Un gamer a câștigat în instanță împotriva Microsoft. Compania este obligată să îi redea contul Xbox și biblioteca digitală

Contul Xbox a fost suspendat după un acces neautorizat

Potrivit utilizatorului care a relatat întreaga situație pe Reddit, problemele au început în urmă cu aproximativ trei luni, când Microsoft a detectat un acces neautorizat la contul său.

În loc să recupereze accesul pentru proprietarul legitim, compania a decis suspendarea permanentă a contului, argumentând că aceasta este cea mai sigură metodă de a împiedica utilizarea în continuare a contului compromis.

Decizia a însemnat pierderea accesului la toate jocurile și conținutul digital achiziționat de-a lungul timpului. În loc să accepte situația și să își creeze un cont nou, utilizatorul a ales să dea în judecată Microsoft.

Instanța a obligat Microsoft să redea accesul

Procesul a fost deschis în Brazilia, unde legislația privind protecția consumatorilor permite, în anumite situații, reprezentarea gratuită prin avocat din oficiu în astfel de litigii.

Judecătorii au decis că Microsoft trebuie să reactiveze contul Xbox în termen de 15 zile. În cazul în care compania nu respectă hotărârea, va fi obligată să plătească o penalizare de 150 de reali pe zi, până la un plafon de 1.500 de reali.

Pe lângă restabilirea accesului la cont și la biblioteca digitală, instanța a acordat utilizatorului și despăgubiri de 2.000 de reali, echivalentul a aproximativ 400 de dolari.

Un caz care poate influența viitorul bibliotecilor digitale

Deși valoarea despăgubirilor este redusă comparativ cu procesele colective intentate marilor companii din tehnologie, decizia atrage atenția asupra unei probleme tot mai discutate în industria jocurilor video.