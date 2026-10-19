Cât ar putea crește alocațiile copiilor în 2027. Tabel cu noile sume și calcule pentru fiecare categorie de vârstă

În mod normal, Legea nr. 61/1993 stabilește că, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, cuantumul alocației se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflației. Aplicarea acestui mecanism a fost însă suspendată pentru 2025 și 2026.

La cât ar putea ajunge alocațiile în 2027

Deocamdată, Guvernul nu a anunțat un procent oficial de majorare a alocațiilor pentru 2027. Pentru a vedea însă ce ar însemna revenirea la indexare, putem face o simulare.

FMI estimează, în prognoza publicată în octombrie, o inflație medie anuală de 8,2% pentru România în 2026. Dacă alocațiile ar fi indexate cu acest procent, fără o nouă derogare de la mecanismul prevăzut de lege, rezultatele orientative ar fi următoarele:

Categoria copilului Alocație 2026 Creștere la 8,2% Alocație estimată 2027 În plus într-un an Copii până la 2 ani 719 lei ≈ 59 lei ≈ 778 lei ≈ 708 lei Copii între 2 și 18 ani 292 lei ≈ 24 lei ≈ 316 lei ≈ 288 lei Copii cu dizabilități, 3-18 ani 719 lei ≈ 59 lei ≈ 778 lei ≈ 708 lei Sumele de 778 și 316 lei sunt estimări rezultate din calcul și nu reprezintă cuantumuri aprobate de Guvern pentru 2027.

De exemplu, pentru un copil de 8 ani, alocația ar urca în acest scenariu de la 292 la aproximativ 316 lei, adică un plus de circa 24 de lei pe lună și 288 de lei într-un an. O familie cu doi copii cu vârste între 2 și 18 ani ar primi aproximativ 48 de lei în plus pe lună.

Guvernul pune însă frână creșterii cheltuielilor sociale

Problema este că revenirea automată la indexare nu poate fi considerată, în acest moment, o certitudine.

Programul Guvernului Niculescu prevede reluarea indexării pensiilor din 2027, însă introduce în același timp reguli stricte pentru cheltuielile sociale. Cheltuielile cu asistența socială trebuie să rămână sub 12,2% din PIB, iar programul precizează că niciun alt drept social nu ar trebui indexat peste creșterea PIB nominal.

Mai mult, orice majorare permanentă a cheltuielilor trebuie să aibă identificată o sursă permanentă de finanțare sau să fie compensată prin economii în altă parte a bugetului. Guvernul urmărește reducerea deficitului, iar pentru 2027 acesta este proiectat în prezent la 5,1% din PIB în documentele bugetare pentru 2026.