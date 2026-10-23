Patru luni de căutări și doar câteva interviuri. Situația unui tânăr fără diplomă de liceu care încearcă să se angajeze: „Ce pot să mai fac?”
Un tânăr de 18 ani care s-a întors singur în România povestește că încearcă de patru luni să-și găsească un loc de muncă, dar a ajuns doar la câteva interviuri. Situația descrisă de el pe Reddit a pornit o discuție despre una dintre cele mai dificile probleme cu care se confruntă tinerii aflați la început de drum: angajatorii cer experiență, însă fără primul loc de muncă este aproape imposibil să o dobândești.
S-a întors singur în România și a reușit inițial să se întrețină
Tânărul povestește că părinții săi sunt stabiliți în străinătate de mai bine de opt ani. El a locuit o perioadă în România, iar după clasa a X-a s-a mutat alături de familie în străinătate. Problemele de integrare și relația dificilă cu părinții l-au determinat însă să revină singur în țară după împlinirea vârstei de 18 ani.
A reușit inițial să găsească două locuri de muncă. Primul a fost într-un bar, unde susține că a lucrat aproximativ trei săptămâni fără contract și a fost ulterior concediat din cauza lipsei de experiență. Apoi a lucrat aproximativ nouă luni în relații cu clienții pentru o platformă de pariuri sportive.
În perioada respectivă și-a plătit singur chiria și facturile. După ce a demisionat însă, lucrurile s-au complicat.
„Nu am crezut că voi ajunge, după patru luni de căutări, să am doar câteva interviuri, oameni care îmi uită numărul de telefon după ce îmi confirmă că mă vor suna și foarte multe anunțuri și companii de la care nu primesc niciun răspuns”, povestește tânărul.
„Experiență nu pot căpăta, iar școala nu o pot termina fără stabilitate”
Cea mai mare problemă este cercul în care spune că a ajuns: are nevoie de experiență pentru un serviciu mai bun, dar nu poate acumula experiență fără să fie angajat. În același timp, ar vrea să-și continue studiile, însă are nevoie de un venit pentru a se întreține.
„Experiență nu pot căpăta, școala nu o pot termina fără o viață stabilă și un salariu”, explică acesta.
Unii utilizatori i-au atras atenția că situația nu este dificilă doar pentru cei fără calificări.
„Sunt sute de oameni fără locuri de muncă în țară, chiar și cu experiență sau facultate. Aplici la sute de companii și nu primești niciun răspuns”, i-a scris o persoană.
Terminarea liceului și o calificare pot schimba situația
Dincolo de comentariile pesimiste, unul dintre cele mai concrete sfaturi primite a fost să nu abandoneze educația.
„Eu, dacă aș fi în locul tău, aș căuta să fac o calificare care să ți se potrivească: de la stivuitorist la electrician, mecanic, sudor sau instalator. Și, foarte important, liceul la seral, ca să ai cele 12 clase terminate”, i-a recomandat un utilizator.
Pentru un tânăr aflat într-o astfel de situație, înscrierea la AJOFM poate fi un prim pas, dar nu trebuie să fie singurul. Agențiile pentru ocuparea forței de muncă pot intermedia joburi și pot avea programe de formare profesională. În paralel, este important ca tânărul să urmărească direct companiile care angajează persoane fără experiență și să aplice inclusiv pentru poziții entry-level.
Calificarea trebuie însă aleasă după cererea reală din orașul în care locuiește. Înainte de înscrierea la un curs, merită verificat câte anunțuri există pentru meseria respectivă și ce salarii sunt oferite.
Un job temporar poate asigura venitul până apare o oportunitate mai bună
Alți utilizatori au propus variante care pot aduce bani mai repede, fără să devină neapărat o alegere profesională definitivă. Unul dintre ei a recomandat livrările de mâncare:
„Poți începe cu asta până îți găsești ceva care să îți placă. Este puțină muncă fizică, dar eu cred că este un început decent. Merge și dacă ai bicicletă, iar acolo costul combustibilului este zero.”
O altă persoană a venit cu o strategie asemănătoare:
„Înscrie-te la seral și termină liceul în România. În paralel, fă joburi mici, de la plimbat câini și livrări până la locuri de muncă part-time.”
Pentru cineva de numai 18 ani, soluția realistă poate fi, așadar, împărțirea problemei în două. Pe termen scurt, prioritatea este găsirea unei surse legale și stabile de venit, chiar dacă primul job nu este cel dorit. Pe termen mediu, terminarea liceului și dobândirea unei calificări pot deschide accesul la mult mai multe locuri de muncă.
Important este și ca disperarea de a găsi rapid un venit să nu împingă un tânăr spre munca fără contract sau spre oferte neclare. Primul serviciu nu trebuie să fie locul în care rămâne ani întregi, ci poate reprezenta doar etapa care îi oferă venitul și timpul necesare pentru a-și termina studiile și a obține o calificare cu care să poată negocia, ulterior, de pe o poziție mai bună.