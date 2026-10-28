Când ar putea reporni un reactor de la Cernavodă. Ministrul Energiei explică de ce depinde momentul
Unul dintre reactoarele Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea fi repornit în jurul datei de 15 noiembrie, dacă prognozele hidrologice actuale se mențin, a declarat ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, la Digi24. Debitul Dunării este în creștere, potrivit oficialului, însă calendarul rămâne condiționat de asigurarea apei necesare funcționării în siguranță. Ambele unități sunt oprite din timpul verii.
Ce spune ministrul despre termenul de repornire
Dumitru Chisăliță a explicat că evoluția Dunării din ultimele săptămâni permite discutarea unui termen pentru reluarea producției. Estimarea privește un reactor, fără ca ministrul să anunțe repornirea simultană a ambelor unități.
Declarațiile au fost prezentate de Digi24 într-un material publicat pe 27 octombrie, din emisiunea „În fața ta”, programată pentru difuzare sâmbătă, 31 octombrie. Oficialul a subliniat că evaluarea se bazează pe prognozele disponibile.
„Mi-aș dori să înceapă de astăzi să funcționeze, dar nu se poate acest lucru. Chiar dacă debitul Dunării este în creștere în momentul de față și a crescut semnificativ în ultimele săptămâni, ultimele 2 săptămâni, cel mai probabil putem să discutăm de două săptămâni ca fiind un termen realist, bazându-ne pe prognozele care există în momentul de față.”
Ministrul a precizat că schimbarea prognozelor poate modifica și momentul revenirii în producție. Data avansată reprezintă, așadar, o estimare condiționată de evoluția apei, nu un calendar definitiv.
„În jurul datei de 15 noiembrie, dacă trendurile, prognozele care sunt în momentul de față să mențin, ar trebui să avem un reactor care să pornească”, a explicat Dumitru Chisăliță.
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De ce au fost oprite cele două reactoare
Unitatea 1 a fost oprită controlat pe 28 iulie 2026, iar Unitatea 2 pe 13 august. Nivelul foarte scăzut al Dunării a afectat condițiile de alimentare cu apa necesară răcirii, determinând retragerea din producție a ambelor reactoare.
Apa disponibilă pentru răcire este o condiție tehnică a funcționării centralei. Din acest motiv, creșterea debitului este urmărită împreună cu prognozele, înainte de stabilirea momentului în care producția poate fi reluată.
La jumătatea lunii octombrie, când era propus pentru funcția de ministru al Energiei, Chisăliță avansase tot un interval de aproximativ două săptămâni pentru posibila repornire a Unității 1. Noua declarație plasează estimarea în jurul mijlocului lunii noiembrie, cu aceeași condiție privind evoluția hidrologică.
Pentru consumatori și pentru sistemul energetic, diferența dintre un termen estimat și o decizie tehnică de repornire contează. Producția nu poate fi reluată doar pentru respectarea unei date, dacă parametrii necesari exploatării nu sunt îndepliniți.
Nuclearelectrica explică diferența dintre oprirea producției și securitatea nucleară
În comunicatul publicat pe 11 octombrie, Nuclearelectrica a precizat că Unitățile 1 și 2 sunt menținute în stare oprită sigură. Compania a subliniat că situația nu prezintă un risc pentru securitatea nucleară.
„Pe întreaga perioadă în care Unităţile 1 şi 2 rămân oprite, securitatea nucleară este asigurată prin sisteme redundante, proceduri specifice şi echipe de specialişti alocate permanent. Situaţia afectează exclusiv producţia de energie electrică.”
Centrala dispune, prin proiect, de mai multe sisteme de răcire, activate în funcție de parametrii tehnici. Potrivit operatorului, acestea asigură funcțiile de securitate inclusiv în perioada în care reactoarele nu produc electricitate.
„Având în vedere prognozele hidrologice pentru perioada următoare, unităţile vor rămâne în stare oprită sigură până când nivelul Dunării va permite reluarea funcţionării în condiţii de siguranţă”, a transmis Nuclearelectrica.
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Revenirea producției ar reduce presiunea asupra importurilor
Repornirea unui reactor ar readuce în sistem o sursă de producție care lipsește de mai multe luni. Energia disponibilă ar putea reduce necesarul care trebuie acoperit din celelalte capacități interne și din importuri.
Revenirea centralei nu înseamnă însă eliminarea automată a importurilor. Cantitatea cumpărată din exterior depinde și de consumul din fiecare interval, precum și de energia produsă din celelalte surse.
În acest moment, estimarea prezentată de ministrul Energiei privește revenirea unui reactor în jurul datei de 15 noiembrie. Momentul efectiv va depinde de menținerea tendinței hidrologice și de îndeplinirea condițiilor tehnice de siguranță.