Vin noi scumpiri la pompă. Experții avertizează asupra unei posibile crize a carburanților
În timp ce șoferii din România observă deja noi majorări ale tarifelor afișate la pompă, analiștii atrag atenția că presiunea asupra pieței carburanților ar putea continua și în perioada următoare. Pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al evoluțiilor de pe piața produselor rafinate, experții avertizează că Europa riscă să se confrunte cu o criză a motorinei, iar nivelul stocurilor ar putea ajunge la un minim nemaiîntâlnit de mai bine de un deceniu.
Motorina, în centrul îngrijorărilor pentru piața europeană
Perspectivele pentru piața europeană a carburanților sunt tot mai îngrijorătoare, potrivit unei analize realizate de banca americană Morgan Stanley. Specialiștii estimează că stocurile de motorină din Europa vor continua să scadă și ar putea ajunge, spre finalul anului 2026, la aproximativ 299 de milioane de barili. Ar fi cel mai redus nivel înregistrat pentru acea perioadă a anului din 2015 încoace.
Raportul arată că principala problemă nu mai este reprezentată de disponibilitatea țițeiului, ci de capacitatea de rafinare. În aceste condiții, presiunea asupra pieței produselor petroliere rafinate riscă să se intensifice, ceea ce poate influența și evoluția prețurilor la pompă.
Experții mai avertizează că situația ar putea deveni și mai complicată în momentul în care statele europene vor începe procesul de refacere a rezervelor strategice de combustibil, ceea ce ar putea genera o cerere suplimentară.
Claudiu Cazacu, analist XTB, explică modul în care această schimbare ar putea influența piața:
„Se va schimba impactul pe care îl au rezervele strategice. Cu alte cuvinte, nu doar că se va pune pauză la extragerea din rezerve, ci acestea vor trebui chiar reumplute la un moment dat. Petrolul va reacționa.”
Noile tensiuni din Orientul Mijlociu se reflectă deja în prețurile din benzinării
Creșterile sunt deja vizibile și în România. După weekend, tarifele afișate în stațiile de alimentare au urcat din nou, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.
În București, un litru de motorină costă în prezent între 9,49 lei și 9,65 lei, în timp ce cel mai ieftin sortiment de benzină pornește de la 8,72 lei pe litru.
Potrivit informațiilor prezentate de Știrile PRO TV, evoluțiile de pe piețele internaționale explică doar o parte din aceste scumpiri. În contextul noilor tensiuni din Orientul Mijlociu, prețul petrolului a urcat din nou până aproape de 90 de dolari pe baril. Totuși, cea mai mare presiune vine din piața produselor rafinate.
Datele prezentate arată că, în cazul motorinei, prețul pe tonă este cu peste 30% mai mare față de începutul lunii iulie. În același timp, cotația benzinei a înregistrat o creștere de aproape 17%.
România produce suficientă benzină, dar depinde de importurile de motorină
Situația României diferă în funcție de tipul de carburant. În ceea ce privește rafinarea, țara dispune de două mari rafinării aflate în funcțiune, Petrobrazi și Petromidia, ceea ce oferă un avantaj comparativ față de alte state europene.
În schimb, Petrotel Lukoil nu și-a reluat activitatea, deși fostul ministru al Energiei anunțase anterior că rafinăria va reporni.
Pe segmentul motorinei, România continuă să depindă într-o măsură importantă de importuri. În prezent, aproximativ jumătate din necesarul intern este adus din afara țării.
La benzină, situația este diferită, deoarece producția internă depășește consumul, ceea ce reduce dependența de piețele externe pentru acest tip de carburant.
În contextul avertismentelor lansate de analiști privind reducerea stocurilor europene de motorină și al presiunii existente pe piața produselor rafinate, evoluția prețurilor la pompă rămâne atent urmărită atât de șoferi, cât și de specialiștii din domeniul energetic.