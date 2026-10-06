Ce salariu încasa Luca Niculescu de la Ministerul Afacerilor Externe. Averea declarată de premierul desemnat

Averea premierului desemnat Luca Niculescu

Potrivit declarației de avere din 2024, Luca-Alexandru Niculescu deținea integral două apartamente. Primul, cu o suprafață de 72 de metri pătrați, se află în București și a fost cumpărat în 2005. Cel de-al doilea apartament are 64 de metri pătrați, se află în Mangalia și a fost achiziționat în 2008.

La acestea se adaugă o casă de vacanță de 90 de metri pătrați în localitatea Bezdead, județul Dâmbovița. Proprietatea a fost cumpărată în 2021, iar Luca Niculescu deține o cotă de 50%, cealaltă jumătate aparținând Andreei Niculescu.

Premierul desemnat declara și cote-părți din două terenuri forestiere din Balotești, județul Ilfov. Este vorba despre două suprafețe de 10 hectare și, respectiv, 6 hectare, din care Niculescu a moștenit în 2002 câte o cotă de 3/16.

Câți bani avea Luca Niculescu în conturi

O parte importantă a declarației de avere o reprezintă economiile păstrate în conturi și depozite bancare din România și Franța. La ING Bank România, Niculescu declara 49.470 de lei într-un cont curent și 21 de lei într-un depozit. Într-un alt cont curent avea 14.443 de euro.

În Franța, la Société Générale din Paris, diplomatul declara 2.881 de euro într-un cont curent, precum și două depozite bancare, unul de 17.001 euro și altul de 51 de euro.

În total, sumele menționate în declarația de avere ajungeau la aproximativ 49.491 de lei și 34.376 de euro.

Documentul nu menționa autoturisme și nici bunuri de valoare din categoria bijuteriilor, metalelor prețioase sau obiectelor de artă care să depășească pragul de declarare de 5.000 de euro. De asemenea, Luca Niculescu nu declara credite sau alte datorii.