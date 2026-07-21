Vin noi scumpiri la pompă. Experții avertizează asupra unei posibile crize a carburanților

Raportul arată că principala problemă nu mai este reprezentată de disponibilitatea țițeiului, ci de capacitatea de rafinare. În aceste condiții, presiunea asupra pieței produselor petroliere rafinate riscă să se intensifice, ceea ce poate influența și evoluția prețurilor la pompă.

Experții mai avertizează că situația ar putea deveni și mai complicată în momentul în care statele europene vor începe procesul de refacere a rezervelor strategice de combustibil, ceea ce ar putea genera o cerere suplimentară.

Claudiu Cazacu, analist XTB, explică modul în care această schimbare ar putea influența piața:

„Se va schimba impactul pe care îl au rezervele strategice. Cu alte cuvinte, nu doar că se va pune pauză la extragerea din rezerve, ci acestea vor trebui chiar reumplute la un moment dat. Petrolul va reacționa.”

Noile tensiuni din Orientul Mijlociu se reflectă deja în prețurile din benzinării

Creșterile sunt deja vizibile și în România. După weekend, tarifele afișate în stațiile de alimentare au urcat din nou, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

În București, un litru de motorină costă în prezent între 9,49 lei și 9,65 lei, în timp ce cel mai ieftin sortiment de benzină pornește de la 8,72 lei pe litru.

Potrivit informațiilor prezentate de Știrile PRO TV, evoluțiile de pe piețele internaționale explică doar o parte din aceste scumpiri. În contextul noilor tensiuni din Orientul Mijlociu, prețul petrolului a urcat din nou până aproape de 90 de dolari pe baril. Totuși, cea mai mare presiune vine din piața produselor rafinate.

Datele prezentate arată că, în cazul motorinei, prețul pe tonă este cu peste 30% mai mare față de începutul lunii iulie. În același timp, cotația benzinei a înregistrat o creștere de aproape 17%.