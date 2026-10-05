Câteva setări pot face Android Auto wireless mult mai stabil. Ce merită dezactivat
Android Auto wireless este una dintre funcțiile care fac drumurile mai comode, până în momentul în care conexiunea începe să dea rateuri. Uneori telefonul se conectează la mașină în câteva secunde și funcționează fără probleme pe tot parcursul drumului. Alteori, conectarea durează mai mult, conexiunea se întrerupe sau telefonul refuză să se reconecteze fără intervenții manuale.
Problema nu vine întotdeauna de la sistemul multimedia al mașinii. Anumite setări ale telefonului pot influența modul în care este gestionată conexiunea wireless, iar dezactivarea lor poate elimina unele surse de instabilitate. Câteva modificări legate de Wi-Fi, conectivitate și economisirea bateriei pot face Android Auto mai previzibil, scrie XDA-Developers.
Hotspotul mobil poate fi oprit înainte de conectarea la mașină
Hotspotul mobil este una dintre funcțiile care merită verificate atunci când Android Auto wireless are probleme. Atunci când hotspotul este activ, telefonul trebuie să gestioneze simultan distribuirea conexiunii către alte dispozitive și conexiunea Wi-Fi utilizată de Android Auto.
Pentru o conexiune cât mai simplă, hotspotul poate fi oprit înainte de plecare. Pe telefoanele Samsung Galaxy, setarea poate fi verificată rapid din panoul de setări rapide sau din Settings – Connections – Mobile Hotspot and Tethering.
Dacă hotspotul a fost folosit anterior pentru conectarea unui laptop sau a altui dispozitiv, merită verificat dacă a rămas activ. Eliminarea acestei conexiuni suplimentare poate reduce una dintre posibilele surse de probleme pentru Android Auto wireless.
Schimbarea automată către alte rețele Wi-Fi poate crea probleme
Telefoanele Android pot încerca să aleagă automat o rețea Wi-Fi considerată mai bună. În condiții normale, funcția este utilă, mai ales atunci când telefonul trece de la Wi-Fi-ul de acasă la alte rețele sau la conexiunea mobilă.
Situația este diferită atunci când este utilizat Android Auto wireless. Conexiunea dintre telefon și mașină se bazează pe Wi-Fi, iar schimbarea automată a rețelei poate crea un moment de instabilitate.
Pe telefoanele Samsung, opțiunea poate fi găsită în Settings – Connections – Wi-Fi – Intelligent Wi-Fi. De aici poate fi dezactivată setarea „Switch to better Wi-Fi networks”.
Modificarea este utilă mai ales atunci când telefonul este conectat la o rețea salvată înainte de plecarea de acasă sau de la birou. În loc să continue să caute o conexiune considerată mai bună, telefonul poate păstra o abordare mai previzibilă a conexiunii Wi-Fi necesare pentru Android Auto.
Adaptive Connectivity poate fi dezactivată pe telefoanele Pixel
Telefoanele Pixel au propria funcție pentru gestionarea automată a conectivității. Adaptive Connectivity este concepută pentru a reduce consumul bateriei prin alegerea momentelor în care telefonul folosește 5G și a celor în care poate trece la o conexiune mobilă cu un consum mai redus.
Funcția poate fi utilă în utilizarea de zi cu zi, însă, atunci când sunt investigate problemele Android Auto wireless, dezactivarea ei poate fi folosită ca măsură de depanare. Astfel, sunt reduse deciziile automate pe care telefonul le ia în privința conectivității, ceea ce poate contribui la o conexiune mai previzibilă în timpul condusului.
Pe un telefon Pixel, Adaptive Connectivity poate fi dezactivată din Settings > Network & internet > Adaptive Connectivity. Funcția nu trebuie neapărat oprită permanent, însă merită testată atunci când Android Auto are probleme de conectare sau de stabilitate.
Battery Saver poate limita Android Auto în timpul condusului
Economisirea bateriei este utilă atunci când autonomia telefonului trebuie prelungită, dar nu este neapărat cea mai bună alegere în timpul unei călătorii în care Android Auto este folosit intens.
În timpul unui drum, telefonul poate avea Google Maps activ pentru navigație, YouTube Music sau un alt serviciu de streaming audio în fundal, WhatsApp sau Messages pentru notificări și Android Auto care menține legătura cu sistemul multimedia al mașinii. Toate aceste activități se desfășoară simultan.
Battery Saver poate limita anumite activități pentru a reduce consumul de energie. Din acest motiv, dezactivarea modului de economisire a bateriei în timpul utilizării Android Auto wireless poate elimina încă o posibilă sursă de probleme.
Pe telefoanele Samsung, opțiunea poate fi verificată din panoul Quick Settings sau din Settings – Battery – Power saving. Pentru drumurile mai lungi, această modificare are și un avantaj practic: telefonul este adesea conectat la încărcător în timpul călătoriei, astfel că economisirea agresivă a bateriei nu mai este la fel de importantă.