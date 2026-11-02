Cum verifici pensia privată Pilonul II. Unde vezi fondul la care ești înscris și suma acumulată
Poți afla online la ce fond de pensii private Pilonul II ești înscris, folosind aplicația Autorității de Supraveghere Financiară. Pentru suma acumulată, trebuie să consulți informațiile oferite de administratorul fondului, prin serviciile sale de acces la cont sau prin informarea anuală. Verificarea presupune astfel două etape, identificarea fondului și consultarea situației economiilor tale.
Cum afli la ce fond Pilonul II ești înscris
Primul pas este accesarea aplicației ASF „Află la ce fond de pensii ești”. Formularul îți cere numele, prenumele și codul numeric personal, pentru identificarea în evidența participanților.
Înainte de trimiterea solicitării, trebuie să confirmi că ai citit condițiile de prelucrare a datelor. De asemenea, declari că informațiile introduse îți aparțin și îți exprimi consimțământul pentru prelucrarea acestora.
După completarea câmpurilor, apeși butonul „Caută”. Dacă ești identificat în registrul participanților, aplicația îți permite să afli fondul la care figurezi înscris, fără să fie necesar să îți amintești numele companiei sau să cauți un contract mai vechi.
Datele societății care gestionează fondul pot fi verificate în registrul entităților autorizate de ASF. De acolo poți identifica administratorul căruia să îi soliciți situația contului individual.
Unde verifici suma acumulată pentru pensia privată
După identificarea fondului, verifică pe site-ul oficial al administratorului ce modalități de consultare a contului sunt disponibile. Dacă acesta oferă acces online pentru participanți, urmează procedura de înregistrare sau autentificare indicată de companie.
Poți solicita informațiile și direct administratorului, prin canalele sale de contact. Pentru totalul economiilor, urmărește valoarea indicată drept „activ personal” sau „valoarea contului”, împreună cu data pentru care este calculată.
Unele mesaje primite de la administrator anunță doar alocarea unei noi contribuții. Suma dintr-un asemenea mesaj reprezintă viramentul respectiv și nu trebuie confundată cu totalul banilor acumulați până atunci.
Dacă ai primit deja valoarea contului exprimată în lei, nu trebuie să refaci singur calculul pornind de la unitățile de fond. Verifică însă data situației, mai ales dacă folosești un document mai vechi.
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Ce informații trebuie să primești anual de la administrator
Administratorul transmite gratuit fiecărui participant o informare anuală, până la data de 15 mai. Obligația este prevăzută la art. 12 alin. (1) din Norma ASF nr. 19/2021 privind raportarea și transparența în sistemul pensiilor private.
Documentul prezintă situația activului personal la 31 decembrie a anului precedent. Acesta poate fi transmis fizic, la ultima adresă de corespondență comunicată, sau prin mijloace electronice.
Dacă informarea nu a ajuns la tine, contactează administratorul și verifică datele de contact înregistrate. Poți cere tot atunci detalii despre modalitatea prin care obții o situație mai recentă a economiilor.
Valoarea contului depinde de numărul unităților de fond deținute și de valoarea unei unități la data calculului. Contribuțiile sunt investite, astfel că soldul reflectă atât banii virați, cât și evoluția investițiilor și costurile suportate de fond.
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Cum verifici separat contribuțiile virate la Pilonul II
Informațiile despre contribuțiile virate pot fi consultate și prin Spațiul Privat Virtual al Casei Naționale de Pensii Publice. CNPP include această funcționalitate între serviciile disponibile pe portalul instituției.
Evidența contribuțiilor și valoarea actuală a economiilor sunt informații diferite. Pentru soldul contului de pensie privată, te adresezi administratorului, deoarece acesta gestionează investițiile și evidența unităților de fond.
Un exemplu ipotetic arată cum funcționează calculul. Dacă ai 1.000 de unități de fond, iar fiecare valorează 30 de lei, activul personal este de 30.000 de lei.
Dacă valoarea unității se modifică, se schimbă și valoarea contului, chiar înainte de o nouă contribuție. De aceea, când compari două situații primite de la administrator, verifică atât contribuțiile înregistrate, cât și data evaluării.