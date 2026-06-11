Cât sunt, de fapt, pensiile din MAI în 2026. Datele care contrazic multe dintre percepțiile publice, cine câștigă cel mai mult

Practic, numărul acestora a crescut cu 3.352 de persoane față de octombrie 2025, potrivit datelor obținute de publicație de la Ministerul Afacerilor Interne.

În această statistică nu sunt incluși pensionarii proveniți din alte structuri precum MApN, SRI, SIE, STS, SPP sau Administrația Națională a Penitenciarelor, chiar dacă unele dintre aceste pensii sunt gestionate prin aceeași casă sectorială.

Unde se află cei mai mulți beneficiari

Analiza mai arată că cea mai numeroasă categorie este cea a pensionarilor care încasează între 5.001 și 7.000 de lei net pe lună. În această situație se află 35.488 de persoane, adică aproximativ 38% din totalul beneficiarilor.

Pe locul al doilea se află cei care primesc între 3.001 și 5.000 de lei net lunar. Aproape 29.500 de persoane se încadrează în această categorie, reprezentând circa 32% din total. Practic, doar aceste două categorii însumează aproximativ 70% dintre pensionarii MAI.

Dacă adăugăm și persoanele cu pensii între 7.001 și 9.000 de lei, rezultă că peste 85% dintre beneficiari au pensii nete cuprinse între 3.001 și 9.000 de lei.

Câți au pensii de peste 20.000 de lei

Una dintre informațiile care atrag atenția este legată de pensiile foarte mari. Astfel, doar 46 de persoane provenite din structurile MAI încasau în aprilie 2026 pensii nete care depășeau pragul de 20.001 lei. Raportat la totalul celor peste 93.000 de beneficiari, această categorie reprezintă o pondere foarte redusă.

Totodată, puțin peste o treime dintre pensionarii MAI, aproximativ 34.000 de persoane, aveau pensii nete de cel mult 5.000 de lei.