectrica ar putea cumpăra din piață energia pe care nu o mai produce, pentru a acoperi obligațiile față de partenerii săi.

Cererea formulată pe calea ordonanței președințiale a fost respinsă în primă instanță. Potrivit Profit.ro, compania a depus apel la finalul lunii august.