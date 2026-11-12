Gemini ajunge pe Apple CarPlay. Șoferii pot discuta cu AI-ul Google direct de pe ecranul mașinii
Google a lansat aplicația Gemini pentru Apple CarPlay, oferindu-le șoferilor posibilitatea de a purta conversații cu asistentul AI direct de pe ecranul sistemului multimedia al mașinii. Funcția este disponibilă începând cu 11 noiembrie 2026, pentru toate limbile compatibile cu Gemini Live.
Până acum, asistentul putea fi folosit în CarPlay prin intermediul aplicației Google Maps. Noua integrare permite însă accesarea directă a Gemini, printr-o pictogramă dedicată, fără să mai fie necesară deschiderea serviciului de navigație.
Gemini poate fi accesat direct din Apple CarPlay
Noua aplicație le permite șoferilor să înceapă o conversație cu Gemini sau să continue un dialog început anterior pe iPhone. Asistentul AI poate fi accesat printr-o pictogramă afișată pe ecranul sistemului Apple CarPlay, iar interacțiunea se desfășoară vocal, scrie Engadget.
Google propune mai multe scenarii de utilizare pentru drumurile cu mașina. De exemplu, Gemini poate ajuta la pregătirea unei întâlniri în timpul navetei, poate oferi un rezumat al e-mailurilor sau poate reda informarea zilnică, cunoscută drept Daily Brief.
Asistentul poate oferi și recomandări pentru restaurante, cafenele sau alte locuri interesante din apropiere. Astfel, șoferii pot solicita sugestii despre zona în care se află fără să fie nevoiți să caute manual informațiile pe telefon.
Conversațiile purtate prin CarPlay se sincronizează cu aplicația Gemini de pe iPhone și rămân disponibile în istoricul de chat. În acest fel, dialogul poate fi continuat ulterior și în afara mașinii.
Ce trebuie să faci pentru a folosi Gemini în mașină
Pentru a accesa noua funcție, este necesară instalarea celei mai recente versiuni a aplicației Gemini pe iPhone. De asemenea, trebuie activate permisiunile pentru microfon, astfel încât asistentul să poată primi comenzile vocale.
Există și o condiție suplimentară: Gemini Live trebuie să fi fost utilizat cel puțin o dată pe iPhone înainte ca asistentul să fie accesat prin Apple CarPlay. Funcția este disponibilă pentru limbile acceptate de Gemini Live, astfel că experiența depinde de suportul lingvistic oferit de Google.
Integrarea este concepută pentru utilizarea vocală, ceea ce permite accesarea informațiilor și purtarea conversațiilor fără interacțiuni repetate cu telefonul. Totuși, șoferii trebuie să acorde prioritate conducerii și să evite activitățile care le-ar putea distrage atenția de la drum.
Google extinde prezența Gemini în sistemele auto
Lansarea pentru Apple CarPlay vine după ce Google a introdus deja asistentul în Google Maps, unde putea fi folosit pentru conversații în timpul navigării. Noua aplicație separată face accesul mai direct și extinde integrarea Gemini în ecosistemul Apple.
În paralel, compania a început să aducă funcții mai avansate și pe Android Auto. Google a activat Personal Assistance în Gemini, o opțiune care permite asistentului să folosească informații din alte aplicații Google pentru a oferi răspunsuri adaptate contextului personal.
Această funcționalitate poate ajuta la formularea unor răspunsuri mai relevante, folosind informații disponibile în serviciile Google conectate. Compania intenționează să extindă Personal Intelligence și către mașinile care au Google integrat direct în sistemul multimedia, fără să depindă de conectarea unui telefon.
Cum se schimbă experiența șoferilor odată cu integrarea AI
Extinderea Gemini în sistemele auto arată direcția în care Google încearcă să dezvolte asistenții AI: aceștia nu mai sunt limitați la telefon sau computer, ci devin disponibili în tot mai multe contexte cotidiene.
În cazul Apple CarPlay, integrarea permite accesul la conversații, rezumate și recomandări fără să fie necesară navigarea prin mai multe aplicații. Sincronizarea istoricului cu iPhone-ul adaugă continuitate, astfel încât informațiile discutate în mașină să poată fi consultate și ulterior.