Cât costă un plin după ultima ieftinire a carburanților. Prețurile din București, Cluj, Iași și Constanța
Șoferii au primit o veste bună la pompe joi, 11 iunie 2026, după ce prețurile carburanților au continuat să scadă pentru a doua zi consecutiv. Benzina standard a coborât sub pragul de 9 lei pe litru și a devenit din nou mai ieftină decât motorina, după câteva săptămâni în care situația a fost inversă, iar diferențele dintre cele două tipuri de carburant au ajuns chiar și la 50 de bani pe litru. Datele centralizate de platforma peco-online.ro arată că benzina s-a ieftinit cu până la 20 de bani pe litru față de ziua precedentă, în timp ce motorina a pierdut până la 10 bani pe litru.
Cât costă benzina și motorina în marile orașe
În București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, șoferii găsesc aceleași prețuri minime pentru carburanți. De exemplu, benzina standard poate fi cumpărată de la 8,88 lei pe litru, în timp ce motorina standard pornește de la 8,99 lei pe litru.
Cea mai ieftină benzină standard din Capitală se găsește la stațiile Rompetrol, unde litrul costă 8,88 lei, cu 20 de bani mai puțin decât în ziua precedentă, când prețul era de 9,08 lei. La Petrom, benzina se vinde cu 9,12 lei pe litru, în scădere cu 10 bani față de ziua anterioară. În schimb, OMV și Socar au menținut prețul de 9,28 lei pe litru.
Lukoil continuă să afișeze unul dintre cele mai ridicate prețuri pentru benzina standard, respectiv 9,68 lei pe litru. În cazul motorinei, cea mai mică valoare este tot la Rompetrol, unde litrul costă 8,99 lei, cu 10 bani mai puțin decât miercuri.
Unde se găsește cea mai ieftină benzină din România
Deși în marile orașe prețurile au coborât sub pragul de 9 lei pe litru, există stații unde șoferii pot alimenta și mai ieftin. Cea mai mică valoare pentru benzina standard este de 8,63 lei pe litru și este afișată la o stație RST din Târgoviște, județul Dâmbovița. Comparativ cu ziua precedentă, prețul a scăzut cu 27 de bani pe litru.
Tot la 8,63 lei pe litru poate fi cumpărată și cea mai ieftină motorină standard din țară, la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.
După scumpirile din primăvară, șoferii văd primele reduceri consistente
Scăderea din ultimele zile vine după o perioadă în care carburanții s-au aflat pe un trend ascendent. Datele Eurostat publicate recent arată că România s-a numărat printre statele europene cu cele mai mari creșteri ale prețurilor la combustibili în luna martie comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
Pentru șoferi, reducerea actuală înseamnă economii vizibile la fiecare alimentare. De exemplu, în cazul unui rezervor de 50 de litri, ieftinirea de 20 de bani pe litru la benzină se traduce într-o economie de aproximativ 10 lei la un singur plin.
Rămâne de văzut dacă tendința de scădere se va menține și în perioada următoare sau dacă evoluțiile de pe piețele internaționale ale petrolului vor aduce noi modificări ale prețurilor la pompă.
Cât costă acum un plin de benzină sau motorină
Pentru șoferi, cea mai importantă întrebare este cât plătesc efectiv atunci când ajung la pompă. La prețurile minime afișate joi, 11 iunie 2026, un plin este mai ieftin decât în urmă cu doar câteva zile.
|Capacitate rezervor
|Benzină (8,88 lei/l)
|Motorină (8,99 lei/l)
|40 litri
|355,20 lei
|359,60 lei
|50 litri
|444 lei
|449,50 lei
|60 litri
|532,80 lei
|539,40 lei
Față de ziua precedentă, când benzina costa minimum 9,08 lei pe litru, un șofer cu un rezervor de 50 de litri economisește aproximativ 10 lei la un singur plin. În cazul celor care alimentează frecvent sau conduc vehicule cu rezervoare mai mari, diferența devine și mai vizibilă pe parcursul unei luni.
Astfel, un plin de benzină pentru o mașină cu rezervor de 50 de litri costă acum aproximativ 444 de lei, în timp ce pentru motorină costul ajunge la circa 450 de lei, la cele mai mici prețuri disponibile în București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Constanța.