Cum verifici pensia privată Pilonul II. Unde vezi fondul la care ești înscris și suma acumulată

Înainte de trimiterea solicitării, trebuie să confirmi că ai citit condițiile de prelucrare a datelor. De asemenea, declari că informațiile introduse îți aparțin și îți exprimi consimțământul pentru prelucrarea acestora.

După completarea câmpurilor, apeși butonul „Caută”. Dacă ești identificat în registrul participanților, aplicația îți permite să afli fondul la care figurezi înscris, fără să fie necesar să îți amintești numele companiei sau să cauți un contract mai vechi.

Datele societății care gestionează fondul pot fi verificate în registrul entităților autorizate de ASF. De acolo poți identifica administratorul căruia să îi soliciți situația contului individual.

Unde verifici suma acumulată pentru pensia privată

După identificarea fondului, verifică pe site-ul oficial al administratorului ce modalități de consultare a contului sunt disponibile. Dacă acesta oferă acces online pentru participanți, urmează procedura de înregistrare sau autentificare indicată de companie.

Poți solicita informațiile și direct administratorului, prin canalele sale de contact. Pentru totalul economiilor, urmărește valoarea indicată drept „activ personal” sau „valoarea contului”, împreună cu data pentru care este calculată.

Unele mesaje primite de la administrator anunță doar alocarea unei noi contribuții. Suma dintr-un asemenea mesaj reprezintă viramentul respectiv și nu trebuie confundată cu totalul banilor acumulați până atunci.

Dacă ai primit deja valoarea contului exprimată în lei, nu trebuie să refaci singur calculul pornind de la unitățile de fond. Verifică însă data situației, mai ales dacă folosești un document mai vechi.