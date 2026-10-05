Câteva setări pot face Android Auto wireless mult mai stabil. Ce merită dezactivat

Hotspotul mobil poate fi oprit înainte de conectarea la mașină

Hotspotul mobil este una dintre funcțiile care merită verificate atunci când Android Auto wireless are probleme. Atunci când hotspotul este activ, telefonul trebuie să gestioneze simultan distribuirea conexiunii către alte dispozitive și conexiunea Wi-Fi utilizată de Android Auto.

Pentru o conexiune cât mai simplă, hotspotul poate fi oprit înainte de plecare. Pe telefoanele Samsung Galaxy, setarea poate fi verificată rapid din panoul de setări rapide sau din Settings – Connections – Mobile Hotspot and Tethering.

Dacă hotspotul a fost folosit anterior pentru conectarea unui laptop sau a altui dispozitiv, merită verificat dacă a rămas activ. Eliminarea acestei conexiuni suplimentare poate reduce una dintre posibilele surse de probleme pentru Android Auto wireless.

Schimbarea automată către alte rețele Wi-Fi poate crea probleme

Telefoanele Android pot încerca să aleagă automat o rețea Wi-Fi considerată mai bună. În condiții normale, funcția este utilă, mai ales atunci când telefonul trece de la Wi-Fi-ul de acasă la alte rețele sau la conexiunea mobilă.

Situația este diferită atunci când este utilizat Android Auto wireless. Conexiunea dintre telefon și mașină se bazează pe Wi-Fi, iar schimbarea automată a rețelei poate crea un moment de instabilitate.

Pe telefoanele Samsung, opțiunea poate fi găsită în Settings – Connections – Wi-Fi – Intelligent Wi-Fi. De aici poate fi dezactivată setarea „Switch to better Wi-Fi networks”.

Modificarea este utilă mai ales atunci când telefonul este conectat la o rețea salvată înainte de plecarea de acasă sau de la birou. În loc să continue să caute o conexiune considerată mai bună, telefonul poate păstra o abordare mai previzibilă a conexiunii Wi-Fi necesare pentru Android Auto.