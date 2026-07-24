Cum economisești bani la plata carburantului în drum spre Grecia sau Bulgaria. Trucurile simple care salvează sute de lei

Dacă pleci spre Grecia prin Giurgiu sau spre Bulgaria prin Vama Veche, este recomandat să verifici prețurile în aplicații precum Monitorul Prețurilor la Carburanți sau Waze, deoarece benzinăriile aflate foarte aproape de ieșirea din țară au uneori prețuri mai ridicate decât cele din orașele învecinate.

Nu alimenta imediat după ce ai trecut granița

Mulți șoferi au impresia că vor găsi imediat combustibil mai ieftin în Bulgaria, însă nu întotdeauna este adevărat. În zonele de frontieră și pe autostrăzile foarte circulate, prețurile sunt adesea mai mari decât în localitățile aflate la câțiva kilometri distanță.

Dacă rezervorul îți permite, merită să mai conduci câteva zeci de kilometri și să alimentezi într-un oraș mai mare, unde concurența dintre benzinării este mai ridicată și diferențele de preț pot deveni semnificative.

O greșeală frecventă apare atunci când plătești cu cardul în Bulgaria sau Grecia și terminalul întreabă dacă dorești plata în lei sau în moneda locală. Mulți aleg varianta în lei, crezând că este mai simplă, însă aceasta activează conversia valutară realizată de comerciant, cunoscută drept Dynamic Currency Conversion (DCC), care folosește de regulă un curs mai slab decât cel al băncii emitente a cardului.

De exemplu, pentru o alimentare de 100 de euro, diferența poate ajunge la 20-30 de lei, iar dacă faci mai multe plăți pe parcursul concediului, suma pierdută crește considerabil.

Evită alimentările foarte mici

O altă greșeală este alimentarea cu sume reduse la fiecare oprire. În afară de timpul pierdut, există situații în care unele bănci aplică un comision minim pentru tranzacțiile externe, ceea ce poate face ca mai multe plăți mici să fie mai costisitoare decât una singură. Este mai eficient să alimentezi aproape de plin atunci când găsești un preț avantajos și să reduci numărul opririlor.

De asemenea, puțini șoferi realizează că o presiune incorectă în anvelope poate crește consumul de combustibil cu până la 3-5%. La un traseu de peste 2.000 de kilometri, diferența poate însemna câțiva litri de carburant consumați inutil.