Cât sunt, de fapt, pensiile din MAI în 2026. Datele care contrazic multe dintre percepțiile publice, cine câștigă cel mai mult
Subiectul pensiilor de serviciu revine constant în dezbaterea publică, mai ales în perioadele în care statul caută soluții pentru reducerea deficitului bugetar. De cele mai multe ori, discuțiile se concentrează pe pensiile foarte mari, însă o analiză arată că realitatea este mai nuanțată decât percepția generală.
Câți pensionari MAI există în România?
Datele analizate de Economica.net, pe baza informațiilor obținute de la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), arată că majoritatea beneficiarilor de pensii de serviciu din structurile MAI încasează sume situate între 3.000 și 9.000 de lei net pe lună, iar în luna aprilie 2026 existau 93.262 de beneficiari.
Practic, numărul acestora a crescut cu 3.352 de persoane față de octombrie 2025, potrivit datelor obținute de publicație de la Ministerul Afacerilor Interne.
În această statistică nu sunt incluși pensionarii proveniți din alte structuri precum MApN, SRI, SIE, STS, SPP sau Administrația Națională a Penitenciarelor, chiar dacă unele dintre aceste pensii sunt gestionate prin aceeași casă sectorială.
Unde se află cei mai mulți beneficiari
Analiza mai arată că cea mai numeroasă categorie este cea a pensionarilor care încasează între 5.001 și 7.000 de lei net pe lună. În această situație se află 35.488 de persoane, adică aproximativ 38% din totalul beneficiarilor.
Pe locul al doilea se află cei care primesc între 3.001 și 5.000 de lei net lunar. Aproape 29.500 de persoane se încadrează în această categorie, reprezentând circa 32% din total. Practic, doar aceste două categorii însumează aproximativ 70% dintre pensionarii MAI.
Dacă adăugăm și persoanele cu pensii între 7.001 și 9.000 de lei, rezultă că peste 85% dintre beneficiari au pensii nete cuprinse între 3.001 și 9.000 de lei.
Câți au pensii de peste 20.000 de lei
Una dintre informațiile care atrag atenția este legată de pensiile foarte mari. Astfel, doar 46 de persoane provenite din structurile MAI încasau în aprilie 2026 pensii nete care depășeau pragul de 20.001 lei. Raportat la totalul celor peste 93.000 de beneficiari, această categorie reprezintă o pondere foarte redusă.
Totodată, puțin peste o treime dintre pensionarii MAI, aproximativ 34.000 de persoane, aveau pensii nete de cel mult 5.000 de lei.
Cum se calculează pensia netă
Analiza explică și modul în care se ajunge de la pensia brută la suma efectiv încasată de beneficiar. Începând cu modificările aduse prin Legea 141/2025, se reține contribuția la sănătate (CASS) de 10% pentru partea din pensie care depășește pragul de 3.000 de lei.
Ulterior se aplică și impozitul pe venit pentru partea impozabilă. Casa de Pensii Sectorială a MAI a oferit un exemplu concret. Astfel, pentru o pensie brută de 6.519 lei, după reținerea CASS și a impozitului, beneficiarul ajunge la o pensie netă de aproximativ 5.850 de lei.
Acest calcul este realizat conform legislației aflate în vigoare și se aplică tuturor pensiilor de serviciu militare care intră sub incidența acestor prevederi.
De ce subiectul rămâne controversat
Pensiile de serviciu continuă să genereze controverse deoarece sunt plătite din bugetul de stat și sunt stabilite după reguli diferite față de pensiile calculate exclusiv pe baza contributivității.
Pe de altă parte, reprezentanții sistemului subliniază că personalul MAI aflat în activitate contribuie cu aceeași cotă individuală de 25% către bugetul statului, contribuție reglementată atât de Legea 223/2015, cât și de Codul fiscal.
Cu alte cuvinte, datele arată însă că imaginea de ansamblu este mai complexă decât discuțiile care se concentrează exclusiv pe pensiile foarte mari. În realitate, majoritatea pensionarilor proveniți din structurile MAI încasează venituri nete situate între 3.000 și 9.000 de lei pe lună, în timp ce numărul celor care beneficiază de pensii de peste 20.000 de lei rămâne unul redus raportat la totalul sistemului.