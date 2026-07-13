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Gaming

Un gamer a câștigat în instanță împotriva Microsoft. Compania este obligată să îi redea contul Xbox și biblioteca digitală

Un gamer a câștigat în instanță împotriva Microsoft. Compania este obligată să îi redea contul Xbox și biblioteca digitală
Xbox / Foto: Profimedia
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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Un caz care ar putea deveni un precedent important pentru utilizatorii de jocuri digitale s-a încheiat în favoarea unui gamer din Brazilia. O instanță a decis că Microsoft trebuie să îi restabilească accesul la contul său Xbox, împreună cu întreaga bibliotecă de jocuri cumpărate, după ce compania suspendase definitiv contul în urma unui atac informatic.

Hotărârea vine într-o perioadă în care tot mai mulți jucători își construiesc colecțiile exclusiv în format digital, iar accesul la cont devine practic cheia tuturor achizițiilor făcute de-a lungul anilor, anunță Engadget.

Contul Xbox a fost suspendat după un acces neautorizat

Potrivit utilizatorului care a relatat întreaga situație pe Reddit, problemele au început în urmă cu aproximativ trei luni, când Microsoft a detectat un acces neautorizat la contul său.

În loc să recupereze accesul pentru proprietarul legitim, compania a decis suspendarea permanentă a contului, argumentând că aceasta este cea mai sigură metodă de a împiedica utilizarea în continuare a contului compromis.

Decizia a însemnat pierderea accesului la toate jocurile și conținutul digital achiziționat de-a lungul timpului. În loc să accepte situația și să își creeze un cont nou, utilizatorul a ales să dea în judecată Microsoft.

Instanța a obligat Microsoft să redea accesul

Procesul a fost deschis în Brazilia, unde legislația privind protecția consumatorilor permite, în anumite situații, reprezentarea gratuită prin avocat din oficiu în astfel de litigii.

Judecătorii au decis că Microsoft trebuie să reactiveze contul Xbox în termen de 15 zile. În cazul în care compania nu respectă hotărârea, va fi obligată să plătească o penalizare de 150 de reali pe zi, până la un plafon de 1.500 de reali.

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Pe lângă restabilirea accesului la cont și la biblioteca digitală, instanța a acordat utilizatorului și despăgubiri de 2.000 de reali, echivalentul a aproximativ 400 de dolari.

Un caz care poate influența viitorul bibliotecilor digitale

Deși valoarea despăgubirilor este redusă comparativ cu procesele colective intentate marilor companii din tehnologie, decizia atrage atenția asupra unei probleme tot mai discutate în industria jocurilor video.

Pe măsură ce tot mai multe platforme renunță la suportul fizic și promovează achizițiile exclusiv digitale, utilizatorii devin complet dependenți de conturile lor. Suspendarea sau blocarea acestora poate însemna pierderea instantanee a unor biblioteci construite în ani și care valorează sute sau chiar mii de euro.

Din acest motiv, hotărârea instanței braziliene este privită de mulți drept un semnal că platformele digitale pot fi trase la răspundere atunci când măsurile luate împotriva utilizatorilor sunt considerate disproporționate sau îi privează de accesul la bunurile digitale cumpărate legal.

Până la această oră, Microsoft nu a oferit un punct de vedere oficial cu privire la decizia instanței. Rămâne de văzut dacă societatea va respecta hotărârea sau va încerca să o conteste prin căile legale disponibile.

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