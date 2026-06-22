CD Projekt Red admite că nu și-a recâștigat toți fanii după dezastrul „Cyberpunk 2077”: „The Witcher 4” are o misiune grea
La aproape șase ani de la lansarea care a zguduit serios reputația studioului, CD Projekt Red recunoaște că nu a reușit să repare complet relația cu publicul. „Cyberpunk 2077” este astăzi un joc apreciat, actualizat masiv și susținut de o expansiune foarte bine primită, însă momentul lansării din 2020 rămâne o pată greu de șters pentru compania poloneză.
Michał Nowakowski, co-CEO al CD Projekt Red, a admis că studioul a pierdut definitiv încrederea unei părți dintre fani după problemele masive de la debutul jocului. Declarația vine într-un moment important pentru companie, care lucrează deja la „The Witcher 4”, titlul pe care mulți jucători îl vor privi nu doar ca pe o continuare mult așteptată, ci și ca pe testul suprem pentru lecțiile învățate după „Cyberpunk 2077”.
Lansarea „Cyberpunk 2077” a costat mai mult decât bani
În decembrie 2020, „Cyberpunk 2077” a ajuns pe piață după ani întregi de așteptare și o campanie de promovare uriașă. Jocul promitea un oraș futurist uriaș, libertate de alegere, o poveste complexă și o experiență tehnică spectaculoasă. Pe PC și consolele noi, ambiția proiectului putea fi văzută, chiar și cu problemele de la început. Pe PlayStation 4 și Xbox One, însă, situația a fost cu totul diferită.
Jucătorii s-au confruntat cu bug-uri, blocaje, erori grafice, crash-uri și performanță slabă. Reacția a fost atât de puternică încât Sony a retras jocul temporar din PlayStation Store și a oferit rambursări pentru cei care îl cumpăraseră digital. Pentru un studio care ajunsese aproape intangibil după succesul uriaș al „The Witcher 3: Wild Hunt”, șocul a fost imens.
Nowakowski a descris acea perioadă drept una dureroasă pentru echipă, mai ales fiindcă reputația era considerată unul dintre cele mai importante atuuri ale companiei. Nu era vorba doar despre vânzări, acțiuni sau review-uri negative. CD Projekt Red pierdea exact capitalul de încredere construit în ani de relație bună cu comunitatea de jucători.
De ce „revenirea” nu este încă completă
Între timp, povestea lui „Cyberpunk 2077” s-a schimbat radical. Jocul a primit update-uri majore, sisteme refăcute, îmbunătățiri de performanță și conținut nou. Expansiunea „Phantom Liberty” a fost considerată de mulți drept momentul în care CD Projekt Red a demonstrat ce voia, de fapt, să fie „Cyberpunk 2077” de la început.
Succesul comercial confirmă că jocul și-a găsit publicul. CD Projekt Red a anunțat că „Cyberpunk 2077” a depășit 35 de milioane de copii vândute până la finalul lui 2025, iar „Phantom Liberty” a trecut de 10 milioane de unități. Pe Steam, jocul a ajuns la evaluări recente „Overwhelmingly Positive”, un rezultat greu de imaginat pentru cei care au prins primele săptămâni după lansare.
Totuși, pentru conducerea companiei, succesul de mai târziu nu anulează experiența inițială. Nowakowski spune că nu este convins că studioul a trecut printr-un „arc complet de răscumpărare” și acceptă ideea că o parte dintre fani nu se vor mai întoarce. Este o poziție surprinzător de sinceră într-o industrie unde companiile preferă, de obicei, să insiste doar asupra cifrelor bune și a recenziilor pozitive.
Adevărul este că mulți jucători nu au uitat că produsul cumpărat în 2020 nu a fost cel promis înainte de lansare. Pentru ei, patch-urile și actualizările de după nu schimbă faptul că au plătit pentru un joc care avea nevoie de ani întregi ca să ajungă la forma așteptată. Încrederea se repară mult mai greu decât un sistem de poliție sau o animație defectă.
„The Witcher 4”, jocul care trebuie să demonstreze că studioul s-a schimbat
În acest context, „The Witcher 4” va avea o presiune uriașă. Noul joc deschide o etapă diferită pentru serie, cu Ciri în rolul principal și cu o poveste care mută atenția dincolo de aventura lui Geralt. Pentru fani, este una dintre cele mai așteptate producții RPG ale următorilor ani. Pentru CD Projekt Red, este și ocazia de a arăta că lecțiile din 2020 au fost aplicate cu adevărat.
Compania spune că nu își dorește să devină un studio care lansează un blockbuster în fiecare an. Planul pe termen lung include mai multe jocuri, inclusiv continuarea universului „Cyberpunk”, dar obiectivul declarat rămâne construirea unor titluri mari, nu umplerea pieței cu proiecte grăbite. După ce s-a întâmplat cu „Cyberpunk 2077”, această strategie pare aproape obligatorie.
„The Witcher 4” nu are încă o dată de lansare, iar asta poate fi, pentru moment, un semn bun. CD Projekt Red are nevoie de timp pentru a evita repetarea greșelilor din trecut și pentru a livra un joc care să nu depindă de luni sau ani de corecții după ce ajunge în mâinile publicului.
„Cyberpunk 2077” demonstrează că un joc poate fi salvat după o lansare dezastruoasă. Dar povestea lui arată și că nu toate problemele pot fi reparate prin patch-uri. Uneori, cea mai mare pierdere nu este cea financiară, ci încrederea oamenilor care au crezut în tine înainte ca produsul să fie lansat.