Ce salariu încasa Luca Niculescu de la Ministerul Afacerilor Externe. Averea declarată de premierul desemnat
Luca Niculescu, diplomatul desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, vine la Palatul Victoria după o carieră de peste trei decenii împărțită între jurnalism și diplomație. Dincolo de traseul profesional, ultima declarație de avere disponibilă, semnată la 5 iunie 2024, arată ce proprietăți, economii și venituri declara acesta înainte de nominalizarea pentru conducerea Guvernului.
Niculescu este a patra nominalizare pentru funcția de premier după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, la 5 mai.
Averea premierului desemnat Luca Niculescu
Potrivit declarației de avere din 2024, Luca-Alexandru Niculescu deținea integral două apartamente. Primul, cu o suprafață de 72 de metri pătrați, se află în București și a fost cumpărat în 2005. Cel de-al doilea apartament are 64 de metri pătrați, se află în Mangalia și a fost achiziționat în 2008.
La acestea se adaugă o casă de vacanță de 90 de metri pătrați în localitatea Bezdead, județul Dâmbovița. Proprietatea a fost cumpărată în 2021, iar Luca Niculescu deține o cotă de 50%, cealaltă jumătate aparținând Andreei Niculescu.
Premierul desemnat declara și cote-părți din două terenuri forestiere din Balotești, județul Ilfov. Este vorba despre două suprafețe de 10 hectare și, respectiv, 6 hectare, din care Niculescu a moștenit în 2002 câte o cotă de 3/16.
Câți bani avea Luca Niculescu în conturi
O parte importantă a declarației de avere o reprezintă economiile păstrate în conturi și depozite bancare din România și Franța. La ING Bank România, Niculescu declara 49.470 de lei într-un cont curent și 21 de lei într-un depozit. Într-un alt cont curent avea 14.443 de euro.
În Franța, la Société Générale din Paris, diplomatul declara 2.881 de euro într-un cont curent, precum și două depozite bancare, unul de 17.001 euro și altul de 51 de euro.
În total, sumele menționate în declarația de avere ajungeau la aproximativ 49.491 de lei și 34.376 de euro.
Documentul nu menționa autoturisme și nici bunuri de valoare din categoria bijuteriilor, metalelor prețioase sau obiectelor de artă care să depășească pragul de declarare de 5.000 de euro. De asemenea, Luca Niculescu nu declara credite sau alte datorii.
Ce salariu încasa de la Ministerul Afacerilor Externe
Pentru ultimul an fiscal încheiat menționat în document, Luca Niculescu declara venituri salariale de 146.080 de lei de la Ministerul Afacerilor Externe. Suma corespunde unei medii de aproximativ 12.173 de lei pe lună, dacă este raportată simplu la 12 luni.
La momentul completării declarației de avere, Niculescu era secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE, funcție pe care o ocupă din septembrie 2022.
Anterior, între 2016 și 2022, a fost ambasador al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra și a reprezentat țara în relația cu organizațiile internaționale cu sediul la Paris.
Familia sa a pierdut proprietăți în perioada comunistă
Istoria familiei lui Luca Niculescu are, la rândul său, o legătură puternică cu proprietățile și averea. Într-un interviu acordat în 2015, acesta povestea că familia sa avusese proprietăți naționalizate în perioada comunistă, iar unele dintre obiectele rămase de la părinți și bunici au ajuns în apartamentul în care a copilărit.
Familia păstrase inclusiv picturi semnate de Nicolae Vermont și Nicolae Grigorescu. Paradoxal, în copilărie, Niculescu spunea că îi era rușine de mobilierul vechi și de obiectele din casă, care contrastau cu locuințele colegilor săi.
Bunicul său a trecut printr-o experiență mult mai dură, fiind trimis la muncă forțată la Canal și în Bărăgan.
De la jurnalism, la diplomație și, acum, la funcția de premier
Născut la 25 aprilie 1971, în București, Luca Niculescu a lucrat în presă între 1992 și 2016. A fost redactor-șef al RFI România și a realizat emisiuni la Money Channel, TVR 1 și Digi24, fiind specializat în special în relații internaționale. Este absolvent al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București și are un master în Jurnalism European obținut la Strasbourg.
Cariera sa a fost recompensată cu numeroase distincții, între care Legiunea de Onoare a Franței în grad de Comandor, Crucea Regală a României și Ordinul Artelor și Literelor.
După anii petrecuți în presă și diplomație, Luca Niculescu intră acum într-o nouă etapă a carierei, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru al României.