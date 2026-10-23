Patru luni de căutări și doar câteva interviuri. Situația unui tânăr fără diplomă de liceu care încearcă să se angajeze: „Ce pot să mai fac?”

A reușit inițial să găsească două locuri de muncă. Primul a fost într-un bar, unde susține că a lucrat aproximativ trei săptămâni fără contract și a fost ulterior concediat din cauza lipsei de experiență. Apoi a lucrat aproximativ nouă luni în relații cu clienții pentru o platformă de pariuri sportive.

În perioada respectivă și-a plătit singur chiria și facturile. După ce a demisionat însă, lucrurile s-au complicat.

„Nu am crezut că voi ajunge, după patru luni de căutări, să am doar câteva interviuri, oameni care îmi uită numărul de telefon după ce îmi confirmă că mă vor suna și foarte multe anunțuri și companii de la care nu primesc niciun răspuns”, povestește tânărul.

„Experiență nu pot căpăta, iar școala nu o pot termina fără stabilitate”

Cea mai mare problemă este cercul în care spune că a ajuns: are nevoie de experiență pentru un serviciu mai bun, dar nu poate acumula experiență fără să fie angajat. În același timp, ar vrea să-și continue studiile, însă are nevoie de un venit pentru a se întreține.

„Experiență nu pot căpăta, școala nu o pot termina fără o viață stabilă și un salariu”, explică acesta.

Unii utilizatori i-au atras atenția că situația nu este dificilă doar pentru cei fără calificări.

„Sunt sute de oameni fără locuri de muncă în țară, chiar și cu experiență sau facultate. Aplici la sute de companii și nu primești niciun răspuns”, i-a scris o persoană.

Terminarea liceului și o calificare pot schimba situația

Dincolo de comentariile pesimiste, unul dintre cele mai concrete sfaturi primite a fost să nu abandoneze educația.

„Eu, dacă aș fi în locul tău, aș căuta să fac o calificare care să ți se potrivească: de la stivuitorist la electrician, mecanic, sudor sau instalator. Și, foarte important, liceul la seral, ca să ai cele 12 clase terminate”, i-a recomandat un utilizator.

Pentru un tânăr aflat într-o astfel de situație, înscrierea la AJOFM poate fi un prim pas, dar nu trebuie să fie singurul. Agențiile pentru ocuparea forței de muncă pot intermedia joburi și pot avea programe de formare profesională. În paralel, este important ca tânărul să urmărească direct companiile care angajează persoane fără experiență și să aplice inclusiv pentru poziții entry-level.

Calificarea trebuie însă aleasă după cererea reală din orașul în care locuiește. Înainte de înscrierea la un curs, merită verificat câte anunțuri există pentru meseria respectivă și ce salarii sunt oferite.