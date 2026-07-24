Cum economisești bani la plata carburantului în drum spre Grecia sau Bulgaria. Trucurile simple care salvează sute de lei
Pentru mulți români care aleg să meargă cu mașina în Grecia sau Bulgaria, carburantul reprezintă una dintre cele mai importante cheltuieli ale vacanței. Un drum dus-întors până în nordul Greciei poate depăși 2.000 de kilometri, iar dacă destinația este insula Thassos, Halkidiki sau chiar Lefkada, costurile cresc și mai mult. Totuși, câteva decizii luate înainte de plecare și pe parcursul traseului pot reduce factura finală cu câteva sute de lei, fără să fie nevoie să conduci mai încet sau să renunți la confort.
Fă plinul în România, dar alege cu atenție locul
Prima regulă este să nu alimentezi la întâmplare înainte de plecare. Diferențele dintre benzinării pot ajunge și la 30-40 de bani pe litru, ceea ce înseamnă că la un rezervor de 50 de litri poți economisi până la 20 de lei doar alegând stația potrivită.
Dacă pleci spre Grecia prin Giurgiu sau spre Bulgaria prin Vama Veche, este recomandat să verifici prețurile în aplicații precum Monitorul Prețurilor la Carburanți sau Waze, deoarece benzinăriile aflate foarte aproape de ieșirea din țară au uneori prețuri mai ridicate decât cele din orașele învecinate.
Nu alimenta imediat după ce ai trecut granița
Mulți șoferi au impresia că vor găsi imediat combustibil mai ieftin în Bulgaria, însă nu întotdeauna este adevărat. În zonele de frontieră și pe autostrăzile foarte circulate, prețurile sunt adesea mai mari decât în localitățile aflate la câțiva kilometri distanță.
Dacă rezervorul îți permite, merită să mai conduci câteva zeci de kilometri și să alimentezi într-un oraș mai mare, unde concurența dintre benzinării este mai ridicată și diferențele de preț pot deveni semnificative.
O greșeală frecventă apare atunci când plătești cu cardul în Bulgaria sau Grecia și terminalul întreabă dacă dorești plata în lei sau în moneda locală. Mulți aleg varianta în lei, crezând că este mai simplă, însă aceasta activează conversia valutară realizată de comerciant, cunoscută drept Dynamic Currency Conversion (DCC), care folosește de regulă un curs mai slab decât cel al băncii emitente a cardului.
De exemplu, pentru o alimentare de 100 de euro, diferența poate ajunge la 20-30 de lei, iar dacă faci mai multe plăți pe parcursul concediului, suma pierdută crește considerabil.
Evită alimentările foarte mici
O altă greșeală este alimentarea cu sume reduse la fiecare oprire. În afară de timpul pierdut, există situații în care unele bănci aplică un comision minim pentru tranzacțiile externe, ceea ce poate face ca mai multe plăți mici să fie mai costisitoare decât una singură. Este mai eficient să alimentezi aproape de plin atunci când găsești un preț avantajos și să reduci numărul opririlor.
De asemenea, puțini șoferi realizează că o presiune incorectă în anvelope poate crește consumul de combustibil cu până la 3-5%. La un traseu de peste 2.000 de kilometri, diferența poate însemna câțiva litri de carburant consumați inutil.
Același lucru este valabil și pentru portbagajul de plafon. Dacă nu este folosit, este recomandat să fie demontat înainte de plecare, deoarece mărește rezistența la înaintare și poate crește consumul chiar și cu 10%.
Viteza constantă înseamnă bani economisiți
Pe autostradă, diferența dintre o viteză de 130 km/h și una de 110-115 km/h poate reduce consumul cu aproximativ un litru la 100 de kilometri, în funcție de modelul mașinii.
La un drum dus-întors spre Halkidiki sau Thassos, această diferență poate însemna economisirea a peste 20 de litri de carburant, adică aproximativ 180-220 de lei la prețurile actuale. În plus, folosirea pilotului automat acolo unde este posibil ajută la menținerea unei viteze constante și elimină accelerațiile inutile, care cresc consumul.
Alege traseul, nu doar distanța
Cel mai scurt drum nu este întotdeauna și cel mai ieftin. Uneori, un traseu cu câțiva kilometri în plus, dar cu trafic fluent și mai puține opriri, poate reduce consumul de carburant și timpul petrecut la volan.
Aplicațiile de navigație actualizează în timp real informațiile despre trafic și pot evita zonele aglomerate, unde consumul crește din cauza mersului în coloană.
Altfel spus, dacă aduni toate aceste măsuri – alegerea atentă a benzinăriei, plata corectă cu cardul, verificarea presiunii în anvelope, evitarea accesoriilor inutile și menținerea unei viteze constante – economia totală poate depăși 300 de lei într-o singură vacanță.
Suma poate părea modestă la început, însă este suficientă pentru o noapte de cazare într-o pensiune, pentru câteva mese în concediu sau pentru combustibilul necesar excursiilor pe care le vei face odată ajuns la destinație.