Cum setezi Waze pentru mașină, taxi sau motocicletă direct din Android Auto. Opțiunea care îți poate schimba traseul

Partea interesantă este că această setare poate fi modificată direct de pe ecranul mașinii, prin Android Auto, fără să mai fie nevoie să umbli în telefon. Potrivit documentației oficiale Waze, utilizatorii pot alege între trei categorii de vehicule, iar selecția influențează modul în care aplicația planifică deplasările.

Cum schimbi tipul vehiculului în Waze, direct din Android Auto

Dacă folosești frecvent Waze pe ecranul mașinii prin Android Auto, poți modifica tipul vehiculului în doar câteva secunde. Este o setare utilă mai ales dacă alternezi între mașina personală și un taxi sau dacă folosești aceeași aplicație și atunci când mergi cu motocicleta.

Pentru a schimba categoria vehiculului, urmează acești pași:

Conectează telefonul Android la sistemul multimedia al mașinii, prin cablu USB sau wireless, în funcție de compatibilitate. Deschide aplicația Waze pe ecranul Android Auto. Apasă pe pictograma Setări, reprezentată de o rotiță dințată. Intră în meniul Detaliile vehiculului. Selectează opțiunea Tip de vehicul. Alege una dintre cele trei variante disponibile: Privat, Taxi sau Motocicletă.

După selectarea categoriei, Waze va utiliza această informație pentru calcularea traseelor și a estimărilor de sosire. Nu trebuie să instalezi o altă aplicație sau să configurezi un profil separat.

Este recomandat să faci modificarea înainte să pleci la drum, cât timp mașina este parcată. În plus, dacă utilizezi mai multe tipuri de vehicule, verifică această setare înaintea unei călătorii, deoarece o categorie selectată greșit poate influența recomandările de navigație.

Care este diferența dintre modurile mașină, taxi și motocicletă

La prima vedere, opțiunea pare una minoră, dar alegerea tipului de vehicul poate influența traseul calculat de Waze. Aplicația încearcă să ofere rute și estimări ale timpului de sosire adaptate categoriei selectate.

Modul Privat este destinat autoturismelor obișnuite și reprezintă opțiunea potrivită pentru majoritatea șoferilor. Waze calculează traseele în funcție de condițiile de trafic, restricțiile de circulație și celelalte preferințe de navigație configurate.

Modul Taxi este conceput pentru vehiculele utilizate în transportul de persoane. În anumite țări sau orașe, taxiurile pot avea acces legal la benzi ori drumuri restricționate pentru autoturismele obișnuite. Waze poate ține cont de asemenea reguli acolo unde informațiile sunt disponibile. Totuși, selectarea acestei opțiuni nu îți oferă automat dreptul de a circula pe benzile rezervate taxiurilor.

Modul Motocicletă adaptează navigația vehiculelor pe două roți. Waze poate propune trasee și estimări diferite față de cele pentru autoturisme, luând în calcul particularitățile deplasării cu motocicleta. De asemenea, când selectezi această categorie, pe hartă apare pictograma unei motociclete.

Trebuie reținut că alegerea unui anumit mod nu garantează un traseu mai scurt sau mai rapid. Recomandările depind de informațiile disponibile despre trafic, de restricțiile locale și de condițiile drumului.

Ce faci dacă nu găsești setarea și cum o modifici de pe telefon

Dacă nu găsești opțiunea pe ecranul Android Auto, verifică dacă Waze este actualizat la cea mai recentă versiune disponibilă. Interfața poate varia ușor în funcție de sistemul multimedia al mașinii și de versiunea aplicației.

Există și posibilitatea să modifici categoria direct de pe telefon. Deschide Waze, intră în Meniu → Setări → Detaliile vehiculului → Tipul vehiculului și selectează varianta dorită. Setarea va fi utilizată și atunci când conectezi telefonul la Android Auto.

Dacă Waze nu apare deloc pe ecranul mașinii, problema poate avea legătură cu configurarea aplicațiilor din Android Auto. În acest caz, poți verifica soluțiile pentru readucerea Waze în lista aplicațiilor.

Nu confunda tipul vehiculului cu pictograma afișată pe hartă. Schimbarea aspectului mașinii este o opțiune de personalizare, în timp ce selectarea categoriei Privat, Taxi sau Motocicletă poate influența efectiv navigația. Mai mult, atunci când folosești modul Motocicletă, pictograma specifică acestuia nu poate fi înlocuită cu una dintre mașinile decorative disponibile în aplicație.

Pentru rezultate cât mai bune, merită să verifici și celelalte setări Waze care influențează traseele recomandate, inclusiv preferințele pentru drumuri cu taxă sau autostrăzi.

În definitiv, este o modificare care durează doar câteva secunde, dar care poate face diferența între un traseu potrivit vehiculului tău și unul calculat pentru o altă categorie de participanți la trafic.