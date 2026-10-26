Ce se întâmplă cu salariul minim de la 1 ianuarie 2027. Anunțul făcut de Florin Manole
Salariul minim brut va rămâne la 4.325 de lei de la 1 ianuarie 2027, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole, sâmbătă, la Alba Iulia. Discuțiile despre o eventuală majorare vor începe în săptămânile următoare, după primirea datelor economice de la Institutul Național de Statistică. Ministrul a vorbit și despre pregătirea unei noi legislații pentru consumatorii vulnerabili, care să acopere perioada de după decembrie 2026.
Ce salariu minim a anunțat Florin Manole pentru începutul anului
Declarația despre salariul minim din 2027 a fost făcută în contextul întrebărilor privind veniturile angajaților la începutul anului viitor. Ministrul a indicat menținerea sumei aflate acum în plată.
„La 1 ianuarie 2027, salariul minim va fi cel care este acum în plată, 4.325 brut.” Valoarea menționată reprezintă salariul brut, înaintea reținerilor fiscale, nu suma încasată de angajat.
Nivelul actual a fost stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2026, cu aplicare de la 1 iulie 2026. Actul prevede un salariu de bază minim brut de 4.325 de lei lunar, fără sporuri și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru.
Menținerea acestui nivel la începutul anului nu închide discuția despre o creștere ulterioară. Ministrul a prezentat etapele consultărilor care vor preceda o nouă decizie.
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Negocierile vor porni de la datele Institutului de Statistică
Ministerul Muncii așteaptă indicatorii economici utilizați în formula de calcul. Ulterior, discuția va ajunge în Consiliul Național Tripartit, unde participă Guvernul, sindicatele și patronatele.
„Discuția despre salariul minim trebuie să înceapă în săptămânile următoare, când trebuie să vină la Ministerul Muncii informațiile de la Institutul de Statistică, informațiile agregate în formula de calcul conform legii, care să țină cont de productivitate, de toți indicatorii macroeconomici, după care vom merge în Consiliul Național Tripartit și, la masa dialogului cu sindicatele și patronatele, vom lua o decizie”, a declarat Florin Manole.
Pentru angajații remunerați la nivelul minim, reperul comunicat pentru 1 ianuarie rămâne, astfel, suma actuală. O eventuală modificare va urma consultărilor și stabilirii noii valori prin actul normativ corespunzător.
O nouă legislație pentru consumatorii vulnerabili
Ministrul a fost întrebat și despre sprijinul acordat persoanelor vulnerabile în fața cheltuielilor cu energia. Acesta a spus că este necesar un nou cadru legislativ pentru începutul anului 2027.
„În acest moment, legea în vigoare acoperă perioada de până la sfârșitul lunii decembrie, dar noi trebuie să avem pentru luna ianuarie o nouă legislație referitoare la consumatorul vulnerabil.”
Pregătirea acesteia este una dintre obligațiile invocate de ministru în relația cu Banca Mondială.
„Nu este doar o necesitate care rezultă din realitățile românești pe care le cunoaștem cu toții, dar este și o obligație pe care o avem față de Banca Mondială, care ne-a împrumutat cu 500 de milioane de euro la sfârșitul anului 2025, cu dobânzi preferențiale, cu anumite condiționalități. Una dintre ele era să facem o nouă legislație pe consumator vulnerabil.”
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Manole spune că pregătirea modificărilor este întârziată
Florin Manole a recunoscut întârzierea autorităților în pregătirea noilor reguli. Acesta a afirmat că nu a găsit la minister un proiect de modificare rămas de la fostul titular al portofoliului, Dragoș Pâslaru.
„Suntem foarte întârziați. Trebuie să recunoaștem asta și trebuie să vă spun că nu există un draft de modificare pe care să ni-l fi lăsat domnul Pâslaru, din păcate, dar vă spun că sigur ne vom mișca foarte repede, într-o lună, o lună și jumătate, astfel încât să respectăm termenele.”
Termenul indicat de ministru privește pregătirea cadrului pentru protejarea consumatorilor vulnerabili. Demersul se desfășoară în paralel cu discuțiile despre salariul minim și cu pregătirea deciziilor bugetare pentru anul următor.