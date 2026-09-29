Funcții Android Auto care îți fac drumurile mai simple. De la muzică pornită automat la mesaje trimise cu Gemini

Android Auto poate porni automat când te urci în mașină

Dacă folosești Android Auto la fiecare drum, pornirea automată poate elimina un pas pe care altfel trebuie să-l repeți de fiecare dată. După conectarea telefonului la mașină, Android Auto poate apărea automat pe ecranul sistemului multimedia.

Opțiunea poate fi activată din setările Android Auto, prin funcția „Start Android Auto automatically”. Pentru cine face mai multe drumuri scurte într-o singură zi, diferența poate fi destul de practică. Nu mai trebuie să verifici dacă platforma s-a conectat sau să pornești manual interfața înainte de fiecare deplasare. După conectare, poți trece direct la navigație, muzică sau celelalte funcții disponibile în mașină, scrie How to Geek.

Muzica poate începe singură după conectare

Pentru mulți șoferi, navigația și muzica sunt primele două lucruri deschise în Android Auto. Dacă pornești aproape întotdeauna același serviciu audio, nu are prea mult sens să deschizi aplicația și să apeși butonul de redare de fiecare dată când pleci.

Android Auto are o opțiune prin care muzica poate porni automat după conectarea telefonului. Funcția poate relua redarea de unde ai rămas, astfel încât să nu mai fie nevoie să cauți manual melodia sau podcastul pe care îl ascultai.

Este o modificare mică, dar poate fi comodă mai ales atunci când faci drumuri scurte și nu vrei să pierzi timp cu meniurile sistemului multimedia.

Quick Controls păstrează comenzile importante la îndemână

Android Auto poate afișa comenzi rapide chiar și atunci când folosești o altă aplicație pe tot ecranul. Funcția „Show quick controls for apps” permite păstrarea unor controale utile în bara de activități, astfel încât să nu fie nevoie să părăsești aplicația pe care o ai deschisă.

De exemplu, dacă folosești Waze pentru navigație și vrei să pui pauză unui podcast, poți accesa controlul audio fără să închizi harta și să schimbi ecranul. Android Auto gestionează automat aplicațiile pentru care afișează aceste comenzi, fără să fie necesară selectarea lor individuală.