Cât costă un plin după ultima ieftinire a carburanților. Prețurile din București, Cluj, Iași și Constanța

Cea mai ieftină benzină standard din Capitală se găsește la stațiile Rompetrol, unde litrul costă 8,88 lei, cu 20 de bani mai puțin decât în ziua precedentă, când prețul era de 9,08 lei. La Petrom, benzina se vinde cu 9,12 lei pe litru, în scădere cu 10 bani față de ziua anterioară. În schimb, OMV și Socar au menținut prețul de 9,28 lei pe litru.

Lukoil continuă să afișeze unul dintre cele mai ridicate prețuri pentru benzina standard, respectiv 9,68 lei pe litru. În cazul motorinei, cea mai mică valoare este tot la Rompetrol, unde litrul costă 8,99 lei, cu 10 bani mai puțin decât miercuri.

Unde se găsește cea mai ieftină benzină din România

Deși în marile orașe prețurile au coborât sub pragul de 9 lei pe litru, există stații unde șoferii pot alimenta și mai ieftin. Cea mai mică valoare pentru benzina standard este de 8,63 lei pe litru și este afișată la o stație RST din Târgoviște, județul Dâmbovița. Comparativ cu ziua precedentă, prețul a scăzut cu 27 de bani pe litru.

Tot la 8,63 lei pe litru poate fi cumpărată și cea mai ieftină motorină standard din țară, la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

După scumpirile din primăvară, șoferii văd primele reduceri consistente

Scăderea din ultimele zile vine după o perioadă în care carburanții s-au aflat pe un trend ascendent. Datele Eurostat publicate recent arată că România s-a numărat printre statele europene cu cele mai mari creșteri ale prețurilor la combustibili în luna martie comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Pentru șoferi, reducerea actuală înseamnă economii vizibile la fiecare alimentare. De exemplu, în cazul unui rezervor de 50 de litri, ieftinirea de 20 de bani pe litru la benzină se traduce într-o economie de aproximativ 10 lei la un singur plin.

Rămâne de văzut dacă tendința de scădere se va menține și în perioada următoare sau dacă evoluțiile de pe piețele internaționale ale petrolului vor aduce noi modificări ale prețurilor la pompă.