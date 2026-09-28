Unde se pierde cel mai mult căldura într-un apartament. Locurile pe care să le verifici înainte să mărești temperatura centralei
Dacă într-un apartament este frig deși centrala funcționează, primul pas este să verifici pe unde iese căldura sau intră aerul rece. Pereții exteriori, ferestrele, ușile și, în funcție de etaj, tavanul ori pardoseala pot avea un rol important. Nu există însă un loc care să fie principala sursă a pierderilor în toate apartamentele. Contează poziția locuinței în bloc, izolația clădirii și starea tâmplăriei.
Ferestrele și ușile sunt primele locuri în care poți căuta curenți de aer
Începe cu ferestrele și cu ușa de la intrare sau cea de la balcon. Când afară bate vântul, apropie mâna de marginile lor și verifică dacă simți aer în mișcare. Uită-te și după rosturi vizibile, garnituri deteriorate sau zone în care fereastra nu se închide bine.
Verifică separat îmbinarea dintre toc și perete. O fereastră poate avea geam termoizolant și totuși să permită intrarea aerului pe lângă ramă. Dacă observi o problemă la închidere, cere verificarea feroneriei înainte de a încerca reglaje fără instrucțiunile producătorului.
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Oprește doar infiltrațiile nedorite. Grilele de aerisire și alte deschideri prevăzute pentru ventilație au un rol în evacuarea umezelii și în funcționarea sigură a unor aparate. Astuparea lor poate crea alte probleme în locuință.
Pereții exteriori, tavanul și pardoseala depind de poziția apartamentului
Un apartament de colț are mai mulți pereți expuși la frig decât unul aflat între locuințe încălzite. La ultimul etaj contează și izolația terasei sau a acoperișului. La parter, pardoseala poate fi o sursă de disconfort dacă sub locuință se află un subsol ori un alt spațiu neîncălzit.
Observă dacă anumite încăperi sunt constant mai reci decât restul apartamentului, deși sunt încălzite în mod asemănător. Notează unde apare diferența, mai ales lângă pereții exteriori sau la nivelul tavanului și al podelei. Aceste indicii pot orienta o verificare a izolației, dar nu arată singure câtă energie se pierde prin fiecare suprafață.
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Ce mai verifici înainte să ridici temperatura
Dacă nu găsești curenți de aer, uită-te și la felul în care ajunge căldura în cameră. Un calorifer acoperit de perdele lungi sau blocat de mobilier poate încălzi mai greu spațiul în care stai. Aceasta este o problemă de distribuire a căldurii în cameră, diferită de pierderea ei prin anvelopa clădirii.
Merită să parcurgi locuința cameră cu cameră și să începi cu problemele pe care le poți identifica direct. Pentru infiltrații la tâmplărie poate fi nevoie de repararea garniturilor ori a închiderii. Dacă disconfortul persistă lângă pereți, tavan sau pardoseală, o evaluare a izolației poate arăta ce intervenție are sens. Mărirea temperaturii centralei poate încălzi apartamentul pe moment, dar nu remediază locul prin care se pierde căldura.