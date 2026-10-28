Când ar putea reporni un reactor de la Cernavodă. Ministrul Energiei explică de ce depinde momentul

Declarațiile au fost prezentate de Digi24 într-un material publicat pe 27 octombrie, din emisiunea „În fața ta”, programată pentru difuzare sâmbătă, 31 octombrie. Oficialul a subliniat că evaluarea se bazează pe prognozele disponibile.

„Mi-aș dori să înceapă de astăzi să funcționeze, dar nu se poate acest lucru. Chiar dacă debitul Dunării este în creștere în momentul de față și a crescut semnificativ în ultimele săptămâni, ultimele 2 săptămâni, cel mai probabil putem să discutăm de două săptămâni ca fiind un termen realist, bazându-ne pe prognozele care există în momentul de față.”

Ministrul a precizat că schimbarea prognozelor poate modifica și momentul revenirii în producție. Data avansată reprezintă, așadar, o estimare condiționată de evoluția apei, nu un calendar definitiv.

„În jurul datei de 15 noiembrie, dacă trendurile, prognozele care sunt în momentul de față să mențin, ar trebui să avem un reactor care să pornească”, a explicat Dumitru Chisăliță.

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De ce au fost oprite cele două reactoare

Unitatea 1 a fost oprită controlat pe 28 iulie 2026, iar Unitatea 2 pe 13 august. Nivelul foarte scăzut al Dunării a afectat condițiile de alimentare cu apa necesară răcirii, determinând retragerea din producție a ambelor reactoare.

Apa disponibilă pentru răcire este o condiție tehnică a funcționării centralei. Din acest motiv, creșterea debitului este urmărită împreună cu prognozele, înainte de stabilirea momentului în care producția poate fi reluată.

La jumătatea lunii octombrie, când era propus pentru funcția de ministru al Energiei, Chisăliță avansase tot un interval de aproximativ două săptămâni pentru posibila repornire a Unității 1. Noua declarație plasează estimarea în jurul mijlocului lunii noiembrie, cu aceeași condiție privind evoluția hidrologică.

Pentru consumatori și pentru sistemul energetic, diferența dintre un termen estimat și o decizie tehnică de repornire contează. Producția nu poate fi reluată doar pentru respectarea unei date, dacă parametrii necesari exploatării nu sunt îndepliniți.