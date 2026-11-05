Cât valorează salariul minim în România și Bulgaria. Diferențele dintre banii încasați și costul vieții

Salariul minim orar va ajunge la 3,98 euro, iar după plata contribuțiilor și a impozitului, un angajat ar urma să primească aproximativ 512 euro net, potrivit calculelor Confederației Muncii „Podkrepa”. Ministrul bulgar al Muncii, Natalia Efremova, a explicat că majorarea depășește inflația anuală de 5,7%.

„Propunerea ține cont de funcția socială și economică a salariului minim și este adaptată posibilităților bugetului de stat”, a declarat aceasta.

Sindicatele au cerut însă un salariu minim de 690 de euro, considerând că suma aprobată nu asigură un nivel de trai decent.

Cât câștigă românii față de bulgari

În România, salariul minim brut este de 4.325 de lei, echivalentul a aproximativ 850 de euro, în funcție de cursul valutar. După reținerea taxelor și aplicarea facilității fiscale de 200 de lei, angajații primesc aproximativ 2.699 de lei net, adică în jur de 530 de euro.

Prin comparație, salariul minim net estimat pentru Bulgaria în 2027 este de 512 euro. Diferența este, așadar, de numai aproximativ 18 euro lunar în favoarea angajaților români, deși diferența dintre salariile brute este mult mai mare.

Comparația are însă o limitare importantă: salariul românesc este cel din 2026, în timp ce suma bulgară va intra în vigoare în 2027.

Ce pot cumpăra românii și bulgarii cu salariul minim

Pentru angajați, suma rămasă după taxe contează mai mult decât salariul brut. La fel de importante sunt însă prețurile alimentelor, utilităților și locuințelor.

Un român care câștigă 2.699 de lei net trebuie să acopere din această sumă cheltuielile pentru mâncare, transport, facturi și, eventual, chirie. Un bulgar plătit cu salariul minim va avea la dispoziție aproximativ 512 euro pentru aceleași nevoi. De exemplu, dacă un coș de cumpărături ar costa 50 de euro în ambele țări, un român ar putea cumpăra aproximativ 10,6 coșuri, iar un bulgar 10,2. Acesta este însă un calcul pur ilustrativ, nu o comparație a prețurilor reale.