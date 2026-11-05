Cât valorează salariul minim în România și Bulgaria. Diferențele dintre banii încasați și costul vieții
Bulgaria a decis majorarea salariului minim la 660 de euro brut de la 1 ianuarie 2027, în timp ce România încă analizează mai multe variante pentru anul viitor. Deși salariul minim brut este mai mare în România, diferențele dintre taxele aplicate și prețurile produselor de bază pot schimba semnificativ situația angajaților din cele două țări.
Salariul minim din Bulgaria crește la 660 de euro
Guvernul bulgar a aprobat majorarea salariului minim de la 620,20 euro la 660 de euro, ceea ce reprezintă o creștere de 6,4%. Decizia, publicată în Monitorul Oficial la 3 noiembrie, va aduce venituri mai mari pentru aproximativ 462.000 de angajați.
Salariul minim orar va ajunge la 3,98 euro, iar după plata contribuțiilor și a impozitului, un angajat ar urma să primească aproximativ 512 euro net, potrivit calculelor Confederației Muncii „Podkrepa”. Ministrul bulgar al Muncii, Natalia Efremova, a explicat că majorarea depășește inflația anuală de 5,7%.
„Propunerea ține cont de funcția socială și economică a salariului minim și este adaptată posibilităților bugetului de stat”, a declarat aceasta.
Sindicatele au cerut însă un salariu minim de 690 de euro, considerând că suma aprobată nu asigură un nivel de trai decent.
Cât câștigă românii față de bulgari
În România, salariul minim brut este de 4.325 de lei, echivalentul a aproximativ 850 de euro, în funcție de cursul valutar. După reținerea taxelor și aplicarea facilității fiscale de 200 de lei, angajații primesc aproximativ 2.699 de lei net, adică în jur de 530 de euro.
Prin comparație, salariul minim net estimat pentru Bulgaria în 2027 este de 512 euro. Diferența este, așadar, de numai aproximativ 18 euro lunar în favoarea angajaților români, deși diferența dintre salariile brute este mult mai mare.
Comparația are însă o limitare importantă: salariul românesc este cel din 2026, în timp ce suma bulgară va intra în vigoare în 2027.
Ce pot cumpăra românii și bulgarii cu salariul minim
Pentru angajați, suma rămasă după taxe contează mai mult decât salariul brut. La fel de importante sunt însă prețurile alimentelor, utilităților și locuințelor.
Un român care câștigă 2.699 de lei net trebuie să acopere din această sumă cheltuielile pentru mâncare, transport, facturi și, eventual, chirie. Un bulgar plătit cu salariul minim va avea la dispoziție aproximativ 512 euro pentru aceleași nevoi. De exemplu, dacă un coș de cumpărături ar costa 50 de euro în ambele țări, un român ar putea cumpăra aproximativ 10,6 coșuri, iar un bulgar 10,2. Acesta este însă un calcul pur ilustrativ, nu o comparație a prețurilor reale.
În practică, diferențele dintre prețurile alimentelor, energiei și serviciilor pot modifica rezultatul. De aceea, salariul minim mai mare nu garantează automat și o putere de cumpărare superioară.
Datele Eurostat pentru 2025 arată că Bulgaria avea un nivel general al prețurilor de 63% din media Uniunii Europene, față de 65% în România. În schimb, România avea cele mai mici prețuri din UE la alimente și băuturi nealcoolice, situate la 80% din media europeană. Prin urmare, bulgarii beneficiau de prețuri generale ușor mai mici, dar românii aveau un avantaj la cumpărăturile alimentare.
Ce salariu minim ar putea avea românii în 2027
În România, Ministerul Muncii analizează trei scenarii pentru anul viitor: 4.593 de lei, 4.884 de lei sau 5.079 de lei brut. Este important de precizat faptul că niciuna dintre variante nu a fost aprobată. Blocul Național Sindical propune un salariu minim de 4.652 de lei, pentru recuperarea pierderilor provocate de inflație.
„Noi am spus, ca propunere de lucru, formula de recuperare a pierderii în urma înghețării din primele șase luni din 2026: 4.652 de lei”, a explicat Radu Soviani, expert BNS.
De cealaltă parte, patronatele solicită menținerea salariului minim la 4.325 de lei, avertizând că majorarea costurilor salariale ar putea afecta companiile.
„O creștere a salariului minim pe economie va însemna o adâncire, de fapt, a crizei”, a declarat Florin Jianu, președintele IMM România.
Ministrul Muncii, Florin Manole, a precizat că discuțiile vizează o eventuală majorare într-un interval de 12 luni, nu neapărat de la 1 ianuarie 2027. În plus, facilitatea fiscală de 200 de lei expiră la sfârșitul anului, dacă nu va fi prelungită. Astfel, chiar și în cazul unei majorări a salariului brut, creșterea efectivă a veniturilor angajaților ar putea fi mult mai mică.
Pentru românii plătiți cu salariul minim, decizia finală va conta nu doar prin suma stabilită de Guvern, ci mai ales prin banii care vor rămâne efectiv în buzunar după taxe și cheltuielile lunare.