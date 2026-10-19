Cât ar putea crește alocațiile copiilor în 2027. Tabel cu noile sume și calcule pentru fiecare categorie de vârstă
Alocațiile copiilor au rămas înghețate în 2026, însă anul 2027 ar putea aduce din nou în discuție majorarea lor. Legea prevede, în principiu, indexarea anuală a alocației de stat cu rata medie anuală a inflației, dar Guvernul va trebui să decidă dacă permite revenirea la acest mecanism, în condițiile în care programul de guvernare impune limite stricte pentru creșterea cheltuielilor sociale.
Cât primesc copiii în prezent
În 2026, alocațiile au fost menținute la nivelul acordat în decembrie 2025. Astfel, suma este de 719 lei pe lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani, respectiv până la 3 ani în cazul copilului cu dizabilități, și de 292 de lei pentru copiii cu vârste între 2 și 18 ani. Copiii cu dizabilități cu vârste între 3 și 18 ani beneficiază, de asemenea, de cuantumul majorat de 719 lei. Înghețarea pentru 2026 este prevăzută expres în legislația în vigoare.
În mod normal, Legea nr. 61/1993 stabilește că, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, cuantumul alocației se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflației. Aplicarea acestui mecanism a fost însă suspendată pentru 2025 și 2026.
La cât ar putea ajunge alocațiile în 2027
Deocamdată, Guvernul nu a anunțat un procent oficial de majorare a alocațiilor pentru 2027. Pentru a vedea însă ce ar însemna revenirea la indexare, putem face o simulare.
FMI estimează, în prognoza publicată în octombrie, o inflație medie anuală de 8,2% pentru România în 2026. Dacă alocațiile ar fi indexate cu acest procent, fără o nouă derogare de la mecanismul prevăzut de lege, rezultatele orientative ar fi următoarele:
|Categoria copilului
|Alocație 2026
|Creștere la 8,2%
|Alocație estimată 2027
|În plus într-un an
|Copii până la 2 ani
|719 lei
|≈ 59 lei
|≈ 778 lei
|≈ 708 lei
|Copii între 2 și 18 ani
|292 lei
|≈ 24 lei
|≈ 316 lei
|≈ 288 lei
|Copii cu dizabilități, 3-18 ani
|719 lei
|≈ 59 lei
|≈ 778 lei
|≈ 708 lei
Sumele de 778 și 316 lei sunt estimări rezultate din calcul și nu reprezintă cuantumuri aprobate de Guvern pentru 2027.
De exemplu, pentru un copil de 8 ani, alocația ar urca în acest scenariu de la 292 la aproximativ 316 lei, adică un plus de circa 24 de lei pe lună și 288 de lei într-un an. O familie cu doi copii cu vârste între 2 și 18 ani ar primi aproximativ 48 de lei în plus pe lună.
Guvernul pune însă frână creșterii cheltuielilor sociale
Problema este că revenirea automată la indexare nu poate fi considerată, în acest moment, o certitudine.
Programul Guvernului Niculescu prevede reluarea indexării pensiilor din 2027, însă introduce în același timp reguli stricte pentru cheltuielile sociale. Cheltuielile cu asistența socială trebuie să rămână sub 12,2% din PIB, iar programul precizează că niciun alt drept social nu ar trebui indexat peste creșterea PIB nominal.
Mai mult, orice majorare permanentă a cheltuielilor trebuie să aibă identificată o sursă permanentă de finanțare sau să fie compensată prin economii în altă parte a bugetului. Guvernul urmărește reducerea deficitului, iar pentru 2027 acesta este proiectat în prezent la 5,1% din PIB în documentele bugetare pentru 2026.
Când vom afla sumele exacte
Răspunsul ar trebui să vină odată cu pregătirea bugetului pentru anul viitor. Programul de guvernare prevede adoptarea bugetului de stat pentru 2027 până la finalul anului 2026.
Până atunci, există două lucruri certe: alocațiile sunt înghețate în 2026 la nivelul din decembrie 2025, iar legea conține mecanismul indexării anuale cu inflația, de la care statul a derogată în ultimii doi ani.
Dacă Guvernul va permite revenirea la formula obișnuită în 2027 și dacă reperul final va fi apropiat de actuala prognoză de inflație de 8,2%, alocația de 292 de lei ar putea ajunge în jurul valorii de 316 lei, iar cea de 719 lei la aproximativ 778 de lei. Sumele definitive vor depinde însă de deciziile fiscale și de bugetul pentru 2027.