Funcții Android Auto care îți fac drumurile mai simple. De la muzică pornită automat la mesaje trimise cu Gemini
Android Auto a devenit pentru mulți șoferi mai mult decât o soluție pentru navigație și muzică. Platforma oferă o serie de funcții care pot reduce numărul de operațiuni pe care trebuie să le faci atunci când te urci la volan, iar unele dintre ele pot fi activate o singură dată și apoi lăsate să funcționeze automat.
Printre opțiunile care pot fi utile în fiecare zi se numără pornirea automată a Android Auto, redarea automată a muzicii, comenzile rapide disponibile peste alte aplicații și integrarea Gemini pentru acțiuni precum trimiterea unui mesaj sau căutarea unei cafenele pe traseu.
Android Auto poate porni automat când te urci în mașină
Dacă folosești Android Auto la fiecare drum, pornirea automată poate elimina un pas pe care altfel trebuie să-l repeți de fiecare dată. După conectarea telefonului la mașină, Android Auto poate apărea automat pe ecranul sistemului multimedia.
Opțiunea poate fi activată din setările Android Auto, prin funcția „Start Android Auto automatically”. Pentru cine face mai multe drumuri scurte într-o singură zi, diferența poate fi destul de practică. Nu mai trebuie să verifici dacă platforma s-a conectat sau să pornești manual interfața înainte de fiecare deplasare. După conectare, poți trece direct la navigație, muzică sau celelalte funcții disponibile în mașină, scrie How to Geek.
Muzica poate începe singură după conectare
Pentru mulți șoferi, navigația și muzica sunt primele două lucruri deschise în Android Auto. Dacă pornești aproape întotdeauna același serviciu audio, nu are prea mult sens să deschizi aplicația și să apeși butonul de redare de fiecare dată când pleci.
Android Auto are o opțiune prin care muzica poate porni automat după conectarea telefonului. Funcția poate relua redarea de unde ai rămas, astfel încât să nu mai fie nevoie să cauți manual melodia sau podcastul pe care îl ascultai.
Este o modificare mică, dar poate fi comodă mai ales atunci când faci drumuri scurte și nu vrei să pierzi timp cu meniurile sistemului multimedia.
Quick Controls păstrează comenzile importante la îndemână
Android Auto poate afișa comenzi rapide chiar și atunci când folosești o altă aplicație pe tot ecranul. Funcția „Show quick controls for apps” permite păstrarea unor controale utile în bara de activități, astfel încât să nu fie nevoie să părăsești aplicația pe care o ai deschisă.
De exemplu, dacă folosești Waze pentru navigație și vrei să pui pauză unui podcast, poți accesa controlul audio fără să închizi harta și să schimbi ecranul. Android Auto gestionează automat aplicațiile pentru care afișează aceste comenzi, fără să fie necesară selectarea lor individuală.
Pentru a activa funcția, trebuie să intri în setările Android Auto și să activezi „Show quick controls for apps”. După aceea, comenzile disponibile apar în bara de activități atunci când folosești o aplicație în modul full-screen.
Gemini poate trimite mesaje și căuta locuri pe traseu
Una dintre funcțiile mai interesante este integrarea Gemini în Android Auto. Dacă Gemini este setat drept asistent digital pe telefon, acesta poate fi folosit și în mașină pentru o serie de sarcini care altfel ar presupune interacțiunea directă cu telefonul.
Poți, de exemplu, să-i ceri să trimită un mesaj, să verifice traficul de pe traseu sau să găsească o cafenea în apropiere. Pentru un mesaj simplu, comanda poate fi formulată natural, precum „Hei, Gemini, trimite-i soțului meu un mesaj că ajung acasă în următoarele 20 de minute”.
În acest caz, mesajul este dictat prin comandă vocală, fără să fie nevoie să cauți conversația sau să pui mâna pe telefon în timp ce conduci. Gemini poate fi folosit și pentru alte solicitări, în funcție de funcțiile disponibile în Android Auto și de aplicațiile conectate.
Integrarea are un avantaj important în timpul condusului: telefonul poate rămâne deoparte, iar interacțiunea se face prin voce. Pentru cei care folosesc frecvent Android Auto, combinația dintre comenzile automate, controalele rapide și Gemini poate transforma sistemul multimedia al mașinii într-un instrument mult mai practic pentru drumurile de zi cu zi.