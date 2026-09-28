Unde se pierde cel mai mult căldura într-un apartament. Locurile pe care să le verifici înainte să mărești temperatura centralei

Verifică separat îmbinarea dintre toc și perete. O fereastră poate avea geam termoizolant și totuși să permită intrarea aerului pe lângă ramă. Dacă observi o problemă la închidere, cere verificarea feroneriei înainte de a încerca reglaje fără instrucțiunile producătorului.

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Oprește doar infiltrațiile nedorite. Grilele de aerisire și alte deschideri prevăzute pentru ventilație au un rol în evacuarea umezelii și în funcționarea sigură a unor aparate. Astuparea lor poate crea alte probleme în locuință.

Pereții exteriori, tavanul și pardoseala depind de poziția apartamentului

Un apartament de colț are mai mulți pereți expuși la frig decât unul aflat între locuințe încălzite. La ultimul etaj contează și izolația terasei sau a acoperișului. La parter, pardoseala poate fi o sursă de disconfort dacă sub locuință se află un subsol ori un alt spațiu neîncălzit.

Observă dacă anumite încăperi sunt constant mai reci decât restul apartamentului, deși sunt încălzite în mod asemănător. Notează unde apare diferența, mai ales lângă pereții exteriori sau la nivelul tavanului și al podelei. Aceste indicii pot orienta o verificare a izolației, dar nu arată singure câtă energie se pierde prin fiecare suprafață.

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Ce mai verifici înainte să ridici temperatura

Dacă nu găsești curenți de aer, uită-te și la felul în care ajunge căldura în cameră. Un calorifer acoperit de perdele lungi sau blocat de mobilier poate încălzi mai greu spațiul în care stai. Aceasta este o problemă de distribuire a căldurii în cameră, diferită de pierderea ei prin anvelopa clădirii.