CD Projekt Red admite că nu și-a recâștigat toți fanii după dezastrul „Cyberpunk 2077”: „The Witcher 4” are o misiune grea

Lansarea „Cyberpunk 2077” a costat mai mult decât bani

În decembrie 2020, „Cyberpunk 2077” a ajuns pe piață după ani întregi de așteptare și o campanie de promovare uriașă. Jocul promitea un oraș futurist uriaș, libertate de alegere, o poveste complexă și o experiență tehnică spectaculoasă. Pe PC și consolele noi, ambiția proiectului putea fi văzută, chiar și cu problemele de la început. Pe PlayStation 4 și Xbox One, însă, situația a fost cu totul diferită.

Jucătorii s-au confruntat cu bug-uri, blocaje, erori grafice, crash-uri și performanță slabă. Reacția a fost atât de puternică încât Sony a retras jocul temporar din PlayStation Store și a oferit rambursări pentru cei care îl cumpăraseră digital. Pentru un studio care ajunsese aproape intangibil după succesul uriaș al „The Witcher 3: Wild Hunt”, șocul a fost imens.

Nowakowski a descris acea perioadă drept una dureroasă pentru echipă, mai ales fiindcă reputația era considerată unul dintre cele mai importante atuuri ale companiei. Nu era vorba doar despre vânzări, acțiuni sau review-uri negative. CD Projekt Red pierdea exact capitalul de încredere construit în ani de relație bună cu comunitatea de jucători.

De ce „revenirea” nu este încă completă

Între timp, povestea lui „Cyberpunk 2077” s-a schimbat radical. Jocul a primit update-uri majore, sisteme refăcute, îmbunătățiri de performanță și conținut nou. Expansiunea „Phantom Liberty” a fost considerată de mulți drept momentul în care CD Projekt Red a demonstrat ce voia, de fapt, să fie „Cyberpunk 2077” de la început.

Succesul comercial confirmă că jocul și-a găsit publicul. CD Projekt Red a anunțat că „Cyberpunk 2077” a depășit 35 de milioane de copii vândute până la finalul lui 2025, iar „Phantom Liberty” a trecut de 10 milioane de unități. Pe Steam, jocul a ajuns la evaluări recente „Overwhelmingly Positive”, un rezultat greu de imaginat pentru cei care au prins primele săptămâni după lansare.

Totuși, pentru conducerea companiei, succesul de mai târziu nu anulează experiența inițială. Nowakowski spune că nu este convins că studioul a trecut printr-un „arc complet de răscumpărare” și acceptă ideea că o parte dintre fani nu se vor mai întoarce. Este o poziție surprinzător de sinceră într-o industrie unde companiile preferă, de obicei, să insiste doar asupra cifrelor bune și a recenziilor pozitive.

Adevărul este că mulți jucători nu au uitat că produsul cumpărat în 2020 nu a fost cel promis înainte de lansare. Pentru ei, patch-urile și actualizările de după nu schimbă faptul că au plătit pentru un joc care avea nevoie de ani întregi ca să ajungă la forma așteptată. Încrederea se repară mult mai greu decât un sistem de poliție sau o animație defectă.