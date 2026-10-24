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Casa de Pensii a lansat aplicația care îți aduce informațiile despre pensie pe telefon. Cum funcționează MyCNPP

Casa de Pensii a lansat aplicația care îți aduce informațiile despre pensie pe telefon. Cum funcționează MyCNPP
MyCNPP - Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Playtech)
Andrei Simion
de Andrei Simion
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Românii care vor să știe câți ani de cotizare au înregistrați pentru pensie pot consulta aceste date de pe telefon. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pune la dispoziție MyCNPP, o aplicație gratuită pentru Android și iPhone, destinată atât persoanelor care încă lucrează, cât și pensionarilor.

Aplicația aduce pe mobil serviciile din Spațiul Privat Virtual al instituției. După autentificare, poți verifica situația contribuțiilor, poți obține documente și poți transmite cereri. Tot de aici poți face o simulare pentru a vedea când ai putea ieși la pensie și ce sumă ai putea primi.

Ce poți verifica despre contribuții și pensie

Una dintre funcțiile utile este consultarea stagiului de cotizare și a punctajelor realizate. Dacă ai schimbat mai multe locuri de muncă, poți verifica perioadele înregistrate în evidențele CNPP. Am explicat și în ghidul pentru verificarea online a contribuțiilor de ce merită să urmărești fiecare interval, nu doar totalul anilor.

Poți genera rapoarte PDF semnate electronic de CNPP, cu informații despre stagiile de cotizare, carnetul de muncă scanat, decizia de pensionare sau contribuțiile virate către Pilonul II. Rapoartele rămân disponibile în istoricul aplicației, de unde le poți consulta și descărca.

Pensionarii care primesc banii într-un cont bancar pot consulta lunar talonul electronic de pensie. Documentul poate fi util pentru dovedirea veniturilor, motiv pentru care merită să știi și ce taloane de pensie să păstrezi.

Cum instalezi MyCNPP și intri în cont

Aplicația se descarcă din Google Play sau App Store, din listările oficiale ale CNPP. Autentificarea se face cu adresa de e-mail și parola contului CNPP ori prin identitatea digitală ROeID.

Dacă foloseai deja portalul instituției, poți utiliza aceleași date de acces. Potrivit anunțului oficial al CNPP, conturile vechi au fost migrate în noul sistem.

Pentru un cont nou există trei variante: prin ROeID, printr-o cerere semnată cu certificat digital calificat sau printr-o cerere a cărei înregistrare se finalizează la ghișeu. Primele două permit parcurgerea procedurii online. Serviciile sunt accesibile și de pe calculator, la my.cnpp.ro.

Ce îți arată simulatorul de pensie

Simulatorul folosește stagiile înregistrate la CNPP pentru a estima pensia. Poți adăuga în simulare și perioade viitoare, pentru a compara rezultatele. Aceste scenarii te ajută să îți faci o idee despre pensionare, fără să modifice evidența oficială a contribuțiilor.

Suma afișată este orientativă și nu înlocuiește decizia de pensionare. Pensia stabilită efectiv va depinde de situația recunoscută în dosar și de regulile aplicabile la momentul pensionării.

Prin MyCNPP poți trimite și cereri, petiții sau sesizări și poți urmări stadiul solicitărilor. Dacă observi perioade lipsă ori date care nu corespund actelor tale, cere clarificări casei de pensii. Verificarea din timp îți permite să începi lămurirea situației înainte să depui dosarul de pensionare.

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