Ce se întâmplă cu salariul minim de la 1 ianuarie 2027. Anunțul făcut de Florin Manole

„La 1 ianuarie 2027, salariul minim va fi cel care este acum în plată, 4.325 brut.” Valoarea menționată reprezintă salariul brut, înaintea reținerilor fiscale, nu suma încasată de angajat.

Nivelul actual a fost stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2026, cu aplicare de la 1 iulie 2026. Actul prevede un salariu de bază minim brut de 4.325 de lei lunar, fără sporuri și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru.

Menținerea acestui nivel la începutul anului nu închide discuția despre o creștere ulterioară. Ministrul a prezentat etapele consultărilor care vor preceda o nouă decizie.

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Negocierile vor porni de la datele Institutului de Statistică

Ministerul Muncii așteaptă indicatorii economici utilizați în formula de calcul. Ulterior, discuția va ajunge în Consiliul Național Tripartit, unde participă Guvernul, sindicatele și patronatele.

„Discuția despre salariul minim trebuie să înceapă în săptămânile următoare, când trebuie să vină la Ministerul Muncii informațiile de la Institutul de Statistică, informațiile agregate în formula de calcul conform legii, care să țină cont de productivitate, de toți indicatorii macroeconomici, după care vom merge în Consiliul Național Tripartit și, la masa dialogului cu sindicatele și patronatele, vom lua o decizie”, a declarat Florin Manole.

Pentru angajații remunerați la nivelul minim, reperul comunicat pentru 1 ianuarie rămâne, astfel, suma actuală. O eventuală modificare va urma consultărilor și stabilirii noii valori prin actul normativ corespunzător.

O nouă legislație pentru consumatorii vulnerabili

Ministrul a fost întrebat și despre sprijinul acordat persoanelor vulnerabile în fața cheltuielilor cu energia. Acesta a spus că este necesar un nou cadru legislativ pentru începutul anului 2027.