Gemini ajunge pe Apple CarPlay. Șoferii pot discuta cu AI-ul Google direct de pe ecranul mașinii

Gemini poate fi accesat direct din Apple CarPlay

Noua aplicație le permite șoferilor să înceapă o conversație cu Gemini sau să continue un dialog început anterior pe iPhone. Asistentul AI poate fi accesat printr-o pictogramă afișată pe ecranul sistemului Apple CarPlay, iar interacțiunea se desfășoară vocal, scrie Engadget.

Google propune mai multe scenarii de utilizare pentru drumurile cu mașina. De exemplu, Gemini poate ajuta la pregătirea unei întâlniri în timpul navetei, poate oferi un rezumat al e-mailurilor sau poate reda informarea zilnică, cunoscută drept Daily Brief.

Asistentul poate oferi și recomandări pentru restaurante, cafenele sau alte locuri interesante din apropiere. Astfel, șoferii pot solicita sugestii despre zona în care se află fără să fie nevoiți să caute manual informațiile pe telefon.

Conversațiile purtate prin CarPlay se sincronizează cu aplicația Gemini de pe iPhone și rămân disponibile în istoricul de chat. În acest fel, dialogul poate fi continuat ulterior și în afara mașinii.

Ce trebuie să faci pentru a folosi Gemini în mașină

Pentru a accesa noua funcție, este necesară instalarea celei mai recente versiuni a aplicației Gemini pe iPhone. De asemenea, trebuie activate permisiunile pentru microfon, astfel încât asistentul să poată primi comenzile vocale.

Există și o condiție suplimentară: Gemini Live trebuie să fi fost utilizat cel puțin o dată pe iPhone înainte ca asistentul să fie accesat prin Apple CarPlay. Funcția este disponibilă pentru limbile acceptate de Gemini Live, astfel că experiența depinde de suportul lingvistic oferit de Google.

Integrarea este concepută pentru utilizarea vocală, ceea ce permite accesarea informațiilor și purtarea conversațiilor fără interacțiuni repetate cu telefonul. Totuși, șoferii trebuie să acorde prioritate conducerii și să evite activitățile care le-ar putea distrage atenția de la drum.